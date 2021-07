Gli studi hanno dimostrato che il “super seeding” ha promosso la diffusione delle varianti Alpha nel Regno Unito

Un ampio studio internazionale ha dimostrato che la diffusione esplosiva della variante del coronavirus Alpha nel Regno Unito lo scorso autunno è stato un “evento di super semina”.

Non è solo guidato da cambiamenti biologici che rendono più facile la diffusione del virus, ma anche da un gran numero di persone infette che trasportano Alpha da Londra e dal sud-est dell’Inghilterra (la sua città natale) in tutte le parti del paese.

Questo studio condotto dall’Università di Oxford combina un’ampia analisi genetica di campioni di Covid-19 con dati sull’attività umana per mappare come Alpha (precedentemente noto come B.1.1.7 o variante Kent) domina i casi di Covid-19 nel Regno Unito entro quattro mesi.

lo studio, Pubblicato in “Scienza” Giovedì, i suoi autori hanno affermato che potrebbe diventare un modello per tracciare la futura comparsa di varianti del virus e altri nuovi agenti patogeni.

Una scoperta importante è che gli esperti inizialmente hanno sopravvalutato la comunicabilità di Alpha perché non si sono resi conto in che misura il comportamento umano e il movimento delle persone hanno contribuito alla sua diffusione.

Oliver Pebbs, ricercatore capo dell’Oxford Martin Pandemic Genomics Project, ha dichiarato: “Il vantaggio di trasmissione del virus Alpha rispetto ai ceppi precedenti era inizialmente stimato essere dell’80%, ma è diminuito nel tempo”.

“Quando le persone viaggiano da Londra e dal sud-est verso altre parti del Regno Unito, hanno “seminato” la nuova catena di trasmissione della variante”, spiega Moritz Kraemer dell’Università di Oxford, che è il primo autore dell’articolo scientifico. “Questo è un evento nazionale di ‘super seeding’ che non ha iniziato a rallentare fino all’inizio di gennaio”.

Pybus ha aggiunto che le stime attuali indicano che Alpha è dal 30% al 40% più infettivo rispetto al precedente ceppo Sars-Cov-2 che ha sostituito.

Gli scienziati hanno affermato che la loro ricerca ha sottolineato l’importanza di combinare diversi metodi di monitoraggio per monitorare l’emergere di nuovi agenti patogeni.

“Solo integrando la genomica ad alta risoluzione, i test dei casi e i dati mobili anonimi possiamo determinare i fattori trainanti per l’emergenza e la diffusione delle varianti alfa nel Regno Unito”, ha affermato Samuel Scarpino, modellatore di malattie presso la Northeastern University di Boston. parte della Northeastern University di Boston. team di progetto.

“Rivelare il meccanismo emerso in B.1.1.7 consente al governo di rispondere in modo più efficace e promuovere la nostra comprensione scientifica dell’epidemia”, ha affermato Scarpino. “La sfida ora è stabilire un sistema di monitoraggio simile su scala globale”.

I ricercatori hanno iniziato ad applicare tecniche simili ad altre nuove varianti in rapida diffusione, in particolare Delta, che ha avuto origine in India e finora è stata ampiamente considerata come la manifestazione più pericolosa di Sars-Cov-2 perché è contagiosa e aggira il potenziale del vaccino .

Ritengono che un simile “super seeding” sia stato innescato da migliaia di persone che volavano nel Regno Unito prima che il divieto di viaggio dall’India fosse imposto il 23 aprile e accelerasse la diffusione di Delta Air Lines attraverso il Regno Unito e altre parti d’Europa, sebbene ciò fosse non completamente analizzato.Il processo non è stato ancora annunciato.

“Con l’emergere di nuove varianti, ci aspettiamo che si diffondano in modo significativo prima che siano in vigore le restrizioni di viaggio, proprio come la variante Delta”, ha affermato Kramer.

“Data la portata del suo attuale focolaio, è probabile che il Regno Unito sia ora un importante esportatore di varianti Delta in Europa e in alcune altre parti del mondo”.

Delta ha quasi completamente sostituito Alpha nel Regno Unito.L’ultimo rapporto arriva da Sanità pubblica Inghilterra Mostra che nella settimana terminata il 14 luglio, Delta ha avuto 36.000 nuovi casi e Alpha ha avuto 453 nuovi casi.