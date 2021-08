Grande migrazione di lavoro da casa

Con la pandemia di COVID-19 che porta l’economia degli Stati Uniti a un punto morto, molte aziende non sono pronte a lasciare che tutti lavorino da casa all’improvviso, facendoli affannare per impostare programmi remoti. “Più della metà di coloro che sono costretti a rimanere a casa non lo ha mai fatto regolarmente prima”, ha detto Kate Liszt, Presidente di Global Workplace Analytics, una società di ricerca e consulenza. Infatti, prima del COVID-19, solo il 20% dei dipendenti lavorava da casa.

Quando la pandemia colpisce, aziende e lavoratori si trovano in una situazione senza precedenti Devono capire rapidamente di quali strumenti hanno bisogno, Sia soft che hard; di che spazio hanno bisogno e come gestire il loro flusso di lavoro. Questi includono l’invio di laptop ai dipendenti, l’organizzazione di tutorial Zoom e Slack, la creazione di un sistema di rete privata virtuale (VPN) e la garanzia che i dipendenti abbiano il supporto spirituale di cui hanno bisogno per avere successo nella nuova normalità.

Improvvisamente, ogni confine tra lavoro e vita personale è scomparso. Le persone lavorano ovunque nelle loro case o appartamenti dove possono trovare spazio libero e i genitori hanno aggiunto scuole virtuali e servizi di assistenza all’infanzia allo stesso tempo. Nel tempo, alcuni di questi problemi sono diventati più facili da gestire, ma si tratta ancora di un aggiustamento importante. Circa la metà delle persone intervistate dal Pew Research Center nell’ottobre 2020 ha affermato di apprezzare questa flessibilità e la capacità di gestire il proprio tempo, mentre il 65% ha affermato di aver perso l’opportunità di comunicare faccia a faccia con i colleghi.

Per le aziende che in precedenza si preoccupavano degli effetti negativi del lavoro a distanza sulla produttività, un grande vantaggio è che ha un impatto positivo sui profitti. In effetti, l’83% delle persone intervistate da PricewaterhouseCoopers (PwC) nel gennaio 2021 ha affermato che il lavoro a distanza ha avuto successo. Tuttavia, nessuno pensava che sarebbe durato così a lungo.

Punti chiave L’azienda e i dipendenti hanno capito rapidamente come mettere insieme le operazioni di lavoro a distanza, mostrando una flessibilità straordinaria.

Lavorare da casa non influisce sulla produttività; l’83% delle persone intervistate da PricewaterhouseCoopers ha affermato che il lavoro a distanza ha successo.

Quando la società ha iniziato a valutare i propri piani per tornare in ufficio, la variante Delta ha colpito e per molte persone questi piani sono stati modificati o rinviati.

Sebbene alcune aziende vogliano che tutti tornino, la maggior parte delle aziende sta prendendo in considerazione opzioni di selezione ibride o remote.

Le aziende stanno anche valutando le loro esigenze di spazio ufficio.

A causa del lavoro a distanza, le scorte di alloggi sono esaurite, poiché molti dipendenti cercano più spazio.

Si prevede che i prezzi delle case rimarranno elevati e l’inventario resterà limitato nel terzo trimestre.

Gli esperti prevedono che entro la fine del 2021 il mercato immobiliare comincerà a rallentare.

L’ascesa delle varianti Delta

Proprio come Le aziende iniziano a valutare se vogliono che i dipendenti tornino Nel loro ufficio arriva una nuova e più pericolosa variante Delta del virus COVID-19, e con essa arriva la possibilità di nuove restrizioni e leggi e linee guida più severe.

Un sondaggio su 3.500 lavoratori commissionato dal servizio di screening occupazionale GoodHire ha rilevato che più della metà degli intervistati era seriamente preoccupata per la nuova epidemia di COVID-19 e non si sentiva al sicuro nel tornare in ufficio.

Inoltre, il 74% dei dipendenti ha dichiarato di essere disposto a vaccinare i propri datori di lavoro volontariamente per garantire un ambiente d’ufficio sicuro. Inoltre, solo il 16% dei dipendenti si è dichiarato pronto ad accettare un rientro forzato in ufficio senza ulteriori misure di sicurezza.

