Hong Kong Economic Journal —[Analisi delle azioni individuali]Si prevede che le prospettive di fascia media di PAX Global guadagneranno il 30% in più nella prima metà dell’anno

PAX globale (00327) Principalmente impegnata nella ricerca e sviluppo e nella vendita di hardware per terminali di pagamento elettronico, relative applicazioni software di pagamento e servizi di installazione e manutenzione di terminali. I prodotti includono lettori di carte, codici QR o macchine di pagamento a induzione NFC, ecc. Attualmente collabora con più di 90 distributori in tutto il mondo e vende prodotti in più di 100 paesi. Con una forte presenza globale, il Gruppo ha una posizione di leadership stabile nel mercato internazionale.

Il continuo progresso della tecnologia globale, l’aumento della penetrazione di Internet mobile, la trasformazione dei metodi di pagamento dei consumatori e il continuo aumento dell’applicazione dei pagamenti elettronici in vari settori hanno promosso l’aumento delle spedizioni di prodotti terminali POS anno dopo anno. le spedizioni terminalistiche sono cresciute a un tasso annuo composto negli ultimi 5 anni, il tasso è superiore al 30% e mostra un trend di crescita costante.

Inoltre, lo scorso anno è infuriata la nuova polmonite corona, i consumatori tendono a ridurre le transazioni in contanti al fine di ridurre i rischi per la salute causati dal contatto con le banconote durante i pagamenti, quindi l’uso dei pagamenti senza contatto è aumentato in modo significativo. I governi locali hanno inoltre incoraggiato attivamente i consumatori e le imprese a utilizzare metodi di pagamento elettronici, il che ha portato a un forte aumento della domanda di terminali di pagamento senza contatto. Con la crescente accettazione dei metodi di pagamento senza contanti da parte del mercato, il pagamento elettronico è diventato gradualmente una tendenza globale e PAX Global può trarne vantaggio.

Il gruppo ha emesso un avviso di profitto positivo in precedenza e prevede che il suo utile netto nella prima metà dell’anno aumenterà di non meno del 30% su base annua.Sulla base dell’utile netto di HK $ 386 milioni nello stesso periodo l’anno scorso, guadagnerà almeno 502 milioni di HK$ nella prima metà di quest’anno, il più alto dal 2013. La buona performance è principalmente dovuta alla forte crescita dei ricavi registrata in Europa, Medio Oriente e Africa e al crescente utilizzo di soluzioni Android e del cloud software-as-a-service (SaaS) del gruppo a livello globale.

Nella prima metà del 2020, l’epidemia ha infuriato e molte società quotate hanno registrato una crescita relativamente elevata a metà di quest’anno; ma in effetti, l’utile di PAX a metà dello scorso anno ha registrato ancora una crescita su base annua del 18% . .

L’attuale previsione del prezzo PE è solo 9 volte

L’epidemia dello scorso anno ha indubbiamente accelerato la domanda globale di cashless, ma si prevede che anche se l’epidemia si attenua, questo processo non verrà invertito. Negli ultimi anni, PAX Global ha attaccato in modo aggressivo i suoi prodotti di macchine di pagamento Android, che hanno più stili rispetto ai loro coetanei.Il gruppo prevede che le entrate aumenteranno dal 30% al 70% all’80% entro 5 anni, guidando ulteriormente la crescita dei ricavi. L’attuale valore di mercato di PAX Global è poco più di 10 miliardi di HK$ e si prevede che attirerà più capitali. Il rapporto prezzo-utili previsto al prezzo attuale è solo 9,2 volte e la valutazione è molto interessante.

Secondo l’analisi di mercato completa di Bloomberg Communications, gli utili per azione di PAX Global per il 2021, 2022 e 2023 dovrebbero essere 0,985, 1,160 e 1,400 dollari di Hong Kong e un prezzo obiettivo a 12 mesi di 10,5 dollari di Hong Kong, che è equivalente a 11,0 volte il rapporto P/E previsto per quest’anno, è valutato “Acquista”.”.

Cai Xiangcheng Direttore del Dipartimento di Ricerca di Yuanfu Securities (Hong Kong)

