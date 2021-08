Goldman Sachs aumenta la sua partecipazione in Alibaba nel secondo trimestre-shareandstocks.com

Data: 15 agosto 2021 alle 13:17

Secondo i media, Goldman Sachs ha aumentato le sue partecipazioni di 2.591 titoli nel suo portafoglio nel secondo trimestre, tra cui Alibaba (BABA) ha acquistato 5,87 milioni di azioni, rendendo Alibaba la quinta più grande partecipazione di Goldman Sachs.

Il rapporto sulla posizione di Goldman Sachs per il secondo trimestre al 30 giugno di quest’anno ha mostrato che il valore di mercato totale delle partecipazioni di Goldman Sachs nel secondo trimestre ha raggiunto i 446,39 miliardi di dollari e il valore di mercato totale del trimestre precedente era di 396,454 miliardi di dollari, un aumento del 12,6% rispetto al trimestre precedente. Nel portafoglio di posizioni del secondo trimestre, Goldman Sachs ha aggiunto 836 titoli, ha aumentato le sue partecipazioni di 2.591 azioni, ha ridotto le sue partecipazioni di 2.356 azioni e ha liquidato 706 azioni. Tra questi, Goldman Sachs ha acquistato 5,87 milioni di azioni di Alibaba nel secondo trimestre, rendendo Alibaba la quinta più grande partecipazione di Goldman Sachs.Inoltre, anche titoli tecnologici come Apple, Facebook e Tesla hanno aumentato le loro partecipazioni con un ampio margine. A partire dal secondo trimestre, le prime cinque partecipazioni di Goldman Sachs erano S&P 500 ETF, Apple, Microsoft, ASUS Russell 2000 ETF e Alibaba.

In termini di riduzioni, Goldman Sachs ha ridotto significativamente le sue partecipazioni in SPDR S&P 500ETF, NASDAQ 100ETF e altri ETF, nonché titoli finanziari come Visa e JP Morgan Chase, nonché alcuni titoli tecnologici come Amazon e Google sono stati ridotti in varia misura . Per quanto riguarda il Fondo Soros, ha aperto una posizione lunga in 24 titoli nel secondo trimestre e ha liquidato un totale di 14 titoli. Nella liquidazione delle azioni, il Soros Fund ha liquidato Tencent Music.

Tencent Music è il secondo titolo più grande detenuto da Soros Fund nel primo trimestre di quest’anno.Il valore di mercato delle maggiori partecipazioni di Tencent Music nel trimestre è stato di quasi 34 milioni di dollari. Nel mercato azionario statunitense, il prezzo delle azioni di Tencent Music ha raggiunto $ 32 a marzo di quest’anno ed è sceso a $ 9,8 a partire dal 13 agosto.

