Hong Kong Economic Journal News-[International Morning Service]La Securities and Exchange Commission statunitense avverte dei rischi nell’investire in aziende cinesi-shareandstocks.com

La US SEC mette in guardia dai rischi nell’investire in società cinesi

Il presidente della SEC Gensler ha avvertito gli investitori locali che ci sono rischi nell’investire in società cinesi, inclusi possibili cambiamenti nei requisiti normativi del governo e cambiamenti politici.

Rosengren prevede che la Fed ponga fine al suo piano di acquisto di obbligazioni a metà del prossimo anno

Il presidente della Federal Reserve statunitense di Boston, Rosengren, ha affermato che il mercato del lavoro dovrebbe crescere fortemente, aprendo la strada all’inizio del delisting da parte della Fed. Si ritiene che il Bureau ridurrà gradualmente gli acquisti di asset questo autunno e porrà fine al suo piano di acquisto del debito entro la metà del prossimo anno. Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Kashkari, ha affermato che se i dati sull’occupazione rimarranno solidi nei prossimi mesi, i progressi compiuti nella ripresa economica saranno sufficienti per far sì che la Fed inizi a ridurre la scala degli acquisti di debito.

I talebani ribadiscono la situazione a Kabul, raccolta armata controllata di armi civili

I talebani afghani controllavano la capitale Kabul e ribadivano che la situazione era sotto controllo: un gran numero di persone si sono riversate all’aeroporto per cercare di lasciare il Paese, la situazione era quasi fuori controllo e almeno cinque persone sono morte. Il presidente degli Stati Uniti Biden ha affermato che non si pentirà della decisione degli Stati Uniti di ritirare le proprie truppe dall’Afghanistan La missione degli Stati Uniti non è mai stata quella di aiutare nella ricostruzione dell’Afghanistan.

L’indice di Apple raddoppia prima dell’epidemia e Apple chiude a $ 150

Si dice che i funzionari della Federal Reserve statunitense stiano per raggiungere un consenso sulla “ripresa” e avviare un piano per ridurre gli acquisti di debito. Il Dow una volta è arretrato di 283 punti e ha chiuso in rialzo di 110 punti o dello 0,31%; l’indice di riferimento è prima sceso e poi è salito dello 0,26%; il Nasdaq una volta era caduto dell’1,44% e il calo di chiusura si è ridotto allo 0,2%. Le azioni Boeing sono scese del 2,3% e Apple ha chiuso in rialzo dell’1,35%, rompendo il massimo a $ 151,19.

Newsletter messa a fuoco periferica

■ L’agenzia di regolamentazione della sicurezza automobilistica statunitense ha affermato che dopo diversi incidenti stradali, ha avviato un’indagine formale sul sistema di assistenza alla guida di Tesla Autopilot.

■ Nel secondo trimestre, l’ammiraglia di Befeder, Berkshire Hathaway, ha ridotto le sue partecipazioni in 4 società farmaceutiche, tra cui Biogen, Abbvie, Merck e Bristol-Myers Squibb.

■ Pfizer e BioNTech hanno presentato i dati dei test iniziali del nuovo booster del vaccino corona alla FDA statunitense per l’approvazione per l’uso.

■ Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti: alla fine di giugno le riserve di debito degli Stati Uniti della Cina sono scese a 1,061 trilioni di dollari USA, il livello più basso dall’ottobre dello scorso anno.

■ Il rendimento dei titoli di stato statunitensi a 10 anni una volta è sceso di circa 5 punti base all’1,2217% e alla fine il calo si è ridotto.

■ Il dollaro USA è salito dello 0,11% a 92,62 alla fine; il dollaro australiano è sceso dello 0,45% rispetto al dollaro USA, il dollaro neozelandese è sceso dello 0,27% e lo yen giapponese è aumentato dello 0,34%.

■ I futures sull’oro di New York hanno chiuso in rialzo dello 0,7%, a 1789,8 dollari USA l’oncia.

■ I futures sul petrolio di New York sono scesi del 3,95% fino a un minimo di 65,73 dollari USA al barile Il mercato ha chiuso ancora in calo dell’1,68%. Il Brent è regredito dell’1,53%.

■ Il ministero delle finanze tedesco prevede di vendere il 5% delle azioni di Lufthansa.

Lo Stoxx 600 paneuropeo ha chiuso in ribasso dello 0,5%, mentre le azioni al dettaglio sono scese del 2,53%. Le azioni britanniche, tedesche e francesi sono scese rispettivamente dello 0,9%, 0,32% e 0,83%.

