Hong Kong Economic Journal News-[Gioco cross-market]Quanto è sopravvalutato il mercato azionario statunitense?

Condividi questo articolo!

Il mercato azionario statunitense è tutt’altro che economico al momento. Dal mio punto di vista, si può dire che sia un po’ caro. Il motivo è che l’S&P 500 è aumentato in 12 degli ultimi 13 anni (compreso quest’anno), e in soli 15 mesi.È più che raddoppiato dal punto più basso dell’epidemia, e lo Shiller CAPE (rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo) ha raggiunto circa 38 volte quest’anno (ha raggiunto un record di circa 44 volte alla fine del 1999). Ciò significa che, ad eccezione della bolla di Internet, la valutazione del mercato azionario statunitense è costosa quasi quanto in qualsiasi momento della storia. Se si assume che l’utile previsto per l’intero anno di quest’anno non sia cambiato (sebbene ci siano grandi variabili), l’attuale livello di scoppio della bolla è inferiore al 16%.

Sebbene il futuro sia imprevedibile, ci si può aspettare che il mercato azionario possa superare il livello di valutazione più alto della storia in questo ciclo di bolla patrimoniale creata da un numero illimitato di QE. Naturalmente, la saggezza tradizionale degli investimenti è “non stimare il top del mercato”, ma qui devono ancora essere aggiunte alcune informazioni di base. Secondo le statistiche di JP Morgan, lo Spread medio PE, CAPE, Dividend Yield, PB, P/CF o EY negli ultimi 25 anni è 16,7 volte, 27,7 volte, 2,02%, 3,1 volte, 10,98 e 0,1%, rispettivamente. Attualmente sono 21,1 volte, 38,3 volte, 1,43%, 4,2 volte, 16,07 e 1,5% rispettivamente; rispetto a diversi indicatori di valutazione, sono tutti a un livello relativamente alto (sopra 1 deviazione standard), ed è passato molto tempo periodo di tempo.

Tuttavia, a breve termine, una cosa che sorprende è che i multipli di valutazione dell’indice S&P 500 si siano effettivamente contratti quest’anno. In effetti, la crescita degli utili delle società statunitensi quest’anno è stata così forte che il rapporto prezzo/utili dell’S&P 500 è diminuito. Anche se le azioni statunitensi sono aumentate di quasi il 20% di recente, la crescita degli utili ha superato l’aumento dei prezzi delle azioni. Seguendo questa linea di pensiero, il mercato azionario si sta muovendo verso l’alto perché i fondamentali stanno migliorando e la ragione principale per il miglioramento è che i profitti aziendali sono rimbalzati bruscamente dalla crisi economica.

Da un’altra prospettiva, il valore di mercato totale di Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook è ora superiore a 9 trilioni di dollari USA.Se aggiungi Berkshire Hathaway, Tesla, Nvidia, JPMorgan Chase e Johnson & Johnson (Johnson & Johnson) Johnson) e le prime dieci società quotate per capitalizzazione di mercato sono vicine al 30% della capitalizzazione di mercato complessiva. Inoltre, questi dieci Big Mac hanno anche rappresentato il 34% della redditività complessiva dell’indice nell’ultimo anno, quindi ci sono ragioni per cui queste aziende sono grandi e costose. Inoltre, se si tolgono questi 10 titoli, la valutazione dei restanti 490 titoli non appare così esagerata.

In termini di lode, il rapporto prezzo/utili medio dell’indice S&P 500 è leggermente superiore a quello della bolla tecnologica. Tuttavia, se si analizza la dispersione della mediana, l’intervallo tra il massimo e il minimo è in realtà molto ampio. Negli ultimi anni si è verificato il fenomeno “le azioni buone costano troppo e le azioni cattive sono troppo inutili”, ma con tassi di interesse così bassi, se il mercato azionario non è caro, sembra più degno di preoccupazione. Sebbene si possa dire che ci siano buone ragioni per l’attuale sopravvalutazione del mercato azionario statunitense, ciò non significa che i rendimenti rimarranno inevitabilmente elevati e non vi è alcuna garanzia che ci sarà un sostanziale aggiustamento lungo il percorso. Tuttavia, il declino del mercato risolverà teoricamente il problema dei titoli di alta qualità che sono troppo costosi, ma credo che i fondi alla fine confluiranno in titoli di alta qualità, rendendo di nuovo più costosi i “buoni titoli”.

Gestore degli investimenti del family office

Xu Liyan

www.facebook.com/hsulylab/

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link