Gli ultimi sviluppi, la community e gli eventi futuri di DailyCoin

Il CEO di Tron Justin Sun ha rivelato in un tweet che Tron sarà “la prima organizzazione di criptovaluta ad aprire un ufficio in El Salvador”,

In termini di ulteriori sviluppi tecnologici, la community di Tron su Twitter ha rivelato che la rete è in una posizione di leadership nel numero di transazioni eseguite al secondo.

La comunità Tron mostra perché è descritta come una delle comunità in più rapida crescita nel settore dopo aver superato un nuovo traguardo con oltre 5,26 milioni di utenti attivi.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.