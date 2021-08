Hong Kong Economic Journal News-[International Morning Service]Funzionari dell’Ufficio di riserva: il virus variante danneggia la posizione dei falchi economici o cambia-shareandstocks.com

Funzionari di riserva: il virus variante danneggia la posizione dei falchi economici o cambia

Kaplan, presidente della Federal Reserve Bank degli Stati Uniti di Dallas, ha affermato che prestare attenzione all’impatto della variante Delta del nuovo virus corona sulla ripresa economica potrebbe modificare l’originaria posizione da falco sulla politica monetaria.

Le autorità britanniche affermano che l’acquisizione di Arm da parte di Huida dovrebbe essere indagata

Il regolatore britannico della concorrenza ha affermato che il piano di Nvidia di acquisire la società di chip britannica Arm per 40 miliardi di dollari dovrebbe essere oggetto di indagini approfondite da parte delle autorità.

9280 nuovi casi confermati in Germania entrano nella quarta ondata

Ci sono stati 9.280 nuovi casi confermati in Germania e l’agenzia di controllo delle malattie ha affermato che l’epidemia è entrata nella quarta ondata. Inoltre, nel Regno Unito sono stati confermati 37314 nuovi casi e altre 114 persone sono morte. Ci sono stati 22.319 nuovi casi confermati in Francia e altre 82 persone sono morte. Ci sono stati 14.312 nuovi casi in Sud Africa.

China Securities Regulatory Commission: creerà le condizioni per promuovere la cooperazione tra Cina e Stati Uniti per la supervisione dell’audit

La China Securities Regulatory Commission ha tenuto una riunione di lavoro di vigilanza e ha dichiarato che creerà le condizioni per promuovere la cooperazione di vigilanza sulla revisione contabile sino-statunitense, rafforzare la comunicazione di mercato e stabilizzare le aspettative politiche e l’ambiente istituzionale.

Dow ha rimbalzato di 225 punti

Cathie Wood, il “dio delle azioni della donna tecnologica”, ha affermato che non c’era alcuna bolla nelle azioni statunitensi e credeva che le azioni scommesse dai suoi fondi avrebbero avuto un buon rendimento a lungo termine. Le sue osservazioni hanno sostenuto il rimbalzo dei titoli tecnologici. Il Dow una volta è salito di 283 punti, ma il mercato ha chiuso ancora in rialzo di 225 punti o dello 0,65%. L’indice di riferimento è salito dello 0,81%. Il Nasdaq è salito dell’1,19%. Le azioni Microsoft sono aumentate del 2,56%, Apple e Facebook sono aumentate di oltre l’1%.

Newsletter messa a fuoco periferica

■ Gli Stati Uniti hanno continuato a bloccare il valico di frontiera terrestre tra Canada e Messico fino al 21 settembre.

■ Venerdì la Fed ha effettuato un riacquisto inverso notturno di 1,112 trilioni di dollari USA, superando i 1000 miliardi per il settimo giorno di negoziazione consecutivo.

■ Secondo quanto riferito, l’FBI ha trovato una piccola quantità di prove che dimostrano che il tumulto di Capitol Hill il 6 gennaio è stato premeditato, ma non c’erano prove per dimostrare che coinvolgesse l’ex presidente Trump.

■ Deere ha raddoppiato i suoi profitti nel terzo trimestre, ha aumentato la sua previsione di profitto per l’intero anno e ha aumentato i prezzi dei prodotti dell’8% per compensare l’aumento dei costi.

■ Il tasso di cambio degli Stati Uniti è sceso dello 0,14% alla fine a 93,44, interrompendo il trend rialzista negli ultimi 4 giorni; il dollaro australiano ha continuato a scendere dello 0,11%.

■ Alla fine il bitcoin è salito del 4,84% a 48.700 dollari USA e il massimo intraday si stava avvicinando a 30.000 dollari USA.

■ L’oro spot di New York ha chiuso in rialzo dello 0,01%, a $ 1780,7 per oncia, e il massimo e il minimo intraday sono stati riportati rispettivamente a $ 1789,9 e $ 1778,1.

