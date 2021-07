Gli ultimi sviluppi, la community e gli eventi futuri di DailyCoin

I membri possono bloccare il proprio Dai in un contratto speciale e guadagnare interessi. Al momento in cui scriviamo, il valore di mercato di MKR è di oltre 2,5 miliardi di dollari USA e l’offerta in circolazione è di 1.005.577 monete MKR.

In precedenza, prima che la community votasse per consentire altri asset, veniva accettato solo Ethereum. I membri possono anche votare per modificare il tasso di risparmio Dai.

MakerDAO introduce il settore immobiliare in DeFi in un modo che ricorda le entità finanziarie tradizionali come le banche utilizzando come garanzia beni del mondo reale come gli edifici.

La maggior parte delle stablecoin è supportata da valute legali, sebbene alcune stablecoin siano supportate da metalli preziosi come oro e altri beni. In generale, le funzioni del protocollo Maker includono stablecoin Dai, Maker Vault, aste del protocollo Maker, ecc. DAI è la prima valuta imparziale al mondo e chiunque può generarla senza discriminazioni.

Le stablecoin sono state sviluppate per contrastare l’elevata volatilità delle criptovalute tradizionali e sono diventate gradualmente le preferite dagli investitori. Dai è la valuta stabile della piattaforma MakerDAO, è stata lanciata nel 2017 e da allora è diventata una valuta stabile popolare supportata dai prezzi in USD.