■ 28.438 nuovi casi sono stati confermati nel Regno Unito e altre 26 persone sono morte. In Francia sono stati confermati 5829 nuovi casi e altre 96 persone sono morte. In Italia sono stati confermati 3674 nuovi casi e altre 24 persone sono morte. Il Sudafrica ha recentemente confermato 7983 casi.

■ Il Baltic Dry Bulk Index (BDI) è aumentato di circa il 3%, stabilendo un nuovo massimo in oltre 10 anni.

■ La China Securities Regulatory Commission ha emesso un feedback sulla quotazione all’estero del quarto paradigma delle piattaforme di intelligenza artificiale e dei fornitori di servizi tecnologici nel continente.

■ L’artista cinese canadese Wu Yifan è stato arrestato con l’accusa di stupro dalla Procura del Popolo del Distretto di Chaoyang, Pechino.

Il valore del nuovo business di AIA è aumentato del 22%, acconto sul dividendo di 38 centesimi HK

AIA (01299) Risultati intermedi Il valore della nuova attività è aumentato del 22% a 1,814 miliardi di dollari USA, mentre l’utile operativo al netto delle imposte è aumentato del 5% a 3,182 miliardi di dollari USA. L’acconto sul dividendo è aumentato dell’8,6% a 38 centesimi di Hong Kong.

Newsletter Focus Locale

■ L’indice ADR Hong Kong Stock Ratio ha chiuso a 26054, 126 punti in meno rispetto a Hong Kong. HSBC (00005) 1% inferiore; Tencent (00700), Alibaba (09988), Meituan(03690) Sono inferiori all’1%.

■ I futures notturni dell’indice Hang Seng hanno chiuso a 26106, 75 punti in meno.

■ Le entrate di Tencent Music nel secondo trimestre sono aumentate del 15,5% su base annua, inferiore al previsto; l’utile netto è sceso del 12%.

Heiho (02318) Nei primi sette mesi, la raccolta premi delle sue quattro controllate è diminuita del 5,19% su base annua.

Nagawa (00001) E Ooredoo proroga il periodo di negoziazione esclusiva per la fusione delle sue attività di telecomunicazioni indonesiane, l’ultima proroga fino alla mezzanotte del 23 del prossimo mese.

■ Tuen Mun Shanglan, sussidiaria di Jianhao Real Estate, ha lanciato il listino n°4, che comprende 12 unità, 24 unità saranno vendute venerdì, con uno sconto di 4,9862 milioni a 5,190,900 yuan.

Verizon (01087) Collocare nuove azioni, raccogliendo circa 17,41 milioni di yuan.

■ Pensiero medico e salute (02138) Acquisire società che svolgono attività veterinaria.

Sunway International (00058): il direttore esecutivo Li Chongyang è stato arrestato dall’ICAC per indagini giovedì scorso ed è stato rilasciato su cauzione il giorno successivo senza essere perseguito.

■ Sunny ottico (02382) L’utile intermedio è aumentato del 53,68% su base annua e non è stato pagato alcun acconto sul dividendo.

■ Lingbao Gold (03330) Gli utili intermedi sono aumentati dell’82,83% su base annua e non è stato pagato alcun dividendo intermedio.

■ Ya Life Service (03319) L’utile intermedio è aumentato del 50,71% su base annua e non è stato pagato alcun acconto sul dividendo.

■ Proprietà contemporanea (01107) L’utile intermedio è aumentato del 12,43% su base annua, con un dividendo intermedio di 4,81 centesimi di HK.

■ Scienza e tecnologia aerospaziale di Hong Kong (01725). Si prevede che il turnaround a medio termine su base annua non sarà inferiore a 3 milioni di RMB.

■ Un totale di 11 casi sono stati inviati in ospedale dopo essere stati vaccinati con il nuovo vaccino corona domenica, di cui 2 sono stati ricoverati in ospedale per osservazione e 1 è stato dimesso da lui stesso senza seguire le istruzioni del medico.

■ Una donna che vive a Mei Yat House, Yat Tung Estate, Tung Chung e lavora all’aeroporto è stata inizialmente confermata per avere una fonte sconosciuta del virus mutante L452R.Il governo ha sigillato Mei Yat House per un’ispezione forzata.

Il governo ha incluso 17 luoghi designati per l’ispezione obbligatoria, di cui 15 luoghi sono stati visitati da pazienti con casi locali confermati iniziali che coinvolgono il ceppo del virus mutante L452R.

