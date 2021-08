Grandi aziende nel settore dei servizi finanziari

Share it

Quando la maggior parte delle persone sente la parola Industria dei servizi finanziari, La prima cosa a cui potrebbero pensare è il trambusto Wall StreetMa il settore non riguarda solo la compravendita di azioni, i servizi di investimento e le grandi banche. In effetti, è generalmente considerata una delle parti più importanti dell’economia di molti paesi diversi.

Le società in questo campo includono società di investimento e Casa di brokeraggio, Banche, compagnie assicurative, società di elaborazione del credito e dei pagamenti e società immobiliari, che forniscono tutti servizi a consumatori al dettaglio e commerciali. Ci sono due tendenze simultanee nel settore dei servizi finanziari, vale a dire la specializzazione (aziende che forniscono ai clienti servizi mirati) e la globalizzazione, o la tendenza delle aziende che si espandono nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo. Mercati emergenti nazione.

Guarda ora: spiegazione del settore dei servizi finanziari

Questo articolo si concentra su alcune persone famose nel campo dei servizi finanziari DipartimentoMa ricorda, questo elenco non è l’elenco completo delle società di servizi finanziari. In effetti, possiamo avere un elenco apparentemente infinito, ma per semplificare le cose abbiamo isolato le quattro principali aziende del settore.

Punti chiave Berkshire Hathaway è stata fondata nel 1839 ed è uno dei titoli più costosi al mondo.

American Express si concentra su prodotti di carte di credito, carte in co-branding con hotel e altri servizi di viaggio come i traveller’s cheque.

Wells Fargo è una delle più grandi banche degli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato e una delle 100 maggiori società degli Stati Uniti.

E-Trade è una delle prime società di brokeraggio di sconti online per investitori indipendenti.

Berkshire Hathaway

Fondata: 1839 (come Valley Falls Company)

Sede: Omaha, Nebraska

CEO: Warren Buffett

Valore di mercato (al 30 luglio 2021): $ 636,4 miliardi

Quasi tutti hanno sentito parlare di Berkshire Hathaway (BRK-A), la società è composta da Warren Buffett, Una delle persone più ricche del mondo.Le azioni della società sono tra le più costose al mondo ed è Borsa Valori di New York (Borsa Valori di New York).

Berkshire Hathaway è stata fondata nel 1839 come Valley Falls Company of Rhode Island, che in origine era un’azienda di produzione tessile. Il coinvolgimento di Buffett iniziò nel 1962, quando iniziò a comprare Condividere Pochi anni dopo, prima che l’azienda sia completamente controllata.

Berkshire Hathaway ha una storia di successi finanziari nelle società che ha acquisito nel corso degli anni.multinazionale Gruppo aziendale Originariamente formato da compagnie assicurative, tra cui GEICO e National indennità Ma ha ampliato le sue partecipazioni per includere società coinvolte nei settori immobiliare, dei trasporti e del mobile e diverse società di gioielli, in particolare Helzberg Diamonds.

American Express

Tempo stabilito: 1850

Sede: New York City

CEO: Stephen Squiley

Valore di mercato (al 31 luglio 2021): $ 135,5 miliardi

American Express (AXP) È una delle più antiche società finanziarie degli Stati Uniti e la sua storia può essere fatta risalire al 1850. È una delle prime aziende al mondo a fornire carte di debito e il suo iconico logo del gladiatore è stato adottato nel 1958, quindi è ampiamente conosciuto. Oggi, American Express, o più ampiamente conosciuto come American Express, è un Fortuna 100 L’azienda e i suoi componenti Dow Jones Industrial Average (Dow Jones media industriale).

Sebbene i principali concorrenti Visa e MasterCard competano più ferocemente, American Express continua a prosperare.L’azienda ha focalizzato la sua attenzione sui suoi prodotti di carte di credito e ne ha creati molti D Con hotel e altri servizi di viaggio come controlloE fatti coinvolgere nel business delle carte prepagate.Questo Stato d’élite Il vantaggio di American Express è che può fornire una carta nera premium con un’elevata commissione iniziale di $ 10.000 e una commissione annuale di $ 5.000.

Entro il 2022, il mercato globale dei servizi finanziari dovrebbe raggiungere i 26,5 trilioni di dollari.

banca FuGuo

Tempo stabilito: 1852

Sede centrale: San Francisco, California

CEO: Charles Schaff

Valore di mercato (al 30 luglio 2021): $ 188,6 miliardi

banca FuGuo (Centro finanziario mondiale) È una società globale di servizi bancari e finanziari con punti vendita al dettaglio e commerciali negli Stati Uniti e filiali a Hong Kong, Londra, Singapore e Tokyo.L’azienda è una delle più grandi banche del mercato capitale Negli Stati Uniti, è una delle 100 più grandi aziende degli Stati Uniti.

La differenza tra Wells Fargo è la società che detiene la prima licenza bancaria nella storia degli Stati Uniti. ottenere Nel 2008, Wachovia Bank ha sconfitto uno dei suoi principali concorrenti, Citigroup (C).

Sebbene l’azienda abbia raggiunto il successo e lo status in questo campo, ha anche molti scandali.Una delle filiali più famose ha aperto 1,5 milioni di assegni, risparmi e carta di credito L’uso non autorizzato di account senza il consenso del cliente è stato ampiamente segnalato nel 2016. Di conseguenza, Wells Fargo è stata multata di 185 milioni di dollari USA.

Società di finanza del commercio elettronico

Tempo stabilito: 1982

Sede: Arlington, Virginia

CEO: Michael Pitz

Società di finanza del commercio elettronico (ETFC) È stata fondata a Palo Alto, in California, nel 1982. E-Trade era originariamente una società privata e successivamente adottata Offerta pubblica iniziale (IPO) il 16 agosto 1996. La società è una delle prime società di brokeraggio di sconti online per investitori indipendenti. Nonostante l’afflusso della concorrenza di aziende più vecchie e più mature, continua ad espandere rapidamente la propria attività, come ad esempio Carlo Schwab.

E-Trade ha vinto premi del settore per questo Piattaforma di trading Ed è stata classificata tra le prime tre società di brokeraggio di azioni a sconto online negli Stati Uniti.Oltre ad acquisire molte altre società di brokeraggio online, E-Trade sviluppa anche la propria attività fornendo servizi bancari ai clienti, in particolare scansionalo Consenti depositi, assegni e Conto di intermediazione.

Il 20 febbraio 2020, Morgan Stanley ha annunciato che avrebbe acquisito E-Trade in una transazione all-stock per un totale di 13 miliardi di dollari. La società combinata genererà più di 8 milioni di relazioni con i clienti e un patrimonio totale dei clienti di 3,1 trilioni di dollari. L’acquisizione è stata completata il 2 ottobre 2020.