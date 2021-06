Google rinvierà di 2 anni il suo piano per eliminare gradualmente i cookie di terze parti

Il piano di Google per porre fine al supporto per i cookie di terze parti nel suo browser Chrome è stato posticipato di quasi due anni, dopo che l’idea ha avuto un impatto su una delle basi dell’odierna industria della pubblicità online.

Il motore di ricerca ha affermato che sta posticipando le discussioni con le autorità di regolamentazione e le aziende coinvolte nella pubblicità digitale e “per evitare di mettere a repentaglio i modelli di business di molti editori online che supportano contenuti gratuiti”.

Il mondo della pubblicità digitale ha una tregua e il settore affronta l’incertezza poiché uno dei suoi principali modi di indirizzare i messaggi online sta volgendo al termine. Azioni Trade Desk, questa azienda americana ha cercato di ottenere supporto un altro modo La pubblicità mirata è aumentata del 17% a causa delle notizie, mentre la società di tecnologia pubblicitaria francese Criteo è aumentata dell’11%. L’analista di Truist Youssef Squali ha affermato che il ritardo darà al settore della pubblicità online più tempo per perfezionare l’alternativa ai cookie.

Un cookie di terze parti è un pezzo di codice impiantato nel browser di un utente per registrare i siti Web visitati e aiutare gli inserzionisti a indirizzare annunci pubblicitari personalizzati.È stato criticato per molti anni. Per impostazione predefinita, il browser Safari di Apple e Firefox di Mozilla li hanno bloccati.

Tuttavia, Chrome rappresenta circa i due terzi del mercato dei browser, il che rende il suo impatto ancora più significativo. Inoltre, il dominio di Google in molte altre aree della pubblicità digitale ha sollevato preoccupazioni sul fatto che possa utilizzare la fine dei cookie – e il sistema alternativo che prevede di utilizzare in Chrome – per ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti.

Due settimane fa, l’Autorità per la concorrenza e il mercato del Regno Unito ha dichiarato preoccupazione Google “determinato a continuare a cambiare[to cookies]… In un modo che avvantaggia la tua attività e limita la concorrenza dei concorrenti. “Ma ha aggiunto che le promesse aggiuntive di Google ridurranno il rischio, inclusa la promessa della società che non apporterà alcuna modifica senza prima concedere al regolatore un periodo di revisione di 60 giorni.

Questa concessione potrebbe causare una controversia tra i regolatori su chi svolgerà un ruolo di primo piano nella supervisione del sistema pubblicitario di Google. La Commissione europea ha annunciato questa settimana un’indagine antitrust sul business della tecnologia pubblicitaria di Google, inclusa la proposta di cessazione dei cookie.

Google propone di utilizzare un metodo nuovo e più privato per tracciare gli interessi online degli utenti, ovvero Floc, per sostituire i cookie. I dati personali di navigazione verranno salvati e analizzati nel browser dell’utente anziché essere trasmessi ad altre società. Gli utenti verranno quindi raggruppati in gruppi in base ai loro interessi e altre parti del settore della pubblicità online potranno utilizzare questi dati aggregati per individuare i loro messaggi.

Alcuni critici si chiedono se Google lo farà Vantaggio ingiusto Perché controllerà completamente il modo in cui è progettata la coda. Inoltre, se il nuovo sistema riduce l’efficienza della pubblicità mirata, Google potrebbe beneficiarne indirettamente, perché il suo rapporto diretto con gli utenti le consente comunque di accedere a una grande quantità di dati di prima parte che i concorrenti non possono eguagliare. La società ha affermato che i propri test mostrano che gli inserzionisti possono aspettarsi che l’efficienza del sistema Floc sia pari al 95% del cookie.

La società affronta anche l’opposizione degli esperti di privacy che si chiedono se i dati privati ​​possano ancora essere trapelati. Secondo un’analisi dell’organizzazione open source Mozilla, il nuovo sistema Floc “può comportare rischi significativi se è ampiamente distribuito nella sua forma attuale”.

Google ha affermato che prevede di completare i propri test sulle alternative ai cookie entro la fine del prossimo anno, dopodiché gli inserzionisti e gli editori avranno 9 mesi per migrare i loro sistemi alla nuova tecnologia. Ha aggiunto che entro la fine del 2023, i cookie verranno gradualmente eliminati entro tre mesi. La società ha inizialmente fissato una scadenza per la demolizione dei cookie all’inizio del prossimo anno.