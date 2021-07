Guadagni del terzo trimestre di Microsoft (MSFT) FY2021: previsti

Quando Microsoft Corporation (Servizi finanziari Microsoft) Il rapporto sugli utili viene annunciato martedì e si prevede che aumenterà. Un tempo corridore nel settore tecnologico e oggetto di molto scherno, l’azienda ha recentemente volato in alto. Sono oltre 1 trilione di dollari Valore di mercato Pietre miliari nel 2019. La chiusura della pandemia ha ulteriormente aumentato la domanda di prodotti Microsoft e la società ha superato la cifra di $ 2 trilioni nel giugno di quest’anno, diventando la seconda organizzazione nella storia a farlo.

Punti chiave Gli analisti si aspettano che Microsoft annuncerà un altro round di guadagni di successo martedì.

Si aspettano che le divisioni cloud e software di produttività dell’azienda raggiungano una crescita a due cifre.

Le entrate di gioco di Microsoft possono essere influenzate da restrizioni di fornitura.

Gli utili di Microsoft negli ultimi quattro trimestri hanno superato le aspettative degli analisti: dopo che l’analista di Citi Tyler Radke l’ha fissato a 378 dollari, il prezzo delle sue azioni ha recentemente raggiunto il record di 284,55 dollari. Obiettivo di prezzo Per questo.

Radke non è l’unico a scommettere sulla continua domanda di prodotti Microsoft.L’analista della Bank of America Brad Sills ha fissato un prezzo obiettivo di $ 325 per il titolo e ha affermato che le entrate della società supereranno Stima del consenso dal 2% al 3%. L’analista di Rosenblatt Securities John McPeak ha impiegato meno di tre mesi per aumentare il prezzo obiettivo di Microsoft da $ 301 a $ 333. A maggio ha affermato che Microsoft è l’azienda di software più importante del pianeta.

Stima del consenso di Microsoft Utile per azione Sono $ 1,90. Gli analisti si aspettano che la società riporti un fatturato di 44,1 miliardi di dollari, con un aumento del 15,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La stessa società stima che la sua scala di profitto sia limitata a 44,5 miliardi di dollari.

Storia di crescita

Le entrate di Microsoft sono legate a tre: nuvola Servizi, software per la produttività e quelli che l’azienda chiama più segmenti di mercato del personal computing sono un mix di hardware, software e sistemi di gioco. Tutti e tre possono fare buon uso delle tendenze esistenti.

La scommessa del CEO di Microsoft Satya Nadella sul cloud negli ultimi dieci anni ha dato i suoi frutti e il dipartimento è diventato il maggior contribuente alle entrate dell’azienda. La soluzione cloud di Microsoft Azure ha generato più entrate rispetto al suo sistema operativo Windows e ha assistito a una crescita esponenziale durante la pandemia. Le vendite del trimestre di marzo sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo Sills di Bank of America, dovrebbe anche “crescere di oltre il 50%” in questo trimestre. Microsoft è il secondo provider cloud più grande dopo Amazon (Amazon) E si sta avvicinando al leader secondo gli ultimi rapporti.

Quando il colosso di Redmond, Washington, ha trasferito Microsoft Office online un decennio fa, ha spostato la sua attenzione sul cloud per lanciare la sua suite di produttività più venduta.Da allora, ha lanciato più prodotti per la piattaforma e alla fine Annuncio recente Windows365.

La domanda del mercato è stata forte. Office 365 ha avuto 300 milioni di postazioni pagate lo scorso trimestre e la suite di produttività dell’azienda, Microsoft 365, ha più di 50 milioni di abbonati. Software di videoconferenza Team che competono con Zoom Video Communications, Inc. (ZM) Ci sono 145 milioni di utenti attivi ogni giorno.

Gli analisti hanno affermato che l’aumento del budget IT dovrebbe fornire ulteriore zavorra a questa parte dell’attività di Microsoft per aumentare le entrate. L’analista di Rosenblatt Securities John McPeake stima che la domanda di Office, Teams e Dynamics potrebbe crescere a un tasso a due cifre.

Poiché le politiche domestiche costringono le persone ad acquistare dispositivi sempre più grandi, anche la terza parte del business di Microsoft ha una pandemia. La divisione giochi della società ha beneficiato della stagnazione dell’attività economica e della vita d’ufficio. Le entrate del gioco per il trimestre di marzo sono state di $ 3,6 miliardi, con un aumento del 50%. Minecraft è un gioco online che Microsoft ha acquistato per 2,5 miliardi di dollari nel 2014 e ha avuto 140 milioni di utenti attivi nell’ultimo trimestre. Tuttavia, la società ha avvertito che le restrizioni sulla fornitura di XBox Series X e S potrebbero influire sulla crescita della sua divisione di gioco.

Nonostante tutte le aspettative rialziste sulla performance dell’azienda, la stessa Microsoft ha avvertito che la performance di questo trimestre sarà influenzata dai cambiamenti delle circostanze. In questo periodo dell’anno scorso, a causa delle restrizioni pandemiche sui viaggi e sugli incontri faccia a faccia, l’utilizzo e le entrate dei prodotti Microsoft sono aumentati vertiginosamente. Al contrario, diverse regioni in cui opera l’azienda hanno allentato o revocato le restrizioni dello scorso anno. Nella teleconferenza sugli utili dell’ultimo trimestre della società, il direttore finanziario di Microsoft Amy Hood ha affermato che con il ritorno della pubblicità e del mercato del lavoro in questo trimestre, la ricerca e LinkedIn raggiungeranno una crescita positiva.