Goldman Sachs, sostenuta da Warburg Pincus, acquisisce asset logistici cinesi per un valore di 488 milioni di dollari Reuters

Xinyi ha sede a Shanghai e gestisce un portafoglio di oltre 6 milioni di metri quadrati di progetti in corso o in sviluppo. Gestisce un patrimonio totale di circa 5 miliardi di dollari e ha stabilito più joint venture con i principali investitori in tutto il mondo.

Il loro investimento è stato effettuato in un momento in cui l’industria della logistica cinese si stava consolidando dopo che la pandemia di COVID-19 ha promosso l’e-commerce e la domanda della catena di approvvigionamento.

Le attività includono proprietà di stoccaggio moderne a livello istituzionale a Kunshan nel sud-est della Cina e Zhengzhou e Sanhe nella Cina centrale, nonché proprietà nella provincia di Henan e Hubei nella Cina centrale, che saranno sviluppate in strutture e fornitori di servizi logistici di terze parti che soddisfano le esigenze delle società di e-commerce, ha affermato l’investitore in una nota.

Goldman Sachs Asset Management e Xin Yi, un investitore, sviluppatore e gestore di infrastrutture di nuova economia, hanno affermato di aver acquistato due progetti immobiliari logistici in città gateway in tutta la Cina.

