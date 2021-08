Hong Kong Daily News-[In arrivo dalla trading room]Nessun confronto, nessun danno, rispetto al tasso di interesse annuale di HSBC non è attraente

Condividi questo articolo!

Le azioni statunitensi si sono sviluppate individualmente la notte seguente. Il Dow è sceso dopo aver toccato un massimo intraday e il mercato ha chiuso. Il mercato ha atteso e atteso il rilascio dei dati sull’occupazione venerdì. Sebbene nel recente periodo di performance del mercato azionario statunitense, le società statunitensi abbiano generalmente riportato buoni risultati, il mercato ha iniziato a preoccuparsi di importanti aggiustamenti nelle azioni statunitensi in qualsiasi momento a causa del problema delle valutazioni elevate e della diffusione di virus varianti. Prestare attenzione alla riunione annuale della banca centrale globale di metà mese a Jackson Hole si terrà a metà del mese Bao Ye annuncerà la riduzione del bilancio durante la riunione?

Per quanto riguarda le azioni di Hong Kong, l’indice Hang Seng ha aperto 53 punti in più nella fase iniziale. Visto che 26.289 è già un massimo di mezza giornata, ci sono articoli dei media ufficiali che criticano che i giochi online sono dannosi per la società. Come fratello del gioco mobile , Tencent (00700) È sceso dalla parte opposta e altri titoli di giochi per cellulari sono diminuiti di oltre il 10%. L’indice Hang Seng è sceso di 461 punti nel momento in cui Tencent si è indebolito, raggiungendo il minimo di mezza giornata di 25.744. Tuttavia, il mercato delle azioni A è rimbalzato a mezzogiorno e anche il calo del mercato azionario di Hong Kong si è ridotto. Nella mezza giornata, l’indice Hang Seng è sceso di 248 punti per chiudere a 25.987 punti; l’indice H-Share è sceso di 103 punti per chiudere a 9.233 punti; l’indice Hengke è sceso del 2,4% o 160 punti a 6.635 punti.

La maggior parte delle azioni blue chip sono deboli, ma la Lutheran Solar Energy (00968) È aumentato di quasi il 10% in mezza giornata, il che è stato il maggior guadagno delle azioni blue chip; altre azioni blue chip tradizionali generalmente sono diminuite. Tencent è sceso del 10% in mezza giornata e le blue chip hanno affermato che un calo dell’1% in un solo giorno a Chengdu non è nulla.Tuttavia, il media ufficiale “Economic Information Daily” ha pubblicato un articolo intitolato “”Spiritual Opium” Has Grown into a Centinaia di miliardi di industrie”, che di fatto è finita sul palco. La prima è stata rimossa dagli scaffali, e si stima che il calo si restringerà il giorno successivo. Altri titoli di giochi per dispositivi mobili appartengono alla comunità del futuro condiviso, che generalmente è sceso del 10% o più in mezza giornata.09626) Ha toccato un nuovo minimo per la quotazione a Hong Kong, in calo dell’11,3% nella mezza giornata. Sebbene gli articoli correlati siano stati rimossi dagli scaffali, le scorte di giochi mobili continuano a colpire duramente anche se si restringono i loro ribassi.In particolare, il nonno critica il gioco il prima possibile.È importante vedere che questo settore è molto scioccante. , Niente, Qian Qi Mi ha più mani per raccogliere il coltello da lancio.

Sebbene il grande elefante (00005) I dividendi sono ripresi, ma il tasso di interesse annuo è intorno al 4%, e anche le prospettive di sviluppo del business sono in dubbio a causa della lotta sino-americana. L’aumento prima della performance di giornata è stato completamente azzerato. Attenzione che il supporto di 42 yuan La posizione non è garantita I rendimenti dei titoli di stato statunitensi a 10 anni sono scesi al minimo di due settimane, mettendo sotto pressione i differenziali dei tassi di interesse bancari. Lao Lao Doudou, voglio davvero comprare azioni bancarie per ricevere dividendi. È meglio scegliere azioni bancarie cinesi con un tasso di interesse annuo del 7%. CCB (00939) Con ICBC (01398). I tassi di interesse annuali sono tutti allo stesso livello. Naturalmente, l’uomo non incoraggia sempre l’acquisto di azioni per riscuotere dividendi, ma il tasso di interesse annuale relativamente grande dell’elefante non è davvero attraente. Il cosiddetto nessun confronto è innocuo, e il confronto è naturale.

Medivh

(Xu Diyi ‧ Licenziatario della Securities Regulatory Commission)

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link