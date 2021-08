Guadagni di Robinhood: cosa è successo a HOOD

Risultati dei guadagni di Robinhood Metrica Sconfitta/sconfitta/partita Rapporto valore Previsioni dell’analista Utile per azione rettificato/GAAP Non applicabile (i numeri non sono confrontabili) -US$ 2,16 (utili US GAAP per azione) -$ 0,26 (utile rettificato per azione) reddito colpo 565,3 milioni di dollari $ 559,6 milioni Conto del fondo di accumulo netto Non applicabile 22,5 milioni Non applicabile (dati non disponibili)

Fonte: previsione basata sul consenso degli analisti grafico

Robinhood (HOOD) Performance finanziaria: analisi

Robinhood Markets, Inc. (cappuccio) Rapporto Utile per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 Dopo la chiusura del mercato il 19 agosto 2021.La società ha rilasciato Principi contabili generalmente accettati Rispetto ai principi contabili generalmente accettati, la perdita per azione è di $ 2,16 Utile per azione (EPS) è stato di $ 0,09 nello stesso periodo dell’anno scorso. dovuto a Robin Hood È appena diventata una società per azioni e mancano dati sulle stime degli utili per azione. Non è disponibile una stima GAAP EPS per questa storia. Gli analisti si aspettavano in precedenza una perdita rettificata per azione di $ 0,26 per il trimestre, ma questa cifra non può essere confrontata con i dati GAAP a meno che gli investitori non sappiano quali aggiustamenti sono stati fatti per arrivare ai dati rettificati.

Robin Hood I ricavi hanno superato le aspettative di consenso, con un aumento su base annua del 131,5% (YY). Il prezzo delle azioni della società è sceso di oltre il 3% nel trading after-hour. Le azioni di Robinhood inizieranno a essere negoziate al Nasdaq il 29 luglio 2021 al prezzo di 38 dollari per azione. Offerta pubblica iniziale (IPO). Il prezzo delle azioni è aumentato del 31,1% rispetto al prezzo di apertura iniziale. Al contrario, l’indice S&P 500 è stato sostanzialmente piatto durante lo stesso periodo.

Conto fondo di accumulo netto HOOD

Il conto dei fondi accumulati netti di Robinhood è aumentato del 129,6% a 22,5 milioni nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021. La società ha dichiarato che oltre il 60% dei suoi conti di fondi cumulativi netti sono stati scambiati in criptovaluta durante il trimestre.

La società definisce il conto del fondo di accumulo netto come il conto del fondo netto totale per un determinato periodo. Il conto fondi è il conto in cui l’utente del conto effettua il deposito iniziale o la rimessa entro il periodo di riferimento. I fondi in questo conto possono essere utilizzati per vari prodotti sulla piattaforma Robinhood, come il trading di azioni e altri titoli finanziari. Questo indicatore fornisce una misura della dimensione della base di utenti dell’azienda, in particolare la base di utenti che ha fondi pronti da distribuire sulla piattaforma.

Entrate basate sulle transazioni HOOD

La crescita dei ricavi di Robinhood è stata principalmente guidata da un aumento del 140,7% su base annua dei ricavi basati sulle transazioni. Il reddito basato sulle transazioni si ottiene attraverso la vendita di azioni, opzioni e Criptovaluta affare a Creatore di mercato Chi esegue l’ordine.Questa pratica si chiama Pagamento del flusso dell’ordine (PFOF), o nel caso delle criptovalute, “rimborsi sulle transazioni”.

PFOF è una pratica controversa.I sostenitori affermano che PFOF consente ai broker di esternalizzare le transazioni dei clienti ai market maker, generando così confronti. La migliore offerta e offerta nel paese (NBBO) è quotata alla borsa ufficiale. Ma i critici, tra cui Securities and Exchange Commission (SEC) Il presidente Gary Gensler ha sostenuto che PFOF crea un conflitto di interessi perché i broker hanno un incentivo a inviare le transazioni direttamente al market maker che paga lo sconto più alto, piuttosto che offrire la transazione più veloce al miglior prezzo. Gensler ha affermato all’inizio di quest’anno che la SEC prevede di rivedere questa pratica, il che ha sollevato preoccupazioni sul fatto che il modello di business di Robinhood possa essere a rischio.

Le entrate basate sulle transazioni di Robinhood hanno rappresentato il 79,8% delle entrate totali nel secondo trimestre. Il significativo aumento delle entrate basate sulle transazioni è stato principalmente guidato dalle transazioni di criptovaluta, che sono aumentate da 5 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno a 233 milioni di dollari nel secondo trimestre.

Hood Outlook

Robinhood prevede che dopo una forte crescita record dei ricavi nel secondo trimestre, le transazioni nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2021 rallenteranno. “[W]Si prevede che i venti contrari stagionali e una minore attività commerciale in tutto il settore porteranno a un calo delle entrate e a una significativa diminuzione dei nuovi conti di finanziamento rispetto al trimestre precedente”, ha affermato la società parlando del terzo trimestre che si concluderà il 30 settembre. 2021.