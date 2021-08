Goldman Sachs richiede che il personale in loco e i clienti siano vaccinati

Goldman Sachs richiederà a tutti i dipendenti e ai clienti che entrano negli uffici bancari di fornire certificati di vaccinazione, perché dopo la vaccinazione BioNTech/Pfizer Covid-19, c’è stato un aumento dei requisiti di vaccino da parte del settore pubblico e privato negli Stati Uniti ricevuto Approvazione normativa completa.

La società ha dichiarato che il requisito si applicherà a qualsiasi persona che entrerà nel suo ufficio dal 7 settembre e che tutti i dipendenti che non siano stati completamente vaccinati dovrebbero lavorare da casa.

Dallo stesso giorno Goldman Sachs Includerà anche dipendenti completamente vaccinati nel suo programma settimanale obbligatorio di test Covid-19, che attualmente si applica ai dipendenti non vaccinati o parzialmente vaccinati. A partire da mercoledì, le persone devono indossare le mascherine nelle aree pubbliche degli edifici indipendentemente dal fatto che siano vaccinate o meno.

Goldman Sachs e JPMorgan Chase sono tra le società di Wall Street più radicali Esorta i dipendenti a tornare Andare in ufficio. All’inizio di quest’estate, hanno stabilito che la maggior parte dei dipendenti deve lavorare in ufficio, almeno a tempo parziale. Morgan Stanley ha detto a dipendenti e clienti a luglio che non possono entrare nel suo ufficio di New York senza vaccinazioni.

Ora è il momento per i settori pubblico e privato di unirsi, ascoltare la scienza e la vaccinazione obbligatoria

La decisione di Goldman Sachs di vaccinare obbligatoriamente è stata presa il giorno dopo che la Food and Drug Administration ha annunciato la piena approvazione della vaccinazione di BioNTech/Pfizer.Molti datori di lavoro esitavano a insistere sulla vaccinazione e stavano aspettando.

Rich Lesser, CEO del Boston Consulting Group, ha scritto ai clienti martedì che si aspetta che l’approvazione della FDA spingerà più organizzazioni pubbliche e private a introdurre autorizzazioni.

Sebbene poche aziende che implementano i nuovi requisiti di vaccinazione abbiano affermato che l’approvazione della FDA fosse il fattore decisivo, le azioni delle agenzie di regolamentazione sono state rapidamente annunciate da aziende come Deloitte e CVS Health.

La società di servizi professionali Deloitte ha affermato che richiederà ai dipendenti che entreranno nelle sue strutture statunitensi dall’11 ottobre di fornire un certificato di vaccinazione, osservando che questo è “sette settimane dopo che la FDA ha approvato completamente il vaccino principale”.

CVS Health possiede una compagnia di assicurazione sanitaria, un gestore del benessere della farmacia e una catena di negozi di farmacie con lo stesso nome. La società ha affermato che richiederà ai dipendenti dell’azienda e ai dipendenti che interagiscono con i pazienti di essere completamente vaccinati entro la fine di ottobre e richiederà in -negoziare i farmacisti da vaccinare entro la fine di novembre.

Anche il sindacato del comitato dell’industria dei servizi che rappresenta gli “attori” di Disney World ha dichiarato lunedì di aver raggiunto un accordo per richiedere a tutti i dipendenti di mostrare la prova della vaccinazione prima del 22 ottobre.

La tavola rotonda aziendale per conto della più grande azienda americana a Washington ha espresso apprezzamento per le aziende che hanno deciso di fornire vaccini ad alcuni o tutti i propri dipendenti.

Il BRT esorta i responsabili politici statali e locali a “sostenere, non ostacolare, la capacità dell’azienda di prendere tali decisioni”.

Martedì anche l’American Medical Association ha sottolineato i requisiti obbligatori, affermando: “È tempo che i settori pubblico e privato uniscano le forze, ascoltino la scienza e rendano obbligatoria la vaccinazione”.

Il presidente dell’AMA Gerald Harmon (Gerald Harmon) ha affermato in un rapporto che incentivi come premi in denaro o borse di studio in alcuni stati per le persone vaccinate non hanno impedito agli ospedali di essere travolti dall’ondata di mutazioni delta. dichiarazione: “Il modo per riconquistare il vantaggio in questa lotta è essere vaccinati, in particolare i regolamenti sui vaccini”.

Rispettata

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, nella settimana terminata il 23 agosto, negli Stati Uniti si sono verificate una media di 141.100 nuove infezioni al giorno. Questo è il livello più alto dalla fine di gennaio, con un aumento dell’1,110% rispetto alla media di 7 giorni di metà giugno, che è il punto più basso nel 2021.

Diverse città e stati degli Stati Uniti prevedono di richiedere al personale medico in prima linea e ad altri funzionari pubblici di essere vaccinati o di sottoporsi a test regolari.

La California è diventata il primo stato degli Stati Uniti a richiedere a tutto il personale scolastico di mostrare prove di vaccinazione o test almeno settimanalmente, e il New Jersey ha dichiarato questa settimana che utilizzerà anche il modello. Lunedì, New York City ha fatto un ulteriore passo avanti: il sindaco Bill de Blasio ha annunciato che, a meno che non vengano concesse esenzioni mediche o religiose, tutto il personale della scuola pubblica dovrà essere vaccinato.

Una specie di sondaggi L’Associated Press-NORC Public Affairs Research Center ha scoperto che circa sei americani su dieci sostengono l’obbligo di vaccinare gli insegnanti e gli studenti idonei.

Anche nel mondo dello sport sta aumentando la pressione per vaccinazioni più ampie e dirigenti e direttori di leghe nel mondo dello sport non consentono più di riprogrammare le partite per adattarsi all’epidemia di Covid-19.

Molti dei più potenti campionati sportivi universitari americani, tra cui Big Ten, Southeastern League e Atlantic Coast League, stanno adottando politiche secondo cui se le squadre incontrano troppi casi, saranno costrette ad abbandonare i loro giochi.

I nuovi termini potrebbero avere un enorme impatto sulla redditizia stagione calcistica del college, dove il numero di posti per i playoff dipende in parte dal numero di partite e dalla vittoria contro le squadre classificate.