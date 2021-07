Greensill Capital paga a David Cameron più di $ 1 milione di stipendio annuo-FT Da Reuters

Secondo il rapporto, Cameron ha lavorato come consulente del consiglio di amministrazione per 25 giorni all’anno e ha guadagnato l’equivalente di oltre $ 40.000 al giorno.

Il giornale ha affermato che Cameron è stato pagato per il suo ruolo di consulente part-time, che includeva un tentativo di ottenere finanziamenti governativi per la società in difficoltà. https://on.ft.com/3e9SvUf.

© Reuters. Foto del file: l’ex primo ministro britannico David Cameron ha lasciato la sua casa perché l’indagine sul crollo di Greensill Capital continua. Come dipendente di Greensill, ha cercato di convincere il Tesoro britannico e la Banca d’Inghilterra a essere inclusi, ma non è riuscito. .

