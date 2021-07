Hoegh LNG Partners taglia il dividendo del 98%, crolla il prezzo delle azioni

Le azioni di Hoegh LNG Partners LP

HMLP,

-61,53%

Il crollo anticipato del 60,9% nelle negoziazioni anticipate è stato sufficiente a renderlo il più grande perdente nella quotazione delle principali borse statunitensi.In precedenza, la società era impegnata nel business dell’unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante (FSRU), che ha ridotto il dividendo trimestrale del 98% durante la risoluzione del problema Relativo al rifinanziamento. Hoegh LNG ha dichiarato martedì sera che taglierà il suo dividendo trimestrale da 44 centesimi per azione a 1 centesimo.Il nuovo dividendo sarà pagato il 13 agosto agli azionisti che hanno stabilito un record il 6 agosto. Il taglio dei dividendi ridurrà il rendimento implicito del dividendo allo 0,57% Sulla base del prezzo corrente delle azioni, il rendimento implicito al prezzo di chiusura di martedì è del 9,85%. La società ha dichiarato che è necessario trattenere denaro per risolvere i problemi relativi alla struttura di credito PGN FSRU Lampung: “Il rifinanziamento in corso della struttura di credito PGN FSRU Lampung, che originariamente doveva essere chiusa alla fine del secondo trimestre del 2021, è dovuto a PGN FSRU Lampung. Il locatario di non è riuscito ad accettare e controfirmare alcuni documenti consueti relativi al nuovo accordo di credito, quindi non è stato ancora completato “, ha affermato la società. Benjamin Nola, analista di Stifel Nicolaus, ha abbassato il prezzo obiettivo da 15 a 8 dollari USA, affermando che “il rischio di tenerci svegli la notte è diventato una realtà”. collaborazioni di flusso, ma c’è un grande “rischio di errore” perché ha solo cinque attività a reddito.Il titolo è sceso del 51,2% finora quest’anno, mentre l’indice S&P 500

