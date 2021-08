Hong Kong Daily News-[Analisi della lettera EJFQ]I benchmark di supporto agli utili delle società statunitensi indicano che le preoccupazioni economiche non dovrebbero essere ignorate

Condividi questo articolo!

Le azioni di Wall Street hanno continuato a performare bene. L’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite hanno rotto il massimo con una “candela bianca” giovedì (5 maggio) e hanno chiuso vicino ai massimi storici. Anche se ci sono incertezze sulle prospettive economiche, la Fed i funzionari hanno parlato più e più volte Pigeon, la direzione politica non è chiara, ma la forte performance trimestrale della società è ancora sufficiente per sostenere la crescita del bestiame negli Stati Uniti.

Dopo che l’indice di riferimento è sceso bruscamente di circa il 4% a metà luglio, ha rapidamente completato il consolidamento, ha riguadagnato il terreno perduto e ha stabilito un nuovo record.La principale forza trainante è stata la continua buona notizia del rilascio della società. Come si può vedere dalla[figura]l’utile complessivo per azione previsto per lo Standard Index ha continuato a essere rivisto al rialzo, supportando così il mercato azionario statunitense.

Secondo i dati del fornitore di dati finanziari FactSet, le previsioni sugli utili societari sono state generalmente abbassate all’inizio di ogni trimestre.Negli ultimi 15 anni (60 trimestri in totale), la stima degli utili di riferimento è stata abbassata in media del 2,2% nel primo mese di ogni trimestre; tuttavia, gli analisti hanno aumentato le stime degli utili di riferimento per lo stesso periodo negli ultimi cinque trimestri, e questo è aumentato del 3,6% a luglio di quest’anno. In altre parole, nell’ultimo anno circa, le opinioni del mercato sulle prospettive operative delle società statunitensi sono state gradualmente riviste al rialzo.Si ritiene che questo sia il motivo principale per cui le azioni statunitensi sono aumentate dal fondo della “pandemia polmonare”. .”

La valutazione standard dell’indice è indubbiamente costosa al momento, ma beneficiando dei fattori di base sopra menzionati, il rapporto prezzo-utili previsto negli ultimi mesi è rimasto tra 22 volte e 23 volte, e i fondi non sono fuggiti per paura di alti . Tuttavia, Goldman Sachs ha affermato che l’indice non è stato corretto per più di sei mesi da sei mesi, il che è raro in un secolo. Molti esperti hanno persino avvertito che i guadagni saranno esauriti, principalmente perché l’economia statunitense sembra avere preoccupazioni nascoste e ci sono fattori incerti nelle politiche della Fed e nello sviluppo dell’epidemia.

L’inflazione negli Stati Uniti continua ad essere alta e la ripresa economica mostra segnali di rallentamento.Gli investitori stanno attenti se cadrà in “stagflazione”. Quello che è ancora più preoccupante è che la Federal Reserve ha dichiarato di non avere intenzione di attacchi preventivi ed è attualmente in una posizione molto passiva. Se l’inasprimento viene accelerato (close water) , temo che causerà il panico del mercato; se l’inflazione viene lasciata fuori controllo, colpirà inevitabilmente lo slancio economico crescita. Come la Fed può risolvere questo dilemma, gli investitori attendono con impazienza la riunione annuale delle banche centrali globali di Jackson Hole dal 26 al 28 agosto di quest’anno.Il presidente Powell fornirà alcuni indizi politici sui progressi della riduzione delle quote.

D’altra parte, non si può ignorare la nuova epidemia di polmonite da corona: il numero di nuovi casi confermati negli Stati Uniti è accelerato ad agosto, sebbene il territorio abbia raggiunto l’obiettivo del 70% della popolazione adulta di ricevere almeno una dose del vaccino, il capo consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci ha avvertito che l’epidemia potrebbe peggiorare. Sebbene la situazione attuale sia ancora a una certa distanza dal picco dello scorso anno, le misure di blocco rigorose non dovrebbero essere riavviate, ma ostacoleranno comunque le attività commerciali dal tornare sulla giusta strada.

Tuttavia, l’inasprimento delle normative cinesi su vari settori ha l’opportunità di beneficiare i mercati azionari esterni. Secondo i rapporti, Alibaba (09988) Ha avvertito gli investitori che il governo cinese ridurrà gli incentivi fiscali concessi alle società Internet, comportando un aumento dei costi per miliardi di dollari. Se il rapporto è vero, è improbabile che i rischi normativi del continente vengano alleviati a breve termine. Ritengo che le prestazioni di Le azioni cinesi continueranno a essere soppresse o per incoraggiare il capitale a fluire a Wall Street e diventare un altro aiuto da non sottovalutare per sostenere le azioni statunitensi.

Dipartimento di ricerca sugli investimenti della rivista economica di Hong Kong

