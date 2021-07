Harvey Weinstein si dichiara non colpevole prima del processo per stupro a Los Angeles Reuters

L’accusa affermava che Weinstein era una volta uno degli uomini più potenti di Hollywood, accusato di aver violentato due donne in un hotel di Beverly Hills in diverse occasioni e di aver aggredito sessualmente altre tre donne a Beverly Hills o nell’area di Los Angeles.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles ha dichiarato in una dichiarazione che dopo essersi dichiarato non colpevole tramite il suo avvocato mercoledì, Weinstein è stato condannato a rimanere in prigione fino alla prossima udienza del 29 luglio.

A Los Angeles, ha affrontato 11 accuse di aggressione a cinque donne tra il 2004 e il 2013. Questi includono stupro forzato, sesso orale forzato, percosse per moderazione e uso della forza per la penetrazione sessuale. Se condannato, Weinstein potrebbe trascorrere il resto della sua vita in prigione.

Il 69enne Weinstein è apparso per la prima volta su una sedia a rotelle dopo essere stato estradato da New York martedì, indossando un’uniforme carceraria marrone e scontando 23 anni di carcere per stupro e altri crimini sessuali.

© Reuters. File photo: Harvey Weinstein ha lasciato la Corte penale di New York dopo un altro giorno di deliberazione della giuria nel processo di aggressione sessuale a Manhattan, New York, USA, il 21 febbraio 2020. REUTERS/Lucas Jackson

