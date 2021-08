Guardando indietro al traguardo di trilioni di dollari di Apple (AAPL)

Agosto è per genitori e figli la gioia delle vacanze estive senza scuola. Ma per Apple (AAPL), questo è un mese su larga scala Valutazione pietra miliare. Oggi vi porterò a ricordare i trilioni di dollari raggiunti da questo gigante della tecnologia… e poi studieremo il suo rapporto con le azioni.

Punti chiave Apple è diventata una società da un trilione di dollari nell’agosto 2018.

Solo due anni dopo, nell’agosto 2020, il titolo ha raggiunto i 2 trilioni di dollari.

Da oggi ad agosto 2021, il gigante della tecnologia ha un valore di 2,5 trilioni di dollari. Tale crescita ha attratto molti grandi investitori di capitale.

Ok, cominciamo. Solo tre anni fa – 2 agosto 2018 – Apple ha fatto la storia ed è diventata la prima azienda americana a raggiungere una valutazione di un trilione di dollari. Parlando di un titolo, credo che possa sorprendere molti investitori.

Ad essere onesti: una cosa così grande è rara. Ma per quanto riguarda Apple, questo non è senza motivo. Questo perché l’azienda guadagna un sacco di soldi, vendendo iPhone, iPad, iPod, musica… qualunque cosa tu voglia.Guardando indietro, nell’anno fiscale 2018 di Apple, la società ha generato vendite sbalorditive di $ 265 miliardi e Reddito netto 59,5 miliardi di dollari USA. Con un numero del genere, per me, garantisce un trilione.

Ma gli investitori hanno deciso di vendere le azioni perché il prezzo delle azioni era troppo alto? Valore di mercato, Saranno tristi. Questo perché lasceranno un sacco di soldi sul tavolo. Come mai? Perché solo due anni dopo aver raggiunto il folle traguardo di $ 1 trilione, Apple ha fatto ancora una volta la storia e la sua valutazione ha superato i $ 2 trilioni. È successo il 19 agosto 2020.

Le grandi aziende sono spesso grandi, cosa posso dire? Ma queste pietre miliari e agosto hanno chiaramente un senso. Dico questo perché è agosto 2021 e la scala di Apple è di circa $ 2,5 trilioni. Inutile dire che lo shorting a lungo termine del titolo non è una buona idea.

Quindi, questo pone la domanda: qual è il prossimo passo per le azioni? Bene, quando possiedi un’azienda che continua a dominare come Apple, attira investitori con ingenti somme di denaro. fondamentalmente, meccanismo È come scommettere sul vincitore. È qui che mi concentro su molte delle mie ricerche proprietarie. Nel corso degli anni, le azioni Apple sono state una calamita per enormi quantità di denaro.

Lascia che ti dica cosa intendo. Di seguito è riportato il grafico a tre anni di Apple. Ovviamente è sempre stato un treno a senso unico, quasi triplicato. Ho segnato in giallo il traguardo dei trilioni di dollari:

Vedrai anche i segnali stradali nel grafico. Fu allora che le azioni Apple emisero un grande segnale di acquisto. Le grandi azioni tendono a ottenere molto. Mi piace dire che è una scala per il paradiso. Quando un’azione riceve più grandi segnali di denaro, il prezzo dell’azione di solito aumenta. Ho imparato a non combattere questa tendenza.

Ora, c’è un breve termine? Richiama Lungo la strada? Certo, ma alla fine della giornata, le tendenze a lungo termine sono le più importanti.

Linea di fondo

Riassumiamo. Solo tre anni fa, Apple ha raggiunto il traguardo dei trilioni di dollari. Da allora, il titolo è quasi triplicato, premiando gli investitori a lungo termine. Lungo la strada, gli acquisti di grandi quantità di denaro sono sempre stati coerenti. L’autore ritiene che la narrativa a lungo termine delle azioni non sia cambiata: UP.

Divulgazione: l’autore non ricopriva alcuna posizione in AAPL al momento della pubblicazione.