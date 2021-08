Hong Kong Economic Journal Gli esperti di notizie in tempo reale prevedono che le azioni statunitensi saranno volatili questa settimana

Condividi questo articolo!

Il mercato azionario statunitense ha ceduto dal suo massimo della scorsa settimana. Gli esperti di investimenti ritengono che il mercato azionario statunitense mostrerà una maggiore volatilità questa settimana, perché lo shock “taper tantrum” della Fed e i cambiamenti nella nuova epidemia della corona potrebbero portare a un mercato alto e pericoloso Confronto, ma ancora ottimista circa le condizioni del mercato e le buone prospettive.

Rispetto al minimo dello scorso anno, l’aumento cumulativo dell’indice è quasi raddoppiato. Tuttavia, il sentimento del mercato ha avuto la tendenza ad essere cauto di recente. Goldman Sachs ha drasticamente ridotto le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti per il terzo trimestre di quest’anno e un sondaggio condotto dai gestori di fondi di Bank of America ha mostrato che i gestori di fondi hanno aumentato la percentuale di liquidità in risposta a possibili turbolenze.

Megan Horneman, direttore della strategia di portafoglio di Verdence Capital Advisors, ritiene che in risposta alle incertezze, la precedente situazione del mercato azionario statunitense scomparirà e la prima chiave è la Fed.

Questa settimana si terrà l’incontro annuale di Jackson Hole, che riunisce banche centrali e funzionari finanziari globali, al quale il presidente della Fed Powell terrà un importante discorso.

Rob Haworth, direttore strategico senior della US Bank Wealth Management, ha affermato che se la Fed “chiuderà davvero l’acqua”, causerà inevitabilmente turbolenze nel mercato azionario statunitense.

Questa settimana, la Bank of America ha rivisto le previsioni sulla “raccolta dell’acqua” della Fed da gennaio del prossimo anno a novembre di quest’anno, perché secondo il record dei tassi di interesse di luglio annunciato dalla Fed la scorsa settimana, la maggior parte dei funzionari della Fed prevede di iniziare quest’anno. azioni di acquisto.

Gli operatori ritengono che una volta che la Fed avvierà l’operazione “close water”, il mercato azionario statunitense, che è ad alto rischio, dovrà affrontare una pressione maggiore. L’attuale livello dell’indice standard è pari a 21,1 volte il rapporto prezzo/utili previsto, che è del 34% superiore alla media dei precedenti 20 anni.

Tuttavia, Horneman ritiene che il calo delle azioni statunitensi sia limitato perché c’è pochissimo spazio per il trasferimento di fondi. Ha stimato che alcuni dei fondi sarebbero andati nella migliore delle ipotesi solo a investimenti alternativi.

Anche Greg Bassuk, amministratore delegato di AXS Investments, ritiene che alcuni dei fondi siano confluiti in prodotti correlati, ma i tipi di opzioni disponibili sono limitati.

Mark Haefele, direttore degli investimenti di UBS Global Wealth Management, è ancora ottimista riguardo alle azioni statunitensi ed è fiducioso che vedrà 5000 punti entro la fine dell’anno, ma gli investitori dovrebbero effettuare investimenti diversificati per garantire che possano sopportare i rischi di volatilità.

Per saperne di più

Condividi questo articolo!





Source link