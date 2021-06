Grande negozio di scatole con.Piccolo rivenditore

Grandi rivenditori come BJ’s, Costco e Sam’s Club Attira i clienti con la promessa di risparmiare denaro attraverso acquisti all’ingrosso. Ma portano davvero ritorni ai consumatori ordinari o possono ottenere affari migliori facendo acquisti in piccoli negozi al dettaglio e negozi locali? In altre parole, vale la pena fare grandi acquisti per te? Ecco cinque pro e contro da considerare.

prezzo

Quando si sceglie un luogo per lo shopping, il prezzo è solitamente il fattore più importante. Ipermercato Offri i loro sconti più interessanti Oggetti ingombranti, Il prezzo è inferiore a negozi specializzati e piccoli rivenditori. Quindi sì, se fai acquisti presso un grande rivenditore, di solito puoi risparmiare centinaia di dollari su elettronica, elettrodomestici e altri acquisti importanti.

Punti chiave Molti clienti acquistano presso i grandi rivenditori per risparmiare sui costi di acquisto di articoli di grandi dimensioni e acquisti all’ingrosso.

L’acquisto di grandi quantità di articoli deperibili può essere adatto a famiglie numerose, ma non necessariamente a single o piccole famiglie.

I rivenditori di magazzino addebitano quote associative e, se gli acquirenti non visitano il negozio con sufficiente frequenza, la quota non verrà recuperata.

Rispetto ai negozi locali e ai negozi a conduzione familiare, il servizio clienti non è la priorità assoluta per molti grandi rivenditori.

Gli acquirenti saggi considerano i vantaggi e gli svantaggi di ciascun rivenditore quando cercano occasioni.

Ma non tutti gli articoli venduti presso i principali rivenditori hanno sconti sostanziali. Una volta che ti hanno fatto entrare nel negozio, si aspetteranno che tu acquisti altri beni che non sono scontati o addirittura che potresti non aver bisogno.

Quando sei in un grande negozio, l’opzione migliore è comprare quello che vuoi ed evitare di curiosare. Controlla le offerte settimanali del mercato o del discount vicino a te e ricevi i loro coupon. Potresti scoprire che otterrai prezzi migliori su alcuni articoli.

Quantità

I negozi di grandi dimensioni di solito vendono merci di grandi dimensioni o quantità. Acquista molti articoli non deperibili (come i prodotti di carta) per fare veri affari. Gli alimenti con una lunga durata, come le bibite, il cibo in scatola o i grandi sacchetti di ali di pollo congelate, hanno solitamente un prezzo ragionevole.

Questo è adatto a famiglie numerose, ma potrebbe non valerne la pena per famiglie singole o piccole. Non è molto adatto a persone che vivono con spazio limitato e spazio di archiviazione limitato. Sii pratico. Acquista articoli che puoi conservare facilmente ed evita di acquistare grandi quantità di articoli deperibili che potrebbero andare a male prima che tu abbia la possibilità di usarli.

quota associativa

Mi piace al club del magazzino Costco C’è una quota associativa, di solito tra 60 e 120 dollari USA all’anno. Questa tassa ti fa entrare. Se hai una famiglia numerosa e fai acquisti regolarmente, i soldi che risparmi durante l’anno dovrebbero essere in grado di coprire facilmente la quota associativa. Se non visiti il ​​negozio abbastanza spesso, non sarai in grado di recuperare il costo.Faresti meglio a fare acquisti in piccoli rivenditori e mercati locali.

Prima di pagare $ 60 o più solo per il privilegio di entrare dalla porta, considera le tue abitudini di acquisto.

esperienza di acquisto

I grandi negozi attirano grandi folle durante i periodi di punta dello shopping, il che può significare lunghe file alla cassa e parcheggi affollati. A volte vale la pena combattere la folla.In caso contrario, i rivenditori non potranno contare su Venerdì nero Le vendite li lasciano passare il quarto moneta da 25 cent centMa a volte non vale la pena lottare, figuriamoci il tempo e la pressione. Quando calcoli i tuoi risparmi, considera il valore del tuo tempo per compensare i vantaggi del risparmio di denaro.

Almeno, prova a fare acquisti durante le ore non di punta quando la folla potrebbe essere piccola. E considera il lungo termine, comprando abbastanza per durare alcune settimane invece che giorni.

assistenza clienti

In termini di interazione con il cliente, un grande negozio può essere molto diverso da un tipico negozio o rivenditore nella tua zona. Alcuni ipermercati non enfatizzano il servizio clienti perché un piccolo numero di dipendenti al piano è impegnato nella distribuzione di merci. A questo proposito, i grandi clienti di solito non sono interessati a chattare con gli addetti alle vendite, ma sono più concentrati sulla ricerca di offerte e acquisti.

Alcuni acquirenti preferiscono l’attenzione personale e l’aiuto di esperti Negozio di mamma e papà O negozi specializzati possono fornire. Chiediti, preferisci l’anonimato o la vicinanza e l’attenzione personale. Se sai cosa vuoi acquistare e non hai bisogno di molto aiuto dal servizio clienti, allora un grande negozio potrebbe essere il luogo in cui acquisti determinati articoli.

Linea di fondo

L’ipermercato ha sicuramente un posto Modello di consumo negli Stati Uniti, E così sono i piccoli rivenditori e i negozi locali. Un acquirente saggio prenderà in considerazione i vantaggi di ciascun prodotto e esaminerà più da vicino dove si trovano i veri affari.