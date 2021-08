Guida ai costi di regolamento del prestito per gli affari dei veterani

Sia di stanza all’estero che di servizio negli Stati Uniti, una volta terminato il mandato militare, uomini e donne nelle forze armate statunitensi possono godere di una serie di vantaggi.Dai benefici per la salute con cure speciali ai college gratuiti che hanno approvato la legge GI dopo l’11 settembreQuesti benefici sono estesi anche all’assistenza abitativa attraverso prestiti immobiliari sostenuti dal Department of Veterans Affairs. Sebbene questi prestiti abbiano buone condizioni e zero acconti, aggiungono comunque alcuni costi aggiuntivi.

Punti chiave Il Department of Veterans Affairs fornisce prestiti per l’acquisto di case, prestiti di rifinanziamento e prestiti diretti ai veterani dei nativi americani.

I prestiti per l’edilizia e l’acquisto di case supportati da VA richiedono costi di finanziamento per la prima volta che vanno dall’1,4% al 2,3%. Dopo il primo utilizzo, la tariffa è sostanzialmente la stessa.

Alcuni costi sono pagati solo dal venditore, mentre altri costi saranno pagati dall’acquirente e dal venditore tramite negoziazione.

Quali sono i costi di chiusura del mutuo?

Sebbene il processo di acquisto di una casa sia già un lavoro costoso, i prestiti ipotecari Costi di transazione Colmare il divario tra il prezzo finale dell’immobile ei costi aggiuntivi necessari per completare l’acquisto. Queste commissioni aggiuntive sono talvolta chiamate “commissioni di regolamento” e vengono pagate agli istituti di credito ipotecario per creare e fornire prestiti.I costi di chiusura includono cose come Tassa di iscrizione, Valutazione Spese, perizie catastali, tasse e altre spese connesse. Sebbene l’acquirente sia responsabile del pagamento della maggior parte di questi costi, alcuni costi sono a carico del venditore, mentre altri costi possono essere negoziati.

Negli ultimi anni, il costo medio di transazione degli acquirenti di case è compreso tra il 2% e il 5% dell’importo totale del prestito. Secondo i dati della National Association of Realtors, il prezzo di vendita medio delle case esistenti nel giugno 2021 era di $ 363.300. Se qualcuno acquista a casa a quel prezzo e il mutuo ha un costo di transazione del 5%, il costo finale sarà di $ 18.165 aggiuntivi.

Un riepilogo di questi costi è incluso in Preventivo di prestito Il creditore deve fornirlo entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di mutuo. In molti casi, queste stime iniziali dei costi di transazione possono aumentare o diminuire leggermente.In tal caso, l’importo finale sarà comunicato accanto alla stima originale e nel creditore Chiudi il modulo di divulgazione, Fornito con almeno tre giorni di anticipo chiusura.

Cosa rende diversi i costi di chiusura di VA?

I mutui garantiti da VA sono essenzialmente diversi dai mutui ordinari perché il Department of Veterans Affairs promette ai finanziatori che se il prestito viene precluso, saranno in grado di recuperare parte o tutto il prestito. Questo supporto riduce significativamente la quantità di rischio atteso dai finanziatori fornendo prestiti, consentendo ai veterani di essere approvati anche se non forniscono un acconto.

Poiché sono generalmente considerati scommesse più sicure dai miei istituti di credito, i mutui garantiti da VA offrono costi di transazione inferiori. Secondo i dati del Department of Veterans Affairs, sebbene il costo di transazione tipico sia compreso tra il 2% e il 5% del prezzo di acquisto della casa, il tasso di finanziamento per costi simili dei prestiti garantiti da VA è compreso tra l’1,4% e il 2,3%. Usando lo stesso esempio sopra, il costo di transazione di una casa con un prezzo di $ 363,300 è solo $ 8,356.

Costi comuni di liquidazione del prestito VA e chi li paga

Sebbene abbiano in gran parte le stesse funzioni di altri mutui, i mutui garantiti da VA hanno molti degli stessi costi di chiusura. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra i costi associati ai mutui garantiti da VA e dai mutui convenzionali. Va notato che, secondo i regolamenti del Department of Veterans Affairs, le commissioni pagate dal venditore non possono superare il 4% dell’importo totale del prestito, che è anche chiamato sconto venditore. Questa regola si applica solo a determinate commissioni di transazione, come le commissioni di finanziamento VA. La norma non prevede punti di sconto sui prestiti.

Di seguito sono riportati alcuni dei costi di chiusura che puoi vedere nella stima del mutuo ipotecario garantito da VA.

Il venditore deve pagare

Commissioni per i professionisti del settore immobiliare. Anche gli agenti immobiliari devono essere pagati, quindi eventuali commissioni che addebitano dalla vendita della casa o della proprietà sono a carico del venditore.

Anche gli agenti immobiliari devono essere pagati, quindi eventuali commissioni che addebitano dalla vendita della casa o della proprietà sono a carico del venditore. Commissione dell’intermediario dell’acquirente. Una commissione simile alla commissione sopra elencata, che viene utilizzata per coprire eventuali commissioni di intermediazione che l’agente immobiliare potrebbe addebitare. Nella maggior parte dei casi, sia il broker di quotazione che il broker dell’agente dell’acquirente condividono la commissione.

Una commissione simile alla commissione sopra elencata, che viene utilizzata per coprire eventuali commissioni di intermediazione che l’agente immobiliare potrebbe addebitare. Nella maggior parte dei casi, sia il broker di quotazione che il broker dell’agente dell’acquirente condividono la commissione. Commissioni intermediarie. Una specie di Commissione di intermediazione Necessario quando il broker viene utilizzato per completare transazioni o soddisfare altre esigenze speciali (compresi acquisto, vendita e negoziazione).

Una specie di Commissione di intermediazione Necessario quando il broker viene utilizzato per completare transazioni o soddisfare altre esigenze speciali (compresi acquisto, vendita e negoziazione). Rapporto sulle termiti. Nessuno vuole una casa dove c’è il rischio di un’infestazione da termiti. Dal momento che il venditore sta cercando di uscire di casa, deve essere responsabile di dimostrare che la casa è in buone condizioni e non è stata mangiata da insetti avidi. A meno che l’acquirente non utilizzi un prestito di riferimento, questa è sempre responsabilità del venditore.

Cosa può pagare l’acquirente