Hancock risponde a Cummings e nega di aver mentito al primo ministro

Il ministro della Sanità Matt Hancock ha risposto giovedì a Dominic Cummings, negando di aver mentito a Boris Johnson e affermando che il governo si è comportato meglio da quando l’ex consigliere capo del primo ministro se n’è andato.

Dopo essere stato aspramente criticato da Cummings, Hancock ha incolpato la sua decisione di approvare la dimissione delle persone infette dal coronavirus su “consulenza clinica”. Dall’ospedale alla casa di curaHa contribuito a diffondere il Covid-19 nelle case di cura, causando decine di migliaia di morti.

con testimoniare Quando due comitati speciali della Camera dei Comuni stavano indagando sulla risposta della Gran Bretagna alla pandemia di coronavirus, il ministro della Salute ha difeso il governo dalle critiche per aver imposto il primo blocco nel marzo dello scorso anno. Rivendicazioni di Cummings Durante la crisi di Covid-19, migliaia di persone sono morte inutilmente a causa di molteplici fallimenti del governo.

Allo stesso tempo, Hancock ha rivelato che il cambiamento Delta del coronavirus, rilevato per la prima volta in India, rappresenta il 91% di tutti i nuovi casi nel Regno Unito. Con il crescente numero di ricoveri, 7.393 nuovi casi registrati nel Regno Unito giovedì.

Per quanto riguarda le politiche delle case di cura, seguiamo sempre le raccomandazioni cliniche

Cummings si è dimesso da consigliere capo di Johnson a novembre e ha affermato in un’audizione congiunta della Commissione per la salute e la scienza della Camera dei Comuni il mese scorso di aver ripetutamente esortato Johnson a licenziare Hancock a causa di “15 o 20 cose”.

Cummings ha detto che Hancock ha mentito a Johnson che le persone sono state testate per Covid-19 prima di essere trasferite dall’ospedale alla casa di cura. Succede solo occasionalmente nelle prime settimane della pandemia.

Dei 127.000 decessi per Covid-19 registrati finora nel Regno Unito, le case di cura rappresentano circa 42.000. Cummings ha descritto le ripetute affermazioni del governo di posizionare “scudi” protettivi intorno alle case di cura come “assurdità” e ha affermato che il fatto è l’opposto.

Hancock ha testimoniato ai membri del Congresso di aver promesso al Primo Ministro che se ci sarà abbastanza capacità, le persone trasferite dagli ospedali alle case di cura saranno testate.

Ha ammesso che molte persone sono state trasferite senza test, ma ha affermato di aver agito su consiglio di esperti. “Per quanto riguarda le politiche delle case di cura, seguiamo sempre le raccomandazioni cliniche”, ha affermato.

La deputata laburista Barbara Keeley ha dichiarato a Hancock che nel marzo 2020 gli operatori sanitari “hanno ripetutamente avvertito” del pericolo che gli anziani entrino nelle case di cura senza test e hanno accusato il governo di non considerare le opinioni del settore.

“Dato il terribile tasso di mortalità in eccesso… Ti rendi conto che è un errore non includere l’esperienza del reparto infermieristico?”, ha detto.

Hancock ha dichiarato che il governo ha agito “a una velocità allarmante”, ma non è stato in grado di condurre la consueta consultazione pubblica completa. Ha anche detto che il tasso di mortalità nelle case di cura è “pesante” per lui.

Il ministro della Salute ha ammesso in precedenza che all’inizio della crisi il governo non disponeva di un elenco completo di tutte le case di cura del paese.

Ha anche citato le stime di Public Health England secondo cui le infezioni nelle case di cura provengono principalmente dal personale e da altre fonti “comunitarie”.

Ma Greg Clark, presidente del Partito Conservatore del Comitato Scientifico, ha messo in dubbio questa affermazione. “Credi in questo, non è un’estensione dell’immaginazione? [a small proportion of infections] Quando non abbiamo alcun dato, può essere attribuito alla diffusione degli ospedali nelle case di cura? ” lui chiede.

Hancock ha affermato che la stima PHE è “la migliore valutazione che può essere fatta sulla base dei fatti sul campo… Misurare queste cose è sempre una sfida”.

In risposta alle accuse di Cummings, Hancock ha negato di aver mai detto bugie, affermando di aver agito con “onestà e integrità” durante la crisi.

Ha detto che non sapeva perché Cummings lo disprezzasse così tanto. “L’argomento migliore è che il governo ha operato molto meglio negli ultimi sei mesi. [since Cummings left]. “

Il ministro della Salute ha affermato che può “guardarsi allo specchio ogni mattina” perché ha fatto del suo meglio per salvare quante più vite possibili durante la pandemia.

Ha difeso il suo record di acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, dicendo che c’erano Non c’è mai stata una “carenza nazionale”.

Ha negato che qualsiasi lavoratore fosse morto a causa della mancanza di guanti, maschere o indumenti protettivi e ha affermato: “Abbiamo indagato su questo e non ci sono prove che la carenza di forniture di DPI abbia causato la morte di qualcuno per Covid”.