Hong Kong Daily News-[EJFQ Letter Analysis]Il tasso di disoccupazione si avvicina a due misteri del rifiuto dell’acqua prima dell’epidemia

I tre principali indici azionari statunitensi hanno nuovamente rotto i loro massimi la scorsa settimana.Sebbene il Nasdaq sia sceso dai massimi dello scorso venerdì (6°), il Nasdaq è comunque aumentato dell’1,11% settimanalmente, mentre il Dow e l’S&P 500 sono aumentati rispettivamente dello 0,78% e dello 0,94%.

I solidi dati sull’occupazione negli Stati Uniti supportano una buona performance a Wall Street. Il Ministero del Lavoro ha annunciato che i posti di lavoro non agricoli sono aumentati di 943.000 a luglio, superando di gran lunga gli 870.000 previsti, che è il massimo da agosto 2020, e il tasso di crescita ha accelerato per il terzo mese consecutivo; a giugno i posti di lavoro non agricoli sono stati rivisto al rialzo da 88.000 a 938.000. Il tasso di disoccupazione è sceso di 0,5 punti percentuali a luglio al 5,4%, meglio della stima di mercato del 5,7% e il più basso dallo scoppio della prima ondata dell’epidemia nel marzo dello scorso anno.

Il presidente della Fed Powell ha dichiarato per la prima volta in una conferenza stampa dopo la riunione sui tassi di interesse del 28 luglio che l’enfasi posta dal Bureau sugli “ulteriori sostanziali progressi” economici può essere riflessa in parte dai più grandi dati sull’occupazione, e ha ribadito che l’aumento dell’inflazione in ultimi mesi è solo a breve termine Fenomeno, quindi non è giunto il momento di ridurre la scala di acquisto del debito (tapering). Un altro modo per dire massima occupazione è il tasso minimo di disoccupazione, che ora è migliorato avvicinandosi al livello “pre-epidemia”.L’aumento del Core Personal Consumption Expenditure Index (Core PCE) utilizzato dal Bureau per misurare l’inflazione ha superato 3 mesi consecutivi.%, superando di gran lunga l’obiettivo del 2%. Powell insiste ancora sul fatto che l’inflazione è solo temporanea e si rifiuta di “ricevere acqua”, che in realtà è abbastanza inverosimile.

Vale la pena notare che il Senato degli Stati Uniti sta discutendo un disegno di legge per l’infrastruttura tra i partiti da $ 1 trilione, che dovrebbe essere implementato a breve termine. Una volta approvato il disegno di legge, il deficit senza precedenti del governo federale aumenterà inevitabilmente l’onere. La Federal Reserve ha la responsabilità di risolvere il problema di “da dove vengono i soldi” per il governo. Questo a sua volta comporta il piano dell’amministrazione Biden di promuovere una spesa di bilancio di 3,5 trilioni di dollari, che ha portato a controversie di parte sull’innalzamento del tetto del debito del governo.

Biden una volta ha dichiarato che non avrebbe considerato il mercato azionario come un indicatore della performance economica, come ha fatto il predecessore Trump. Tuttavia, dal punto di vista delle teorie del complotto, trattando le parole dei politici e persino le promesse, sempre “seriamente si perde”; inoltre, l’imminente legge sulle infrastrutture e il tetto del debito del governo federale richiedono entrambi l’aiuto della Federal Reserve per “rilasciare l’acqua”. Andando dall’altra parte per ridurre gli acquisti di debito, eventuali conseguenze negative causate da ciò saranno a carico del solo Bao Gong. Tuttavia, il virus variante degli Stati Uniti è stato dilagante di recente, con oltre 100.000 nuovi casi diagnosticati ogni giorno, il che ha più o meno aiutato l’ufficio a ritardare la “raccolta dell’acqua”.

Tornando alla borsa di Hong Kong, l’indice Hang Seng ha aperto in ribasso di 210 punti lunedì, è subito sceso a 25920 punti per poi rimbalzare bruscamente.Nel mercato mattutino è sceso a 26527 punti e ha chiuso a 26283 punti, in rialzo di 104 punti.

L’indice Hang Seng ha superato notevolmente l’antenna a 10 giorni che una volta era stata persa e chiusa e la tendenza tecnica non si deteriorerà. In allegato[foto]Come potete vedere, entrando in agosto, il mercato detiene 26000 punti, il che significa che il volume di scambi accumulato negli ultimi sei mesi ha trovato supporto nella parte inferiore della zona densa, ma per sfondare i 26.700 punti a la parte superiore della zona densa, dipende da EJFQ che riflette titoli forti.Se l’indice di acquisto di titoli forti può salire la soglia critica del 40%.

Dipartimento di ricerca sugli investimenti della rivista economica di Hong Kong

