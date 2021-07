Guadagni futuri di Amazon (AMZN)

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Finora, sappiamo tutti che Amazon.com, Inc (Amazon): il più grande rivenditore online al mondo. La maggior parte di noi fa acquisti online, acquistando le necessità, a volte più volte alla settimana.

Questa azienda è ora profondamente radicata nelle nostre vite e ultimamente ha fatto notizia. Potresti aver visto la storia incentrata sul fondatore Jeff Bezos. Si è dimesso da amministratore delegato lunedì 5 luglio, appena 27 anni dopo la fondazione della società. Le mansioni quotidiane saranno gestite da Andy Jassy, ​​ma Bezos continuerà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo. Bezos vuole prestare maggiore attenzione alla filantropia, al cambiamento climatico e alla sua compagnia spaziale Blue Origins.

Punti chiave Amazon annuncerà i guadagni trimestrali il 28 luglio.

Le aspettative di guadagno del colosso per gli ultimi quattro trimestri sono state tutte infrante.

Negli ultimi mesi, le stime sugli utili per il prossimo rapporto sono aumentate.

con reddito Per il trimestre fiscale di giugno 2021 che si avvicina al 28 luglio, gli investitori potrebbero chiedersi cosa accadrà. Le azioni Amazon sono ai massimi storici; gli investitori potrebbero chiedersi quali sono stati i guadagni del terzo trimestre.

Finora, il prezzo delle azioni di questo colosso da 1,88 trilioni di dollari si è comportato bene. Finora quest’anno, il prezzo delle azioni è aumentato di quasi il 14,2% ed è aumentato dell’11% nell’ultimo mese. Quindi sbalorditivo, continuerà?

Credo che nei prossimi mesi Amazon avrà più di questa performance. Dico questo perché Amazon ha una lunga storia di aspettative di entrate e guadagni. Anche il recente scambio di azioni ci mostra motivi di ottimismo.

Innanzitutto, diamo un’occhiata alla cronologia degli utili di Amazon negli ultimi quattro trimestri. Amazon tende ad essere un miglio più alto del previsto. Puoi vedere qui:

Yahoo Finanza



Nei primi quattro trimestri, Amazon ha battuto le aspettative con tassi a due e tre cifre.

Quindi, quali sono le tendenze attuali nelle previsioni sugli utili per questo trimestre? Negli ultimi tre mesi, le stime sono per lo più aumentate:

Yahoo Finanza



Lascia che la tendenza sia tua amica, Amazon ha una tendenza a lungo termine che infrange le aspettative. Spero che più di questo accadrà in futuro.

Oltre a guardare i guadagni, è anche importante misurare il trading di azioni.Guarda quante azioni accumulo Può aiutarci a dipingere un possibile quadro futuro per la direzione del titolo.

Nel grafico sottostante, quando il mio sistema proprietario ha contrassegnato l’acquisto di azioni Amazon, l’ho contrassegnato in alto. Possiamo vedere che con il recente aumento dei prezzi, questo acquisto è stato confermato. Indice di accumulo/distribuzione:

TradingView.com



Quando si effettuano grandi acquisti prima dei guadagni, di solito è un indicatore rialzista, che indica che gli investitori vogliono essere sul posto prima del rapporto positivo previsto.

Linea di fondo

Amazon ha una lunga storia di entrate superiori alle aspettative degli analisti. Negli ultimi 90 giorni, gli analisti ritengono che l’andamento dell’utile per azione per il trimestre in corso sia aumentato. Alla fine, ingenti somme di denaro sembravano riversarsi nel titolo, spingendolo a un livello record.

In breve, questi sono tutti segnali rialzisti che indicano che il titolo Amazon potrebbe vedere più guadagni nelle prossime settimane e mesi.

Divulgazione: l’autore non ricopriva alcuna posizione in AMZN al momento della pubblicazione.