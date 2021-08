[Guangfa Strategy Daikang Team]Come diminuirà il valore di mercato durante la stagione del rapporto intermedio? -shareandstocks.com

Data: 30 agosto 2021 alle 8:58

Le caratteristiche in aumento del mercato questa settimana hanno mostrato “piccolo valore di mercato + raffinato (crescita ad alte prestazioni) + aumento dei prezzi”. L’aumento del mercato questa settimana è concentrato in due direzioni: una è la crescita a bassa capitalizzazione di “piccola capitalizzazione di mercato + alta redditività + alta partecipazione in fondi”; Il valore a bassa capitalizzazione di “svolta di volume e prezzo” corrispondente ai prodotti chimici. Le attuali azioni A si trovano in un ambiente di liquidità relativamente allentato e non ci sono rischi sistemici, ma la microstruttura è ancora malsana.Si raccomanda di “affondare saldamente nel valore di mercato”.

●Liquidità: c’è un’alta probabilità che Taper non sia prima del previsto e la tendenza all’allentamento interno rimane invariata. 8.27 Il discorso del presidente della Federal Reserve Powell è in linea con il nostro giudizio lento ma non severo. Sotto la piena gestione del Taper e delle aspettative di rialzo dei tassi di interesse, non c’è molto spazio per un aumento del debito degli Stati Uniti in futuro e c’è più spazio per la politica monetaria interna. Dal punto di vista domestico, la transizione dal “metodo del costo ammortizzato” della gestione patrimoniale bancaria al “metodo del valore netto” ha un impatto limitato sulla liquidità delle azioni A; il progresso dell’allentamento creditizio sarà più lento e il contesto monetario continuerà a rimanere relativamente sciolto.

●Dovresti acquistare una politica recessiva o anticiclica? Il nucleo è prestare attenzione ai cambiamenti marginali nella prosperità del settore. In termini di redditività, il rapporto intermedio ha continuato a rivelare che il tasso di crescita della redditività delle risorse a monte era “one ride”; d’altra parte, i dati economici di luglio non hanno soddisfatto le aspettative e le aspettative del mercato per un ampio credito sono gradualmente aumentate, ma l’ampio credito ha bisogno del supporto del settore immobiliare, sia che si tratti di acquistare una recessione o di acquistare una politica anticiclica, il nucleo è prestare attenzione ai cambiamenti marginali nella prosperità del settore. Si raccomanda di prestare attenzione al “Modello di osservazione della prosperità attesa ad alta frequenza” costruito da GF Strategy e osservare gli ultimi cambiamenti previsti nella prosperità del settore.

●Il valore di mercato sta diminuendo, come selezionare le small cap per crescere? Sfrutta appieno le idee del tema “strategia del gap di profitto netto” e “specializzazione, innovazione speciale”. (1) Strategia del gap dell’utile netto: (vedi 7.29 “Come ottenere maggiori profitti dal gap dell’utile netto?”) Da agosto, la strategia del gap dell’utile netto ha mantenuto posizioni effettive nel mese di agosto, tutti e 8 i gap dell’utile netto hanno sovraperformato lo stesso periodo Dal punto di vista di questa settimana, l’ultima combinazione selezionata in base alla performance del rapporto del secondo trimestre a partire da 8.20, il reddito di questa settimana ha sovraperformato il vento tutto A. (2) Specializzazione, novità speciale: (vedi 8.27 “Specializzazione, novità speciale: aiutare la diffusione puntuale della crescita delle piccole capitalizzazioni”) Le società “Specializzazione, novità speciale” sono concentrate nel segmento manifatturiero tecnologico con un valore di mercato inferiore a 30 miliardi, e ne abbiamo selezionati 50. I 50 pool di azioni che “si specializzano, si specializzano, nuovi”, potenzialmente beneficiano di più. La politica guidata aiuterà lo stile di crescita delle small cap a continuare a diffondersi.

● Durante il periodo di divulgazione della relazione intermedia, la crescita delle small cap è stata determinata a diffondersi. Nel 2021, la differenziazione del mercato delle azioni A si intensificherà e il rendimento medio complessivo diminuirà significativamente rispetto agli ultimi due anni. Sulla base di una liquidità più ristretta, le azioni A non presentano rischi sistemici e la struttura è più importante della tendenza generale. L’attuale microstruttura del mercato non è ancora sana. Manteniamo la nostra strategia di allocazione di ricerca di una diffusione puntuale di crescita a bassa capitalizzazione , che coincide con il periodo di divulgazione del resoconto intermedio di gestione. Si raccomanda di fare pieno uso della “strategia del margine di profitto netto” e delle idee tematiche “specializzazione, nuove speciali” per selezionare titoli a valore di mercato in calo, integrati da alcune small cap value a monte varietà che continuano a beneficiare degli aumenti di prezzo. Continuare a implementare “l’abbassamento del valore di mercato”—(1) “Politica + tecnologia + gap tra domanda e offerta” veicoli a trazione multipla a nuova energia (materiali per miniere di litio/batterie al litio)/fotovoltaici; (2) Miglioramento della prosperità e crescita economicamente vantaggiosa e proliferazione (industria militare) (3) Varietà a monte (cemento/fertilizzante) che continuano a beneficiare di aumenti di prezzo o riduzione e allentamento dei costi + variazioni marginali della domanda.

(Fonte: GF Securities; Dai Kang, Wei Jixing Il mondo strategico di Dai Kang)

