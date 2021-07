Guotai Junan: la valuta estera rimbalza leggermente, aspetta di vedere i risultati della negoziazione dei tassi di interesse della Fed

Condividi questo articolo!

Data: 28 luglio 2021 alle 12:18

[Agenzia di stampa Caihua]Guotai Junan Il consulente per gli investimenti in valuta estera Xu Huifang ha pubblicato un rapporto affermando che la Fed ha iniziato una riunione di due giorni martedì e che il presidente della Fed Powell terrà una conferenza stampa mercoledì. Il mercato si aspetta che la Federal Reserve invii un segnale al mercato per discutere la riduzione della scala degli acquisti di obbligazioni e discutere su come ridurre gli acquisti di obbligazioni, tuttavia, considerando l’attuale fase di ripresa, potrebbero essere rivelate alcune notizie da falco.

I dati rilasciati martedì hanno mostrato che la fiducia dei consumatori statunitensi si è attestata al massimo in 17 mesi a luglio, suggerendo che l’economia ha mantenuto una forte crescita all’inizio del terzo trimestre.

Inoltre, martedì il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha mantenuto la sua stima di una crescita economica globale del 6% nel 2021, ma ha aumentato notevolmente la sua stima per gli Stati Uniti.Attualmente si prevede che l’economia statunitense crescerà del 7,0% nel 2021, e nel 2022. Un aumento del 4,9%, un aumento rispettivamente di 0,5 e 1,4 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile. La premessa di queste previsioni è che il Congresso degli Stati Uniti si conformerà sostanzialmente alla visione della Casa Bianca e approverà i $ 4 trilioni del presidente Biden in infrastrutture, istruzione e piani di spesa per il sostegno familiare. La National Foundation ha abbassato le sue previsioni per alcuni paesi in via di sviluppo che stanno lottando per far fronte all’ondata di nuove infezioni da corona.

L’euro è aumentato leggermente dello 0,12% a 1,1817 rispetto al dollaro USA; una volta è sceso a 1,1770; è stata attivata la posizione di stop-loss sopra 1,1820 e le azioni di liquidazione degli investitori una volta hanno spinto l’euro al rialzo.

Il dollaro è sceso dello 0,55% a 109,78 contro lo yen, toccando a un certo punto 109,59, il minimo dal 20 luglio.

La sterlina britannica è salita dello 0,44% a 1,3879 rispetto al dollaro USA, poiché alcuni dati hanno mostrato che, nonostante la revoca di molte restrizioni sociali la scorsa settimana, l’aumento dei nuovi casi di corona nel Regno Unito si è attenuato.

Le preoccupazioni per la diffusione del ceppo mutante Delta e il nervosismo nei mercati azionari cinesi e di Hong Kong hanno messo sotto pressione le valute rischiose. Il dollaro australiano è sceso dello 0,31% a 0,7362 contro il dollaro USA, ad un certo punto è sceso dello 0,7%, il calo più grande dal 19 luglio.

Il dollaro neozelandese è sceso dello 0,69% a 0,6956 contro il dollaro USA, con un minimo di 0,6940; se il dollaro neozelandese è sceso al di sotto del dollaro USA 0,6900, potrebbe scendere nell’area chiave vicino al dollaro USA 0,6800 e al cambio di media vicina al dollaro USA 0,6760.

