Hong Kong Economic Journal —[Analisi delle scorte individuali]ENN Energy beneficia della politica nazionale e attende buoni risultati intermedi

ENN Energia (02688) È uno dei principali distributori e fornitori di servizi di energia pulita nel continente e ha iniziato a occuparsi di gas nelle condutture urbane nel 1992. Al momento, ci stiamo concentrando sulla costruzione di attività principali di distribuzione del gas, gestione di reti di tubazioni e servizi energetici onnipresenti per ottenere la trasformazione e l’aggiornamento. Attualmente, 235 progetti di gas urbano sono gestiti in tutto il paese, collegando 23,21 milioni di utenti domestici e 177.000 utenti industriali e commerciali con gas naturale, tutti i progetti coprono 112 milioni di persone connesse.

Nonostante le gravi sfide poste dalla nuova epidemia di corona lo scorso anno, ENN è stata in grado di raggiungere prestazioni ideali. Alla fine di dicembre 2020, l’utile netto annuo è aumentato del 10,7% su base annua a 6,28 miliardi di RMB, il fatturato è aumentato del 2% a 71,62 miliardi di RMB e il margine di profitto lordo è aumentato di 1,2 punti percentuali al 17,2%.

Il volume delle vendite al dettaglio di gas naturale è aumentato del 10,2% a 21,953 miliardi di metri cubi durante l’anno, ma a causa del calo dei prezzi del gas, i ricavi delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale sono aumentati leggermente dell’1,2% a 40,51 miliardi di RMB. Il volume di gas naturale venduto agli utenti industriali e commerciali è aumentato del 13,5% a 16,878 miliardi di metri cubi, rappresentando circa il 76,9% delle vendite al dettaglio di gas naturale. Beneficiando dell’aumento del tempo a casa delle persone e della temperatura invernale più bassa rispetto all’anno precedente, il consumo di gas per il sostentamento delle persone ha mantenuto un aumento costante, aumentando del 10,1% a 4,185 miliardi di metri cubi, rappresentando circa il 19,1% del volume di vendita al dettaglio di gas naturale.

D’altra parte, la performance commerciale del Gruppo nel primo trimestre di quest’anno è stata forte, con il volume delle vendite al dettaglio di gas naturale in forte aumento del 30,1% a 6,407 miliardi di metri cubi, che dovrebbe raggiungere l’obiettivo di guida di un aumento del 15% volume di vendita annuo, di cui il volume di vendita di gas venduto agli utenti industriali e commerciali è aumentato del 38% a 46,1 miliardi di metri cubi, il volume di vendita di gas domestico è aumentato del 13,9% a 1,596 miliardi di metri cubi.

Il continente è impegnato nella costruzione di un modello di sviluppo in cui il ciclo nazionale su larga scala è il corpo principale e i cicli duali nazionali e internazionali si promuovono a vicenda.Il miglioramento della domanda interna è diventato la forza trainante per la crescita economica costante verso l’alto. In attesa della rapida crescita delle attività industriali e commerciali quest’anno, insieme a efficaci misure di prevenzione e controllo delle epidemie, la Cina continuerà a diventare la principale area di produzione industriale del mondo, stimolando l’aumento del consumo di energia nella regione.

Negli ultimi anni, l’insorgere dello smog nel continente ha spinto le autorità ad accelerare l’uso dell’energia pulita. L’anno scorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il paese ha annunciato che raggiungerà il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e si sforzerà di raggiungere l’obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2060, che ha portato un’enorme forza trainante allo sviluppo del gas naturale e delle energie rinnovabili. energia. Quest’anno è il primo anno del “14° Piano quinquennale”. Il continente continua a promuovere l’ottimizzazione della struttura energetica. La sostituzione dell’energia pulita resta il compito principale. Il gas naturale giocherà un ruolo importante e il Gruppo dovrebbe trarne beneficio. Il titolo annuncerà i suoi risultati intermedi il 20 agosto. Si prevede che andrà bene e si raccomanda che possa essere assorbito prima dei risultati per lo schieramento di fascia media.

Secondo l’analisi di mercato completa di Bloomberg Communications, ENN Energy dovrebbe guadagnare 6,433, 7,323 e 8,472 yuan per azione nel 2021, 2022 e 2023 e fissare un prezzo obiettivo a 12 mesi di 180,0 dollari di Hong Kong, che equivale a 22,9 volte il rapporto P/E previsto per quest’anno. Preferenza sessuale”.

Cai Xiangcheng Direttore del Dipartimento di Ricerca di Yuanfu Securities (Hong Kong)

