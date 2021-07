Guida all’educazione dei figli

Il mantenimento dei figli è il sostegno finanziario pagato dai genitori non affidatari ai genitori affidatari per soddisfare i bisogni fondamentali del bambino comune.Questo denaro viene pagato da un genitore all’altro, non direttamente al bambino, ed è separato da entrambe le parti Sostegno al coniuge Anche questo può essere pagato. Il mantenimento dei figli può essere un ordine del tribunale o un ordine amministrativo, ma i genitori possono anche stabilire un accordo informale tra loro per pagare il mantenimento. Se si riceve o si paga il mantenimento dei figli tramite un’ingiunzione del tribunale, è importante capire come vengono calcolati questi pagamenti.

Punti chiave Il mantenimento dei figli è un tipo di supporto finanziario che viene pagato da un genitore all’altro per prendersi cura e crescere il bambino comune.

Il mantenimento dei figli può essere un ordine del tribunale o un ordine amministrativo, ma i genitori possono anche stabilire un accordo tra loro per pagare il mantenimento dei figli.

L’importo del mantenimento dei figli ordinato dal tribunale è determinato dalle linee guida sul reddito utilizzate dallo Stato in cui è archiviato il caso.

Il pagatore del mantenimento dei figli non è esente da tasse e non è incluso in Reddito imponibile Per chi li riceve.

Conoscenze di base sull’educazione dei figli

Il mantenimento dei figli è l’assistenza finanziaria pagata da un genitore all’altro per prendersi cura di uno o più figli che condividono. La legge statale disciplina i pagamenti per il mantenimento dei figli, tra cui:

Chi deve pagare il mantenimento dei figli

Se necessario

Quanto deve essere pagato il mantenimento dei figli

Quando devono terminare i pagamenti di sostegno?

Ogni stato ha regole diverse per il mantenimento dei figli. Ad esempio, a New York, la legge stabilisce che entrambi i genitori sono finanziariamente responsabili dei propri figli prima dei 21 anni. Puoi presentare un caso di mantenimento dei figli a New York se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Sei il genitore affidatario (nel senso che hai la custodia effettiva) e il bambino vive con te la maggior parte del tempo

Sei il tutore o il caregiver del bambino (non un genitore) e il bambino vive con te

Sei un bambino liberato e non vivi con i tuoi genitori

Il Ministero dei servizi sociali può anche presentare richieste di mantenimento dei figli per conto di bambini in famiglie affidatarie.

I genitori non devono essere sposati per richiedere il mantenimento dei figli, né hanno bisogno di un ordine formale di tutela. I genitori non devono vivere nello stesso stato quando una delle parti richiede il mantenimento dei figli. Tuttavia, a seconda dello stato, potrebbe essere necessario determinare la relazione genitore-figlio prima di presentare una richiesta per il mantenimento dei figli.

Questo è un requisito a New York e di solito viene completato da entrambi i genitori che completano i documenti del test di paternità o presentano una petizione al tribunale. Quando l’origine è sconosciuta o contestata, il tribunale può ordinare un test del DNA. Nel caso di coppie dello stesso sesso, la legge di New York consente al tribunale di determinare l’origine a propria discrezione.

Parla con un avvocato divorzista Oppure un avvocato di famiglia nel tuo stato può aiutarti a chiarire le regole e i requisiti per presentare una richiesta di mantenimento dei figli.

Come determinare il mantenimento dei figli

Ogni stato ha le proprie regole per determinare come calcolare il mantenimento dei figli. Alcune cose che possono influenzare il mantenimento dei figli includono:

Con chi vive il bambino?

Quanto tempo hanno a disposizione con un altro genitore?

Reddito dei genitori tutori e non affidatari

La razza, il genere e l’orientamento sessuale di entrambi i genitori non hanno alcuna influenza diretta su quanto viene ordinato il mantenimento dei figli. Tuttavia, sotto questi aspetti, ci sono differenze in chi paga e riceve il mantenimento dei figli.

Ad esempio, quattro genitori tutori su cinque sono donne. Di questi genitori, il 28,1% sono donne di colore e il 24,1% sono ispanici. Rispetto agli uomini neri o ispanici, è più probabile che il padre tutore sia un maschio bianco non ispanico. Negli Stati Uniti, la maggior parte dei pagamenti in sospeso per il mantenimento dei figli sono dovuti da padri a basso reddito, compresi molti uomini di colore che sono svantaggiati nell’adempiere ai propri obblighi a causa della disuguaglianza razziale.

