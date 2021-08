Home Depot e Lowe’s riporteranno presto i guadagni. Cosa può aumentare lo stock.

dimensione del font

Il deposito domestico

Lowe’s e Lowe’s annunceranno i loro guadagni del secondo trimestre rispettivamente martedì e mercoledì, il che offre ai rivenditori di articoli per la casa l’opportunità di espandere i guadagni da inizio anno nel forte mercato immobiliare.

La pandemia è una manna per l’industria, perché gli americani spendono di più per nuove case e ristrutturazioni domestiche e le scorte continuano a rafforzarsi.Sebbene gli investitori siano abituati alla forte performance di queste società, perché Mercato immobiliare incandescente, I commenti del management sulla continua forza possono dare impulso al mercato azionario.

Home Depot (HD) è aumentato del 25% finora quest’anno e di oltre il 18% negli ultimi 12 mesi. Lowe’s è aumentato di oltre il 18% nel 2021 ed è aumentato del 23% nell’ultimo anno. di Barron Nome Marvin Ellison di Lowe Elenco dei migliori CEO All’inizio di questa estate. Da allora, il titolo è aumentato del 24% Lo abbiamo consigliato a marzo.

I risultati del primo trimestre di entrambe le società a maggio sono stati migliori del previsto, nonostante Home Depot Stock Hai una spinta Il prezzo delle azioni di Lowe scende.

Per il secondo trimestre, gli analisti prevedono che l’utile per azione di Home Depot sarà di 4,43 USD e un fatturato di 40,57 miliardi di USD, superiore all’utile per azione del trimestre precedente di 3,86 USD e all’utile per azione dell’anno precedente di 4,02 USD. Per Lowe’s, il mercato si aspetta generalmente un utile per azione di 4 dollari e un fatturato di 26,79 miliardi di dollari, che è superiore all’utile per azione di 3,21 dollari del trimestre precedente e di 3,75 dollari un anno fa.

Wall Street è generalmente ottimista sui rivenditori di articoli per la casa. Dei 34 analisti che coprono Home Depot monitorati da FactSet, più di due terzi lo hanno valutato come “buy” o equivalente, mentre il 29% era in disparte. C’è una valutazione di vendita.

Lowe’s è più popolare, il 79% di 33 analisti è rialzista, il 18% lo ha valutato come hold e una volta ribassista.

