Hong Kong Economic Journal News-[International Morning Service]La SEC statunitense richiede alle imprese cinesi di aumentare la divulgazione dei rischi

La US SEC richiede alle aziende cinesi di aumentare la divulgazione dei rischi

Per quanto riguarda le società cinesi che intendono quotarsi negli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha emesso nuove linee guida per sensibilizzare gli investitori statunitensi sui potenziali rischi di detenere azioni in società cinesi.

Secondo quanto riferito, Didi Chuxing sospende il servizio nel Regno Unito e in Europa

In risposta alla supervisione rafforzata della Cina sulle società Internet per proteggere la privacy degli utenti, la piattaforma di ride-hailing online Didi Chuxing avrebbe sospeso i suoi piani di servizio nel Regno Unito e in Europa. Inoltre, le borse di Shanghai e Shenzhen hanno sospeso i piani di IPO di oltre 40 società e si dice che le agenzie di servizi di sicurezza coinvolte siano state indagate dalla China Securities Regulatory Commission.

Il Congresso di Damon ha approvato sia le fatture per le infrastrutture che le spese di bilancio

Morgan Stanley e diverse società di intermediazione mobiliare esortano gli investitori a prepararsi affinché il Congresso degli Stati Uniti approvi contemporaneamente il disegno di legge per le infrastrutture da 4,5 trilioni di dollari e il disegno di legge sulle spese di bilancio.

La FDA degli Stati Uniti approva completamente l’uso del nuovo vaccino corona BioNTech di Pfizer

La FDA degli Stati Uniti ha approvato completamente l’uso del nuovo vaccino corona Pfizer/BioNTech, diventando il primo paese ad approvare completamente l’uso del vaccino.

Nasdaq e Dow salgono di 215 punti

Dopo che il mercato azionario statunitense ha oscillato la scorsa settimana, i titoli tecnologici ed energetici hanno approfittato dell’affare. L’indice e il Nasdaq hanno rotto il massimo lunedì. L’indice è salito dell’1,09% a 4489 punti; il Nasdaq è salito dell’1,69% a 14.963 punti, chiudendo il mercato con un record di 1,55% Segnalato a 14942 punti. Il Dow è aumentato di 215 punti, salendo di ben 308 punti nel corso della giornata. Amazon è salito del 2,06% e Tesla del 3,83%.

Newsletter messa a fuoco periferica

■ Il PMI complessivo degli Stati Uniti è sceso a 55,4 ad agosto; il valore iniziale del PMI manifatturiero di Markit era 61,2 e il valore atteso di 62,5. L’Associazione Nazionale Agenti Immobiliari ha aumentato le vendite di immobili di seconda mano del 2% a luglio, con un tasso annuo di 5,99 milioni di unità superiori alle aspettative.

■ Biden può decidere entro 24 ore se prorogare il termine per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan alla fine di questo mese. Martedì il G7 ha rilasciato una dichiarazione congiunta dopo un vertice virtuale, promettendo di prendere una posizione unificata nel riconoscere il nuovo regime talebano.

■ Alla fine il dollaro USA è sceso dello 0,52% a 93,01 e il dollaro australiano è salito dell’1,14% a 72,14 centesimi di dollaro USA rispetto al dollaro USA.

■ Bitcoin una volta ha superato i $ 50.000 e i suoi guadagni negli Stati Uniti si sono ridotti.

■ I prezzi spot dell’oro a New York sono aumentati dell’1,39% per chiudere a 1805,5 USD.

■ I futures sul petrolio di New York sono aumentati del 5,63% per chiudere a 65,64 dollari USA al barile; i futures sul petrolio Brent sono aumentati del 5,48%.

■ Il FMI ha emesso 650 miliardi di dollari in nuovi diritti speciali di prelievo (DSP) agli Stati membri per fornire assistenza nella lotta contro l’epidemia.