Con questo in mente, il tribunale può utilizzare diverse formule per calcolare il mantenimento dei figli. Includono il modello della quota di reddito, il modello della percentuale di reddito e la formula di Melson.

Modello di compartecipazione alle entrate

Il modello della quota di reddito presuppone che se entrambi i genitori vivono insieme, i genitori dovrebbero ricevere la stessa percentuale di sostegno dai genitori non affidatari. Il modello considera il reddito di entrambi i genitori nel determinare l’importo da pagare. Quarantuno stati, Guam e le Isole Vergini utilizzano un modello di condivisione del reddito per calcolare il mantenimento dei figli.

Ad esempio, supponiamo che tu guadagni il 60% del tuo reddito familiare e che il tuo partner o coniuge guadagni il 40%. In qualità di genitore non affidatario, l’importo che pagherai sarà lo 0,60% dell’importo dell’assistenza di base, come determinato dal tuo stato. Se l’importo di base è di $ 500, dovrai pagare $ 300 al mese per il mantenimento dei figli.

Percentuale modello di entrate Revenue

Il modello della percentuale di reddito imposta il mantenimento dei figli come percentuale del reddito dei genitori non affidatari. La percentuale utilizzata è determinata dalle linee guida statali e può essere applicata come tasso fisso o variabile. Quattro stati utilizzano un modello a tasso fisso per determinare il mantenimento dei figli, mentre due stati utilizzano un modello a tasso variabile.

Ad esempio, supponi di guadagnare $ 3.000 al mese e il tuo stato ha valutato un tasso di mantenimento dei figli del 20%. Utilizzando il modello della percentuale di entrate, devi $ 600 al mese.

Formula di Melson

La formula Melson è una variante del modello di condivisione del reddito che cerca di garantire che le esigenze finanziarie di genitori e figli siano soddisfatte. Delaware, Hawaii e Montana utilizzano questo modello, mentre il Distretto di Columbia utilizza un modello ibrido che parte da diverse percentuali di reddito e poi utilizza una formula basata sul reddito del genitore tutore per ridurlo.

Secondo le circostanze consentite dalla legge statale, una volta emesso un ordine di mantenimento dei figli, di solito non può essere modificato senza l’approvazione del tribunale.

Come richiedere il mantenimento dei figli?

A seconda di dove vivi, dovresti essere in grado di richiedere il mantenimento dei figli dal tuo dipartimento dei servizi sociali o dai servizi di mantenimento dei figli. Puoi candidarti online o di persona. Quando si applica, è necessario fornire alcune informazioni, tra cui:

Prova della tua identità

Prova di reddito

Copia del certificato di nascita di tuo figlio

Foto di genitori non affidatari

Verifica dello stato civile

Documenti legali relativi alla tua richiesta, comprese sentenze di divorzio, affidavit genitore-figlio, ordini di protezione contro la violenza domestica e accordi volontari firmati tra te e i genitori non affidavit

Se l’inglese non è la tua lingua madre, o hai una disabilità e non puoi richiedere il supporto online, il tuo dipartimento dei servizi sociali dovrebbe essere in grado di aiutarti a presentare una richiesta di mantenimento dei figli.

Se hai diritto al mantenimento dei figli, dovresti utilizzare uno dei modelli di cui sopra per determinare l’importo che dovresti ricevere. Oltre al reddito, il tribunale può considerare anche le spese personali per l’educazione di un figlio, comprese le spese per l’assistenza all’infanzia, le spese mediche, l’assicurazione e le spese scolastiche.

Una volta emesso un ordine di mantenimento dei figli, i genitori non affidatari possono effettuare pagamenti al Dipartimento dei servizi sociali. Poi li distribuisce ai genitori tutori.Oppure, la tua legge statale potrebbe richiedere il pagamento automatico decorazioni Utilizzato per il mantenimento dei figli. Non devi includere il mantenimento dei figli che ricevi nella tua tassa.Se paghi il mantenimento dei figli, non puoi cancellarlo come spesa deducibile.

Il mancato pagamento dei pagamenti del mantenimento dei figli ordinati dal tribunale può comportare azioni delle forze dell’ordine, tra cui la reclusione e multe.

Linea di fondo

Il mantenimento dei figli è progettato per soddisfare le esigenze dei bambini dopo la fine del matrimonio o della relazione non coniugale. Navigare su chi dovrebbe pagare e chi dovrebbe ricevere il mantenimento dei figli può essere complicato, soprattutto se il problema è legato anche alle battaglie per l’affidamento. Se il mantenimento dei figli fa parte della tua situazione finanziaria, può essere utile comprendere i tuoi diritti e doveri nell’accudire i tuoi figli.