Secondo i risultati del sondaggio GoodHire, l’84% dei lavoratori americani intervistati desidera una combinazione di quanto segue:

Mascherine per tutti i dipendenti in ufficio

Prova della vaccinazione richiesta per tutti i lavoratori che rientrano

Limiti al numero di persone autorizzate ad entrare in ufficio

Disinfetta tutti i banchi di lavoro ogni giorno

Il Chief Operating Officer di GoodHire Max Wesman ha dichiarato: “L’ufficio non è più il luogo principale per la collaborazione e la produttività dei dipendenti. In effetti, il nostro sondaggio mostra che le persone ignorano completamente gli annunci di lavoro che non menzionano le opzioni di lavoro a distanza”.

Reimmaginare il posto di lavoro

Alcune aziende, tra cui Twitter, Slack e Square, prevedono di rimanere a distanza per il prossimo futuro, mentre altre, tra cui Facebook, Netflix, Linked In e Google, stanno prendendo in considerazione un approccio ibrido. Un altro sostenitore dell’ibrido, Microsoft, ha creato un quadrante ibrido sul posto di lavoro, che ha diviso i livelli di occupazione dell’ufficio in sei fasi in base alle indicazioni della sanità locale e del governo.

Alcune aziende vogliono che tutti i dipendenti lavorino a tempo pieno.Tuttavia, le condizioni di qualsiasi metodo per tornare in ufficio sono state influenzate dall’aumento delle varianti Delta Secondo fonti di notizieGoldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley e altri hanno cambiato i loro piani per tornare in ufficio, inclusa la richiesta di una prova della vaccinazione prima di poter tornare. I dipendenti non vaccinati dovranno lavorare da casa.

Per molte aziende, il piano preciso dipende da quanto il Paese controlla la pandemia. Ad esempio, Ford ha recentemente posticipato il suo piano per riportare alcuni lavoratori a gennaio 2022 da ottobre 2021. Secondo il Detroit Free Press.

Nel sondaggio PwC, la maggior parte dei datori di lavoro (75%) ha affermato che vorrebbe vedere i dipendenti tornare al lavoro prima di luglio. Tuttavia, nel sondaggio GoodHire, l’85% dei dipendenti ha affermato che loro e i loro colleghi preferiscono lavorare da remoto.

Una cosa che spicca è che l’azienda sembra aver adottato una prospettiva a lungo termine. LinkedIn ha recentemente creato una nuova posizione interna, vicepresidente di Flex Work, per risolvere il problema del “posto di lavoro del futuro”. “Questa è una sfida molto interessante, che sfida tutti noi a pensare in modo creativo, prendere decisioni prudenti e collaborare in modo più efficace”, ha affermato Shannon Hardy, che ha assunto il controllo.

Lavorare da casa ha creato una bolla immobiliare. Durerà?

Un altro effetto collaterale della migrazione del lavoro da casa è il suo impatto sul mercato immobiliare. Quando il lavoro a distanza è diventato la norma, sono accadute due cose: alcune persone si sono rese presto conto che avevano bisogno di più spazio, quindi erano impazienti di acquistare una nuova casa. Altri si rendono conto che possono lavorare ovunque, il che ha spinto alcuni lavoratori ad avvicinarsi ai propri familiari che spesso vivono in diverse parti del paese. Poiché tutti lavorano da casa, non importa dove ti trovi.

Secondo un recente rapporto di Zillow, continuerà la tendenza al lavoro da casa (almeno part-time). Ciò potrebbe mantenere il mercato immobiliare in fase di riscaldamento a breve termine, soprattutto se i tassi di interesse rimangono bassi in modo interessante. Sebbene le ultime statistiche della società di intermediazione immobiliare Redfin mostrino che la domanda è stata debole dall’uscita del rapporto Zillow, il prezzo medio delle case è ancora superiore del 16% rispetto a un anno fa La nuova casa è sul mercato solo da 18 giorni e il prezzo è dell’1,6% superiore al prezzo richiesto.

Tuttavia, ci sono alcune buone notizie per gli acquirenti. Zillow ha dichiarato nel suo ultimo aggiornamento sul mercato immobiliare che prevede che le vendite totali di case esistenti nel 2021 saranno di 5,89 milioni di unità, con un aumento del 4,3% rispetto al 2020, ma inferiore alla precedente previsione di 5,91 milioni di unità nel 2021. Zillow ha affermato che la continua inflazione elevata “metterà pressione al rialzo sui tassi di interesse, il che potrebbe frenare la domanda per l’acquisto di case e l’apprezzamento dei valori delle case”.