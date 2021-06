Gli US Open si terranno a pieno regime Reuters

Gli organizzatori del Cincinnati Masters, il torneo di aggiustamento del Grande Slam, hanno annunciato il mese scorso che hanno in programma di tenere anche il torneo di agosto a pieno regime in città.

“Il nostro sport sta prosperando durante il periodo più difficile e gli US Open di quest’anno dovrebbero essere una celebrazione indimenticabile, sia per coloro che partecipano al gioco sia per coloro che ne sono dipendenti”.

Mike Dowse, amministratore delegato della US Tennis Association, ha dichiarato in una dichiarazione: “Siamo molto felici di dare il benvenuto ai nostri incredibili fan agli US Open quest’anno.” https://www.usopen.org/en_US/news/articles /2021-06 -17/2021_us_open_to_welcome_back_fans_tickets_on_sale_in_july.html?promo=media_wall&slide=0.

(Reuters) – La U.S. Tennis Association (USTA) ha annunciato giovedì che gli US Tennis Open si svolgeranno a pieno regime durante le due settimane del 2021, diventando il primo torneo del Grande Slam a essere giocato al 100% della capacità durante il COVID-10. 19 pandemia.

© Reuters.Foto del file: 13 settembre 2020; Flushing Meadows, New York, USA; Dominic Tim d’Austria contro Alexander Zverev di Germania nella finale dei singoli maschili il 14th giorno del 2020 US Open, il quadro completo dell’Arthur Ashe Stadium 2/2

