Ho venduto la mia casa. Posso escludere i guadagni dal mio reddito?

Il fatto che tu sia esente o meno dipenderà dallo stato della tua dichiarazione, dall’importo del reddito e dallo stato di occupazione della proprietà che stai vendendo.

Il tuo profitto viene calcolato determinando la tua base. La tua base consiste nella commissione iniziale che hai pagato per la proprietà più alcuni costi di transazione al momento. Quindi aggiungi importanti lavori di ristrutturazione della casa, come una nuova cucina, ecc. Inoltre, aggiungi le commissioni di transazione immobiliare che paghi.

Per calcolare le entrate, prendi il prezzo di vendita e sottrai la base. Se la differenza è pari o inferiore a $ 250.000 (per i dichiaranti singoli) o pari o inferiore a $ 500.000 (per i dichiaranti congiunti), non sarai tassato su nessuno dei tuoi guadagni.

È necessario inviare un modulo fiscale per registrarlo. Per determinare al meglio se le tue vendite sono esenti da tasse, potresti dover parlare con un pianificatore fiscale qualificato.