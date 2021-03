GTCM recensioni e opinioni: leggi prima di iniziare

Ogni qual volta parliamo di investimenti, soprattutto investimenti online, la fiducia che si deve porre nel broker scelto deve essere massima e tale da rassicurare nelle scelte e nelle operazioni che sono sicuramente sempre rischiose. I guadagni che si potrebbero trarre sono molteplici ma si deve essere sempre al corrente che c’è la possibilità che si perdano somme più o meno grandi.

Per questo, dato che il rischio negli investimenti c’è sempre, è necessario porre la massima fiducia nel broker con il quale si andrà ad operare. Fare del trading sicuro e tutelato, con tutti gli strumenti necessari è certamente quello che tutti cercano, per questo analizzeremo il broker GTCM per capire se e quanto è affidabile.

Sentirsi al sicuro su GTCM

GTCM si occupa dei contratti per differenza ed è un marchio registrato da Depaho LTD, un’impresa con sede in Cipro è regolamentata dalla CONSOB.

Molto probabilmente non tanti sono a conoscenza dell’esistenza di questo broker nonostante sono più di 10 anni che opera offrendo ai propri investitori sicurezza e soprattutto chiarezza.

Collegandosi al sito sarà facile conoscere le licenze e rendersi conto che sono conformi con la MIFID che garantisce un alto livello di protezione . Questo accade proprio perché impongono una serie di obblighi che vanno a tutela dei consumatori finali, ovvero degli investitori.

Inoltre Depaho Ltd è iscritta e autorizzata da Cyprus Securities and Exchange Commission, la conosciuta CySEC ed il suo numero di licenza è 161.11. GTCM è anche autorizzato dalla FSCA sud Africa con numero di iscrizione n 47709.

Conti presenti su GTCM Come tanti altri broker, soprattutto perché è uno degli obblighi che essi hanno, separa i clienti in base al capitale investito. Quindi le tipologie di conto che possiamo trovare sono: Piano Basic : capitale del conto tra € 200 e € 1.999

Piano Discovery : capitale del conto tra € 2.000 e € 4.999

Piano Silver : capitale del conto tra € 5.000 e € 9.999

Piano Gold : capitale del conto tra € 10.000 e € 14.999

Piano Diamond : capitale del conto tra € 15.000 e € 29.999

PianoVip : capitale del conto tra € 29.999 e € 49.999

Piano Vip plus: capitale del conto da € 50.000 in su Quando ci si registra su GTCM e si inizia ad operare scegliendo gli investimenti e facendo le proprie scelte e attuando determinate strategie che la maggior parte delle volte sono soggettive, si crea un proprio account con un determinato ammontare di deposito. Questa somma andrà a stabilire quale è il conto di appartenenza. Accanto a questi non mancano anche i conti per professionisti. Fare i depositi non è difficile e lo stesso ricevere gli accrediti dato che i metodi di pagamenti riconosciuti sono i più utilizzati e conosciuti. Si possono utilizzare carte del circuito Visa o Mastercard ma anche Maestro o semplicemente un conto Paypal. Il minimo deposito che si può fare è pari a € 200 ed inoltre bisogna sottolineare come le prime 10 operazioni sono protette, ovvero che non si subirà alcuna perdita, indipendentemente da come andrà l’investimento scelto. Tutto quello che si perde in 10 operazioni verrà restituito al 100% mentre se durante queste operazioni si guadagnerà, si potranno tenere o reinvestire gli incassi. Prodotti disponibili e costi GTCM Come abbiamo già specificato sopra, questo broker è specializzati in CFD quindi non troveremo titoli o materie prime ma solamente contratti per differenza (contracts for difference). Sono presenti: 59 CFD per azioni

39 CFD per Coppie valutarie

13 CFD per indici

15 CFD per materie prime

2 CFD per ETF, ovvero fondi indicizzati e quotati Il broker GTCM applica delle commissioni e oltre a queste avremo anche i costi di interessi e sul rollover. Un’altra peculiarità che il broker ci porta a notare è la commissione di inattività, ovvero un costo che verrà addebitato se si resta inattivi per un periodo di tempo che va al di sopra di tre mesi. Tornando ai costi sul rollover possiamo constatare come gli sconti presenti aumentino all’aumentare del deposito e quindi al crescere del conto di appartenenza. Più nel dettaglio possiamo avere: Conto Basic : non ha sconti

Conto Discovery : sconto sullo spread del 10%

Conto Silver : sconto sullo spread del 20%

Conto Gold : sconto sullo spread del 30%, sul rollover 17%

Conto Diamond : sconto sullo spread del 40%, sul rollover 20%

Conto Vip : sconto sullo spread del 50%, sul rollover 33%

Vip+: sconto sullo spread del 60%, sul rollover 50%

Piattaforma di trading GTCM

Come offrono gli altri broker, le piattaforme per poter operare sono le medesime, ovvero via web o via app. La piattaforma GTCM che troviamo nel web è sicuramente semplice ed intuitiva, non sarà difficile trovare tutte le notizie che si stanno cercando.

Tutto è disposto in maniera chiara ed è importante che per operare dopo aver fatto la registrazione, basterà un login senza dover scaricare software o scomodi programmi.

La app invece sarà scaricabile su tutti i dispositivi mobili che abbiano connessione, potrete trovarla sia sul Playstore che sull’Appstore. Grazie all’app avrete la possibilità di avere sempre con voi tutte le notizie e gli andamenti in tempo reale per avere la situazione sempre sotto controllo.