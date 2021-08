Hochul dello Stato di New York afferma che indossare maschere per i bambini in età scolare è una misura di sicurezza necessaria Reuters

In un’intervista al programma “State of the Union” della CNN, Hochul ha affermato che per la sicurezza degli insegnanti, degli amministratori scolastici e della comunità in generale, i bambini della scuola “Penso che sia necessario indossare maschere”. Tuttavia, ha aggiunto che, poiché la situazione della pandemia continua a cambiare, rimarrà flessibile e prenderà in considerazione tutte le opzioni.

New York (Reuters) – Il governatore entrante dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato domenica di sostenere i bambini delle scuole nell’indossare le mascherine, che è una misura di sicurezza necessaria per aiutare New York a superare una nuova ondata di infezioni da COVID-19.

© Reuters. Foto del file: 11 agosto 2021, il giorno dopo che il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato le sue dimissioni al Campidoglio dello Stato di New York ad Albany, New York, il vicegovernatore dello Stato di New York Kathy Hochell (Kathy Hochul) parla alla conferenza stampa. REUTERS/Cindy Schultz/Foto file

