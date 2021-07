GOOG e GOOGL di Alphabet: qual è la differenza?

Qual è la differenza tra GOOG e GOOGL di Alphabet?

GOOG e GOOGL sono i codici azionario di Alphabet (la società precedentemente nota come Google).La principale differenza tra Azioni GOOG e GOOGL Il codice azionario è che le azioni GOOG non hanno diritto di voto, mentre le azioni GOOGL sì. La società ha aggiunto due tipi di azioni nell’aprile 2014.Le ragioni della scissione Classe di azioni È mantenere il controllo del fondatore Larry Page e Sergey BrinQuando una società diventa pubblica, i fondatori di solito perdono il controllo della società emettendo troppe azioni.

Punti chiave Alphabet, la società madre di Google, ha due categorie di azioni quotate, che utilizzano codici di borsa leggermente diversi.

Le azioni GOOGL sono le sue azioni di Classe A, note anche come azioni ordinarie, con una tipica struttura a un’azione, un voto.

Le azioni GOOG sono azioni di Classe C, il che significa che questi azionisti non hanno diritto di voto.

Esiste anche un terzo tipo di azioni, le azioni di classe B, detenute da fondatori e addetti ai lavori, con 10 voti per azione. Le azioni di classe B non possono essere quotate in borsa.

Alphabet crede fermamente nella sua missione di organizzare l’informazione mondiale e nel suo fermo impegno per la visione dei suoi fondatori. Quando una società diventa pubblica, la visione della società può essere compromessa perché la loro visione è spesso costretta a ripiegare sugli interessi degli azionisti. I mercati e gli investitori possono essere miopi quando cercano risultati immediati, anche a scapito di risultati a lungo termine.Questo Frazionamento azionario È un modo per consentire a Brin e Page di trarre vantaggio dal mercato aperto fluidità Allo stesso tempo, conserva ancora il diritto di voto e non perderà il controllo della società.

Il titolo GOOGL è classificato come Azioni di classe ALe azioni di classe A sono denominate azioni ordinarie. Forniscono agli investitori azioni di proprietà e solitamente diritti di voto. Sono i tipi più comuni di azioni.

Le azioni GOOG sono le azioni di Classe C della società. Le azioni di classe C conferiscono agli azionisti la proprietà della società, proprio come le azioni di classe A, ma a differenza delle azioni ordinarie, non concedono diritti di voto agli azionisti. Pertanto, i prezzi di negoziazione di queste azioni sono spesso inferiori rispetto alle azioni di classe A.Questi titoli di Classe C non dovrebbero essere Azioni C Rilasciato da alcuni Fondo comune.

Ci sono anche azioni di Classe B con 10 volte il numero di voti per azione, ma queste azioni sono detenute dai fondatori e dagli addetti ai lavori e non sono quotate in borsa.

Riepilogo della struttura della classe:

Tipo A: detenuto da investitori ordinari con diritto di voto regolare (GOOGL)

Classe B: Il potere di voto detenuto dal fondatore è 10 volte quello della Classe A

Classe C: nessun diritto di voto, di solito detenuto dai dipendenti e da alcuni azionisti di classe A (GOOG)

spesso, Investitore attivista Raccogliere e accumulare azioni per costringere la società ad adottare misure favorevoli agli azionisti per aumentare il prezzo delle azioni, come tagliare i costi, Riacquisto di azioni, e Dividendo specialeIl processo può diventare ostile, con militanti che partecipano a lotte pubbliche per conquistare posti nel consiglio di amministrazione e prendere il controllo della società dai loro proprietari. Queste decisioni guidate a breve termine sono contrarie alla missione di Alphabet. Page e Brin sperano di cogliere questa possibilità, soprattutto perché il prezzo delle azioni di Alphabet aumenta rallentando e la crescita del suo core business diminuisce.

Quando Alphabet avanza a passi da gigante, non può andare storto. Con la crescita esplosiva della sua attività di ricerca su Internet, l’azienda ha monopolizzato oltre il 90% del mercato.Molti investitori pensano che Alphabet sia un Internet ETF E penso che sia parte integrante dell’esposizione al mercato azionario. Tuttavia, con la migrazione di Internet ai dispositivi mobili, il tasso di successo nella trasformazione di Alphabet è basso. Inoltre, Alphabet non è riuscita a capitalizzare l’ondata dei social media, perdendo contro Facebook e Twitter. La società è stata anche presa di mira da critici e azionisti per i suoi stravaganti benefici per i dipendenti, le enormi spese e la mancanza di aree redditizie oltre la ricerca.

Nel 2017, il consiglio di amministrazione di Standard & Poor’s ha annunciato che non avrebbe più elencato le società che offrono azioni senza diritto di voto in alcuni dei suoi indici.