Hacker cinesi rubano i dati del Mekong dal Ministero degli Affari Esteri cambogiano – fonte Reuters

© Reuters. File foto: il 7 novembre 2012, un uomo lava una mucca nel fiume Mekong a Phnom Penh. REUTERS/Samrang Pring



Autori: Prak Chan Thul e James Pearson

Phnom Penh/Hanoi (Reuters)-C’è uno strano dettaglio nascosto nell’accusa a lungo termine degli Stati Uniti che accusa la Cina di spionaggio informatico globale: la Cambogia è tra i governi violati dalla Cina, che è uno dei più fedeli alleati asiatici di Pechino.

Due fonti vicine all’accusa hanno affermato che l’obiettivo dell’hacking era il Ministero degli Affari Esteri cambogiano, che ha anche rivelato che Cina e Cambogia hanno discusso dell’uso del fiume Mekong, che è un nuovo campo di battaglia per l’influenza di Stati Uniti e Cina nel sud-est asiatico.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che quattro cittadini cinesi, tre funzionari della sicurezza e un hacker a contratto, sono stati accusati di aver condotto attacchi contro dozzine di aziende, università e agenzie governative negli Stati Uniti e all’estero.

Non è stato possibile ottenere immediatamente la risposta dell’imputato citato nell’atto d’accusa.

Un atto d’accusa di 30 pagine del tribunale degli Stati Uniti delinea queste accuse.La Cina sostiene che queste accuse sono fabbricate e motivate politicamente, descrivendo in dettaglio le attività di una società di facciata gestita dall’Agenzia per la sicurezza nazionale cinese nella provincia dell’isola di Hainan vicino al sud-est asiatico. .

L’accusa affermava che gli obiettivi degli hacker includevano il “Dipartimento governativo della Cambogia A”, che “ha rubato dati relativi alle discussioni tra i governi cinese e cambogiano sull’uso del Mekong” nel gennaio 2018.

Il ministero è il ministero degli Esteri della Cambogia, hanno detto a Reuters due fonti con conoscenza diretta dell’accusa.

L’ambasciata cinese in Cambogia non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters. In risposta a una domanda di Reuters, il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che queste accuse sono prive di fondamento e che gli Stati Uniti sono la principale fonte mondiale di attacchi informatici.

Un portavoce del ministero degli Esteri cambogiano ha rivolto la questione al ministero delle telecomunicazioni, che ha rifiutato di commentare. Il portavoce del governo cambogiano Phay Siphan ha rifiutato di commentare.

‘Segreti e dati’

Il fiume Mekong di 4.350 chilometri (2.700 miglia), il cui corso superiore è noto come fiume Lancang, scorre dalla Cina lungo i confini di Myanmar, Laos e Thailandia attraverso la Cambogia e il Vietnam, dove ha sostenuto le comunità agricole e di pesca per migliaia di anni.

Come il Mar Cinese Meridionale, il Mekong è diventato l’avanguardia della competizione tra Stati Uniti e Cina: sotto il suo controllo sulle acque del fiume, Pechino ha superato Washington in spesa e influenza sui paesi a valle.

L’accusa affermava che il 10 gennaio la Cambogia aveva tenuto un vertice dei leader della Lancang-Mekong Cooperation (LMC) sostenuto dalla Cina con Cina, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam a Phnom Penh, e lo stesso giorno aveva ottenuto dati dal ministero della Cambogia. , 2018.

L’accusa affermava che i dati ottenuti dagli hacker erano collegati a queste discussioni, ma non venivano elaborati.

L’accusa ha affermato che lo stesso giorno, gli hacker hanno nascosto e trasmesso “segreti commerciali e dati acustici subacquei proprietari” nelle immagini digitali dell’orso Koala e dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ha detto che i materiali sono stati inviati a un account online controllato da hacker.

Non è chiaro se i dati acustici subacquei raccolti dal sonar e utilizzati per monitorare le caratteristiche subacquee provengano dalla regione del Mekong.

La scorsa settimana, il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha dichiarato ai ministri degli Esteri del sud-est asiatico che gli Stati Uniti sostengono la creazione di una “regione del Mekong libera e aperta” nell’ambito della partnership Mekong-USA sostenuta da Washington.