■ Lo Stoxx 600 paneuropeo ha chiuso allo 0,66% e le azioni di petrolio e gas sono aumentate del 2,12%. Le azioni britanniche, francesi e tedesche sono aumentate dello 0,3%, 0,86% e 0,28%.

■ Secondo quanto riferito, l’Unione Europea intende sovvenzionare le aziende locali per la produzione di terre rare necessarie per i veicoli elettrici.

■ La Commissione europea: l’indice di fiducia dei consumatori europei ad agosto era inizialmente negativo di 5,3, previsto negativo di 5 e negativo di 4,4 nel mese precedente.

■ Ci sono stati 10.280 nuovi casi confermati in Vietnam e più di 10.000 casi sono stati confermati in un solo giorno per 5 giorni consecutivi.

Newsletter Focus Locale

■ L’indice ADR Hong Kong Stock Ratio ha chiuso a 25240, 130 punti in più rispetto a Hong Kong. Tencent(00700), Meituan(03690), Alibaba (09988) Sono superiori rispettivamente del 2,64%, 2,95% e 3,14%.

■ I futures notturni dell’indice Hang Seng hanno chiuso a 25342, 232 punti in più.

■ Medicina avanzata (06669) È stato quotato martedì e il centro commerciale ha mostrato che il mercato oscuro è sceso del 28,15% dal prezzo di offerta in una sola volta e il mercato ha chiuso ancora in calo del 24,87%.

■ Tencent (00700) Lunedì ha riacquistato 230.000 azioni, con un investimento di 101 milioni di yuan.

■ Fosun Pharma (02196) L’utile intermedio è aumentato del 44,77% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio. Inoltre, ha venduto una quota del 25,0011% in Tianjin Pharmaceutical per 1,433 miliardi di RMB.

ت Carriera del clan Kangzhe (00867) L’utile intermedio è aumentato del 27,2% su base annua, con un dividendo intermedio di 0,2641 RMB.

■ Hong Kong Technology Exploration (precedentemente nota come Hong Kong TV) (01137) Consociata indiretta al 100% della società indonesiana di e-commerce sanitario e sanitario.

Immobiliare cinese (00127) Venduto tramite un’operazione fuori borsa da Zhongliang Holdings (02772) Obbligazioni emesse per un corrispettivo di US$ 6.838.200 (circa HK$ 53.337.900).

I fratelli Shaw (00953). La perdita provvisoria si è ridotta a 7,412 milioni di RMB su base annua e non è stato pagato alcun acconto sul dividendo.

■ Keji farmaceutico (02171). La perdita semestrale è aumentata a 4,394 miliardi di RMB su base annua e non è stato pagato alcun acconto sul dividendo.

■ Gioco per cellulare cinese (00302) L’utile intermedio è aumentato del 36,76% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

KingScript (01548) La perdita provvisoria si è ridotta a 91,122 milioni di dollari USA su base annua; non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

■ Proprietà Poly (06049) L’utile intermedio è aumentato del 22,83% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

Terra di Zhongyu (01224) Nel periodo intermedio, guadagnerà 231 milioni di yuan all’anno e non verrà pagato alcun dividendo intermedio.

Zhaojin (01818) Gli utili intermedi sono diminuiti del 95,6% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

■ Software Cina (00354) L’utile intermedio è aumentato del 28,99% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

Ajisen (Cina) (00538) Nel periodo intermedio, l’utile è stato di 49,658 milioni di RMB e l’acconto sul dividendo è stato di 2,4 centesimi di HK.

■ Un totale di 8 casi sono stati inviati in ospedale dopo essere stati vaccinati con il nuovo vaccino corona domenica, di cui 1 persona è stata ricoverata in osservazione in ospedale e 3 persone sono state dimesse senza seguire le istruzioni del medico.

■ Il governo ha incluso tre posti designati nell’annuncio del test obbligatorio COVID-19, incluso il 3° piano dell’edificio per l’immigrazione di Wan Chai.L’ufficio della sezione aiutanti domestici stranieri su questo piano sarà temporaneamente chiuso martedì.

