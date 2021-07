Hong Kong Economic Journal News-The Education Bureau termina il suo rapporto di lavoro con l’Associazione per l’Educazione

Condividi questo articolo!

L’Education Bureau ha annunciato che cesserà completamente il suo rapporto di lavoro con la Hong Kong Association of Educational Professionals (Education Association).

Un portavoce dell’Education Bureau ha affermato che l’Education Association afferma di essere un’organizzazione professionale nel campo dell’istruzione.Negli ultimi decenni, l’Ufficio le ha consentito di partecipare a discussioni, coordinarsi e condurre attività legate all’istruzione con altre organizzazioni professionali dell’istruzione. Tuttavia, il discorso e le azioni dell’Associazione negli ultimi anni sono spesso incoerenti con la professione educativa e sostanzialmente non sono diversi dai gruppi politici. In passato, l’associazione non solo ha partecipato attivamente alla “FDC” e alla “Stake Association”, ma ha anche promosso lo sciopero degli insegnanti e l’infiltrazione politica nel campus. Nei disordini sociali, alcuni studenti e persino insegnanti sono stati colpiti a partecipare a attività violente e illegali Invece di dare pieno gioco al ruolo della professione educativa, insegnandola e persuadendola, non fa che aumentare le fiamme, il che è davvero contro lo scopo dell’educazione e sacrifica il benessere degli studenti.

L’Education Bureau non può più considerare l’associazione come un organismo professionale dell’istruzione e ha annunciato di aver preso una serie di decisioni, tra cui quella di non tenere incontri formali o informali con l’Associazione per l’istruzione o i suoi rappresentanti e di non consultare i suoi opinioni su questioni educative; per il momento non sarà trattato. Per i casi che verranno segnalati o le preoccupazioni sollevate, le persone interessate possono contattare direttamente l’Ufficio educativo, le scuole o le organizzazioni competenti, ecc.; L’Ufficio condurrà un’ampia revisione delle sue organizzazioni di consulenza e delle organizzazioni educative pertinenti e, se ci sono membri dell’Associazione per l’educazione, agiranno come rappresentanti dell’associazione.In qualità di membro o altro posto, l’ufficio prenderà in considerazione la cessazione del suo mandato, il rifiuto della sua adesione o l’adesione, il rifiuto di partecipare alle riunioni pertinenti o l’ingresso negli uffici dell’Ufficio per l’istruzione per questo motivo; e in linea di principio l’Ufficio per l’istruzione non riconosce più l’Associazione per l’istruzione come organizzazione degli insegnanti Pertanto, le scuole non dovrebbero conteggiare la partecipazione degli insegnanti al seminario corsi successivi ad oggi nell’ambito delle 150 ore di attività di sviluppo professionale ogni tre anni; se ci sono circostanze particolari, la scuola lo considera riconosciuto e può contattare il senior Discutere con il direttore dello sviluppo della scuola.

Il portavoce ha sottolineato che negli ultimi anni l’istruzione a Hong Kong è stata duramente colpita da disordini politici e sociali: molti insegnanti e studenti si sono smarriti e sono stati persino arrestati illegalmente. Le organizzazioni professionali educative dovrebbero sostenere la loro professione, aiutare gli insegnanti a sviluppare il loro spirito professionale, aiutare gli studenti a distinguere il bene dal male, rispettare leggi e regolamenti e aiutarli a seguire la strada giusta. Tuttavia, invece di adempiere a tale missione, l’Associazione delle Associazioni Educative ha utilizzato gli organismi professionali dell’istruzione come imballaggio e di fatto ha promosso iniziative politiche, come la produzione di materiali didattici durante l’incidente “Occupy Central”. Il contenuto includeva la disobbedienza civile per tutti gli insegnanti in Hong Kong per insegnare agli studenti; e ha avviato tutti gli insegnanti di Hong Kong per scioperare, portando l’azione politica nel campus; recentemente, sono stati diffusi pubblicamente libri che abbelliscono i crimini violenti. L’Associazione per l’Educazione afferma di essere un sindacato di insegnanti e i suoi membri dovrebbero osservare le sue osservazioni e azioni e riflettere profondamente sul fatto che l’associazione possa veramente rappresentarsi.

Il portavoce ha sottolineato che l’Ufficio per l’istruzione si aspetta che tutte le organizzazioni di istruzione professionale adempiano in modo appropriato alla loro missione educativa. L’Ufficio continuerà a lavorare con vere e proprie organizzazioni di istruzione professionale per ripulire le radici dell’istruzione a Hong Kong e fare un buon lavoro nel nutrire le giovani generazioni .

