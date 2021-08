Goldman Sachs aumenta lo stipendio junior a causa di una denuncia per burnout

Goldman Sachs diventa l’ultima grande banca di investimento ad aumentare gli stipendi dei dipendenti junior Reclami sul burnout Dai nuovi dipendenti catturati in un boom commerciale durante la pandemia.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, lo stipendio base degli analisti nel primo anno è ora di $ 110.000 e aumenterà a $ 125.000 nel secondo anno. Quelli con il livello più alto di assistenti riceveranno una ricompensa di $ 150.000.

L’aumento significa che Goldman Sachs avrà uno dei programmi salariali iniziali più generosi del settore. Queste cifre non includono i bonus annuali, che possono essere multipli dei salari negli anni del boom economico.

Goldman Sachs ha rifiutato di commentare.

Avere un feroce dibattito interno Riguardo allo stipendio di Goldman Sachs. Secondo un rapporto del Financial Times del mese scorso, alcuni dirigenti ritengono che l’aumento degli stipendi junior sia fisso e non possa essere facilmente abbassato: potrebbe creare un “precedente pericoloso” e attirare “mercenari”.

Ma la banca è sotto pressione dai concorrenti e teme che i suoi dipendenti più promettenti possano essere portati via da società di private equity o tecnologiche che offrono stipendi comparabili e spesso hanno un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Morgan Stanley informa i suoi nuovi analisti la settimana scorsa Guadagneranno $ 100.000 all’anno, mentre il reddito dell’analista del secondo anno è di $ 105.000, rispettivamente più di $ 85.000 e $ 90.000.

Prima di questo, lo stipendio annuale di JP Morgan Chase, Barclays, Citigroup, Bank of America e altre società variava da $ 15.000 a $ 25.000, e queste aziende ora pagano anche circa $ 100.000 alle nuove reclute.

Credit Suisse e Jefferies offrono anche vantaggi per i giovani dipendenti, come un bonus “stile di vita” una tantum e cyclette Peloton gratuite.

Dopo un gruppo di dipendenti del primo anno, il problema del burnout lavorativo tra i giovani dipendenti è diventato particolarmente delicato in Goldman Sachs parla Per quanto riguarda l’impatto delle ore di lavoro duro sulla loro salute mentale.

In un discorso ampiamente condiviso, hanno affermato di lavorare 95 ore a settimana e di dormire 5 ore a partire dalle 3 del mattino ogni notte. In risposta, il prestatore ha promesso di assumere più dipendenti per distribuire l’onere e garantire che i dipendenti junior abbiano alcune ferie nel fine settimana a meno che non siano attivamente impegnati nelle transazioni.

L’amministratore delegato di Goldman Sachs David Solomon (David Solomon) ha preso una posizione forte sugli accordi flessibili quando l’ufficio ha riaperto. Ha definito il lavoro da casa “una deviazione che correggeremo il prima possibile”.

L’amministratore delegato di Morgan Stanley, James Gorman, è stato altrettanto severo, dicendo ai dipendenti: “Se puoi entrare in un ristorante a New York City, puoi entrare in ufficio”.

Al contrario, altre banche come Citigroup E UBS ha propagandato il loro uso di pratiche miste come Vantaggio di reclutamento.

Durante il boom dell’attività di transazione guidata dalla pandemia, le banche di investimento hanno beneficiato della consulenza su fusioni e acquisizioni e gli stipendi in tutto il settore sono in aumento.

Dall’inizio del 2020, sono state istituite più di 500 società di acquisizione per scopi speciali per raccogliere liquidità sul mercato azionario e quindi cercare società da quotare, con un conseguente aumento significativo dell’orario di lavoro.

Le banche d’investimento hanno storicamente evitato una significativa inflazione dei salari fissi e i salari fissi sono più difficili da ridurre nei periodi più calmi. Al contrario, tendono a corrispondere bonus annuali ai dipendenti in base alle prestazioni complessive del singolo e della banca.

Secondo Wall Street Oasis, un sito web che tiene traccia dei compensi, analisti e partner di Goldman Sachs in genere hanno guadagnato meno dei loro colleghi nel primo anno.

Lo stipendio medio degli analisti della banca nel primo anno è stato di circa $ 86.000, più un bonus di $ 37.500, che è in ritardo rispetto alla media di Wall Street di $ 91.400 e $ 39.700, rispettivamente.