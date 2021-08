Gopinat del Fondo monetario internazionale ha affermato che le economie emergenti non possono permettersi il ritorno del “panico restringente”

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il capo economista del Fondo monetario internazionale ha avvertito che i mercati emergenti non potrebbero “sopportare” il ripetersi del caos del mercato “panico da riduzione” del 2013, quando la Fed ha lasciato intendere che si sarebbe ritirata dalle misure di stimolo prima del previsto, innescando un’impennata dell’indebitamento globale costi.

In un’intervista al Financial Times, Gita Gopinath ha espresso un atteggiamento cauto mentre la Fed si prepara a ritirare il sostegno alla pandemia, evidenziando la pressione economica affrontata dai paesi a basso e medio reddito. Soffri in modo sproporzionato Dalla crisi del coronavirus. Ha anche avvertito che se l’inflazione diventa un problema più dannoso negli Stati Uniti e costringe a un improvviso inasprimento della politica monetaria, potrebbe avere un impatto.

“[Emerging markets] Stanno affrontando maggiori venti contrari”, ha detto. “Sono colpiti in molti modi diversi, ed è per questo che non sopportano i capricci nei mercati finanziari delle principali banche centrali. “

Prima delle osservazioni di Gopinath, venerdì il presidente della Fed Jay Powell ha tenuto un discorso a un seminario virtuale del governatore della banca centrale Jackson Hole, sottintendendo che l’economia degli Stati Uniti sarà sufficiente per la Fed. Inizia a richiamare Il suo piano di acquisto di asset da $ 120 miliardi quest’anno.

Negli ultimi cinque mesi, con il lancio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, le attività commerciali sono aumentate notevolmente.noi Prezzo al consumo Spinti dalla forte domanda e dalle strozzature della catena di approvvigionamento che portano a gravi carenze di alcune materie prime, anche i prezzi sono aumentati vertiginosamente.

Sebbene la Fed abbia affermato da tempo che le pressioni inflazionistiche diminuiranno nel tempo, il tasso di aumento delle pressioni inflazionistiche è superiore a quanto previsto dalla maggior parte degli economisti. Ma i politici si sono sentiti più a loro agio con i rischi che potrebbero durare più a lungo, soprattutto perché la variante più contagiosa del coronavirus Delta sta alimentando un allarmante aumento dei nuovi casi globali di coronavirus.

“Molti dei problemi che affrontiamo, anche in termini di inflazione e strozzature nell’offerta, sono legati alla pandemia che stiamo imperversando in diverse parti del mondo”, ha affermato Gopinath. Se l’inflazione persiste, “questo potrebbe influenzare le aspettative di inflazione e quindi avere caratteristiche di autorealizzazione”.

“Siamo preoccupati per una situazione in cui il tasso di inflazione è molto più alto del previsto, il che richiederà agli Stati Uniti di normalizzare la politica monetaria più rapidamente”, ha aggiunto.

Il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato a luglio che entro il 2025 il prodotto interno lordo globale potrebbe diminuire cumulativamente di 4,5 trilioni di dollari USA, questo è ciò che Gopinath ha definito il “doppio smacco” della nuova ondata di contagi nei mercati emergenti. ottenere i vaccini e la normalizzazione della politica monetaria statunitense “su larga scala”, sebbene questa non sia la situazione di base del fondo.

Morris Obstfield, ex capo economista del Fondo monetario internazionale e professore all’Università della California, Berkeley, ritiene che i danni ai paesi a basso e medio reddito saranno particolarmente gravi, dati i crescenti livelli di debito dall’inizio della pandemia. .

Secondo i dati dell’Institute of International Finance, il debito pubblico medio delle grandi economie emergenti passerà dal 52,2% del PIL al 60,5% nel 2020. Questa è stata la più grande ondata mai registrata e ha aiutato i paesi a sopravvivere alla pandemia.

Molte persone sono più in forma oggi rispetto a quando hanno perso le staffe nel 2013. Riserve di valuta estera più grandi e un migliore bilancio ed equilibrio con l’estero contribuiranno a rafforzare le loro difese, ma potrebbero penetrarvi enormi shock.

Ha detto: “Se sono colpiti dall’improvviso aumento delle condizioni di finanziamento in dollari e dall’inversione dei flussi di capitale, allora nella pandemia in corso, questo potrebbe essere molto distruttivo”.

Rispettata

Secondo i dati IIF, negli ultimi nove mesi del 2020, oltre 360 ​​miliardi di dollari sono confluiti in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti. Sebbene da allora il tasso di afflussi sia rallentato, molti paesi sono ancora estremamente vulnerabili ai rapidi cambiamenti nel sentiment degli investitori.

L’aumento dell’inflazione ha costretto molti di questi paesi ad aumentare i tassi di interesse, tra cui Brasile, Ungheria, Messico e Russia, ma potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento per combattere la fuga di capitali e la svalutazione della valuta, causando ulteriori sofferenze economiche.

Gopinath ha affermato che i governatori delle banche centrali devono fornire frequentemente “comunicazioni super chiare” Sul loro percorso politico in avanti ——Ha detto che Powell era molto efficace.

“Uno dei problemi [then-chair Ben] La dichiarazione di Bernanke nel 2013 non significava che il quantitative easing avrebbe iniziato a rilassarsi, ma è stata confusa con l’aspettativa che i tassi di interesse inizieranno a salire più velocemente del previsto”, ha detto. “Questa volta, sono già molto. È chiaramente affermato che la produzione sarà ridotto per primo. .. Poi inizieranno ad aumentare i tassi di interesse. “