■ I futures sul petrolio di settembre a New York hanno chiuso in ribasso del 2,2% a 62,32 dollari al barile; i futures sul petrolio Brent sono scesi dell’1,9%.

■ Ritrasmissione di China Global Television Network (CGTN) sui canali TV nel Regno Unito.

Lo Stoxx 600 paneuropeo ha chiuso allo 0,33%, le azioni al dettaglio sono aumentate dell’1,24%, Marks and Spencer ha aumentato il test sugli utili e il prezzo delle azioni è salito del 14%. Le azioni britanniche, tedesche e francesi sono aumentate rispettivamente dello 0,41%, dello 0,27% e dello 0,31%.

■ Sabato le Filippine hanno allentato l’ordine di blocco della capitale Manila e riavviato alcune attività economiche. Più di 17.000 nuovi casi sono stati confermati nell’area locale, stabilendo un nuovo massimo in un solo giorno.

Newsletter Focus Locale

■ L’indice ADR Hong Kong Stock Ratio ha chiuso a 25.058, 208 punti in più rispetto a Hong Kong. Tencent(00700) 2,67% in più; Meituan 2,08% in più; Borsa di Hong Kong (00338) È superiore del 2,85%.

■ I futures notturni dell’indice Hang Seng hanno chiuso a 24.986, 136 punti in più.

■ Tencent (00700) Venerdì sono state riacquistate 240.000 azioni, con un investimento di 102 milioni di yuan.

Xindi (00016) Il piano di miglioramento del capolinea della ferrovia ad alta velocità di Tsim Sha Tsui West Kowloon è stato approvato dal Consiglio per l’urbanistica.

■ Assicurazione sulla proprietà (02328) L’utile intermedio è aumentato del 25,19% su base annua e non è stato pagato alcun acconto sul dividendo.

■ Cultura dell’intrattenimento globale (01046) Un totale di 400.000 azioni di China Mobile (00941), il prezzo medio per azione è di 51,9 yuan.

Ê Banca di Jinzhou (00416) L’utile intermedio è aumentato del 5,72% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

■ Cavo a banda larga (01097) Ci sarà una perdita continua di 175 milioni di yuan nel periodo intermedio e non sarà pagato alcun dividendo intermedio.

EONE (00984). Si prevede che la perdita provvisoria aumenterà da circa 250 milioni a 275 milioni di yuan.

■ Tecnologia Goldwind (02208) L’utile intermedio aumenterà del 45% su base annua e non verrà pagato alcun acconto sul dividendo.

■ Cina Aoyuan (03883) Gli utili intermedi sono diminuiti del 13,55% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

CNV Internazionale (02222) L’utile intermedio è aumentato del 18,24% su base annua; non verrà pagato alcun acconto sul dividendo.

■ Giardino Fu Shou (01448) L’utile intermedio è aumentato del 48,44% su base annua, con un dividendo intermedio di 5,64 centesimi di HK.

■ Medicina Tradizionale Cinese (00570) Gli utili intermedi sono aumentati del 27,02% su base annua, con un dividendo intermedio di 6,66 centesimi di HK per azione.

Servizio Xinchengyue (01755) L’utile intermedio è aumentato del 51,6% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

Huabao (00336) Guadagno intermedio di 481 milioni di yuan all’anno; acconto sul dividendo di 6,4 centesimi di Hong Kong.

Hongan Real Estate (01243) Tsing Yi Huilan ha lanciato il secondo round di vendite di 109 unità venerdì, con un totale di 33 unità open space vendute.

■ Un totale di 19 casi sono stati inviati in ospedale dopo essere stati vaccinati con il nuovo vaccino corona giovedì, di cui 3 sono rimasti in osservazione, 4 sono stati dimessi senza seguire il consiglio del medico e 1 ha lasciato l’ospedale senza consultazione.

■ Il governo ha incluso 4 luoghi designati sotto l’ispezione obbligatoria, compresi i negozi al piano terra di N. 146 di Wan Chai Road, dove gli gnocchi sono specializzati in adesivi per pentole e altri luoghi.

Per saperne di più