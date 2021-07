Greensill Capital paga a Cameron uno stipendio annuo di oltre $ 1

Share it

David Cameron ha uno stipendio di oltre 1 milione di dollari. Crollo drammatico Ha esposto i vasti sforzi di lobby dell’ex primo ministro.

Due persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che il ruolo di consulente part-time di Cameron ha ricevuto un generoso stipendio annuale, che includeva un tentativo sempre più disperato di ottenere finanziamenti governativi per la società in difficoltà. Un portavoce di Cameron ha rifiutato di commentare.

Cameron lavora come consigliere del consiglio di amministrazione per 25 giorni all’anno, il che significa che il suo reddito giornaliero è equivalente a più di $ 40.000.

Il “Financial Times” britannico ha rivelato per la prima volta che i suoi sforzi per ottenere prestiti di emergenza contro il coronavirus sostenuti dallo stato hanno reso l’ex leader del Partito Conservatore il più grande Westminster Scandalo lobbying una generazione.

Don Cameron Essere trascinati via davanti ai consiglieri Durante le indagini sullo scandalo Greensail a maggio, ha affermato di aver ricevuto “un Importo annuo generoso ——Molto più di quanto guadagno [£150,000] Come Primo Ministro.” Tuttavia, ha rifiutato di rivelare il numero esatto, definendolo una “questione privata”.

Mentre la pandemia di coronavirus del 2020 ha travolto il Regno Unito, Cameron ha esercitato pressioni su diversi ministri e alti funzionari pubblici in 56 diverse occasioni per cercare di garantire che Greenseal ricevesse due programmi di prestito di emergenza gestiti dal governo.

L’ex primo ministro ha detto ai membri del Comitato speciale del Ministero delle finanze che questa costante attività di lobby non è per guadagno personale, ma perché crede che la società “ha un’ottima idea su come aiutare a fornire credito a migliaia di aziende”.

Quando Greensill ha finalmente ottenuto il diritto di utilizzare il programma di prestito del coronavirus per le grandi società, ha utilizzato l’intero sussidio del suo prestito di 400 milioni di sterline garantito dai contribuenti solo per Aziende collegate a Sanjeev Gupta ——Il magnate del metallo dell’odierno impero economico Sotto investigazione Dall’Ufficio per le frodi gravi.

Secondo persone che hanno familiarità con la scala salariale dell’azienda, lo stipendio di Cameron lo rende una delle persone più pagate di Greensill. Al contrario, la dichiarazione di fallimento degli Stati Uniti mostra che il capo della filiale statunitense di Greensail, un banchiere professionista con 25 anni di esperienza, ha un reddito annuo di poco più di $ 400.000.

Cameron non è l’unico ex politico ben pagato sul libro paga di Greensail. Secondo due persone a conoscenza della questione, la società finanziaria ha assunto anche Julie Bishop, l’ex ministro degli Esteri australiano, come consulente, con uno stipendio annuo equivalente a più di 600.000 dollari. Bishop non ha risposto a una richiesta di commento.

Nel gennaio 2020, Bishop ha accompagnato Cameron e il fondatore australiano dell’azienda Lex Greensill al World Economic Forum di Davos, dove hanno Proposto un piano salariale flessibile L’allora ministro delle finanze australiano Mathias Cormann (Mathias Cormann). Tuttavia, i funzionari australiani hanno respinto il piano, affermando che era “economicamente simile a un prestito di giorno di paga”.

Il lavoro di Cameron per Greenhill è molto vasto. L’ex primo ministro è entrato a far parte della società finanziaria a metà del 2018 e ha accompagnato il suo fondatore australiano a incontrare uomini d’affari e politici grandi e piccoli in tutto il mondo, che spesso prendevano il jet privato della compagnia.

Gamma dall’accompagnamento di Lex Greensill a Viaggio in campeggio nel deserto dell’Arabia Saudita -I due hanno cercato di attirare il principe ereditario Mohammed bin Salman del Regno del Golfo-Incontro con i sottoscrittori Umile compagnia di assicurazioni australiana, è stato successivamente licenziato per presunta violazione dei limiti di rischio di Greensill Capital.

Rispettati

Cameron ha anche raccomandato il servizio di Greenseal aAlti funzionari del governo tedesco Nel novembre 2020, l’indagine sul suo settore bancario tedesco stava accelerando.Attuale gestione della banca Investigazione criminale in Germania.

Cameron si alzò e ne fece uno Manna più grande Si diceva che all’epoca le stock option che aveva ottenuto quando si era unito a Greensail valessero decine di milioni di sterline, ma ora sono prive di valore.

Cameron ha descritto la valutazione come “ridicola”, ma ha rifiutato di dire quanto avrebbe ottenuto se Greensail fosse riuscito a quotarsi.