Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-【Record di boxe】Spero che le cattive notizie si dissipino il prima possibile

Didi Chuxing, un negozio di corse nella terraferma che è diventato pubblico negli Stati Uniti solo alla fine di giugno di quest’anno, è stato informato dalla China Cyberspace Administration of China di rimuovere l’app continentale dell’azienda dagli scaffali una settimana dopo. Tuttavia, la questione non è ancora finita. Bloomberg ha citato persone che hanno familiarità con la questione, come riportato giovedì scorso secondo cui le autorità competenti del continente stanno valutando l’imposizione di sanzioni severe e senza precedenti a Didi, tra cui multe, sospensione di alcune attività, introduzione di capitale statale e anche delisting dagli Stati Uniti Il titolo Didi è sceso dell’11,3% sul mercato statunitense per chiudere a ridosso dei minimi di giornata. Secondo i rapporti, ignorando la preoccupazione del continente per la sicurezza informatica, Didi si è recato con la forza negli Stati Uniti per raccogliere fondi, il che equivale a sfidare l’autorità delle autorità di regolamentazione, quindi devono essere comminate multe salate.

Il rapporto secondo cui Didi potrebbe essere severamente punito ha influenzato anche la performance del mercato azionario di Hong Kong venerdì scorso (23). L’indice Hang Seng ha aperto leggermente in rialzo a 27.740 ed è rapidamente sceso di 17 punti. Bloomberg ha riferito nel pomeriggio che la Cina continentale regolamentare e rettificare il settore dell’istruzione e del tutoraggio. Richiede agli istituti di formazione fuori sede di passare a operazioni senza scopo di lucro e non sono autorizzati a diventare pubblici per il finanziamento e alle società quotate non è consentito investire o acquistare istituti di formazione accademica. Unità didattica New Oriental-S(09901) All’epoca, è sceso bruscamente del 50% e alla fine ha chiuso con un calo del 40,6% nel fatturato storicamente più grande di 2,59 miliardi di yuan; gli altri tre titoli dell’istruzione pensavano all’educazione musicale (01769), New Oriental Online (01797), Gruppo di eccellenza per l’istruzione (03978) Ha registrato un calo rispettivamente del 28,5%, 28,1% e 21,5%. Anche l’indice Hang Seng è stato trascinato al ribasso dalla notizia: ha toccato appena 27222 punti nel tardo mercato e ha chiuso a 27321, in calo di 401 punti o 1,45%, scendendo di 683 punti o 2,43% su base settimanale.

L’agenzia di stampa Xinhua ha citato le “Opinioni su un’ulteriore riduzione dell’onere dei compiti a casa degli studenti dell’istruzione obbligatoria e della formazione fuori dal campus” emesse dall’Ufficio Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dall’Ufficio Generale del Consiglio di Stato, sostanzialmente confermando Il rapporto di Bloomberg secondo cui i titoli dell’istruzione continentale quotati negli Stati Uniti hanno un buon futuro, i prezzi delle azioni di New Oriental e Gaotu ADS sono crollati rispettivamente di quasi il 71%, 54% e 63% e anche i futures della notte di luna dell’indice Hang Seng sono diminuiti altri 212 punti per chiudere a 27.060.

D’altra parte, il Ministero degli Affari Esteri della Cina ha annunciato che gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni a sette vicedirettori dell’Ufficio di collegamento su questioni relative a Hong Kong, che violavano gravemente il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali e gravemente interferito negli affari interni della Cina.Il Foreign Sanctions Act ha imposto sanzioni reciproche a sette americani ed entità tra cui l’ex segretario al Commercio degli Stati Uniti Ross e il Comitato per la democrazia di Hong Kong.

I successivi sforzi del continente per rafforzare le politiche di supervisione del mercato e la crescente tensione tra Cina e Stati Uniti potrebbero avere l’opportunità di esercitare pressioni sui titoli di Hong Kong questa settimana. In effetti, l’indice Hang Seng è sceso venerdì scorso all’antenna a 5 e 10 giorni, recuperata solo un giorno prima. Anche l’indice azionario debole di EJFQ, che riflette la pressione di vendita dei titoli deboli, ha confermato che è aumentato al di sopra della soglia di avvertimento del 40%, il che significa che l’indice Hang Seng ha un rischio a breve termine di un brusco calo.

Ma allo stesso tempo, la larghezza del mercato a breve termine non è diminuita ma è aumentata di 2,4 punti percentuali al 40,1%.La larghezza del mercato a breve termine più “sensibile” e l’indice Hang Seng hanno mostrato una “divergenza rialzista” di un giorno. il che potrebbe riflettere che il mercato azionario di Hong Kong ha scontato gran parte del relativo negativo Secondo le notizie, il peso dei titoli dell’istruzione nel mercato più ampio è sempre stato relativamente basso.

Per quanto riguarda le relazioni sino-americane, il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman è arrivato a Tianjin il 25 per una visita di due giorni, dove incontrerà successivamente il viceministro degli Esteri cinese Xie Feng e il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi. Sherman è il primo alto funzionario dell’amministrazione Biden a visitare la Cina: è meglio per i funzionari dei due paesi parlare faccia a faccia piuttosto che sgridarli via etere. Old Xu ha comprato l’indice Hang Seng del mese di spot a 27139. La piccola scommessa a breve termine è ipervenduta e rimbalza (vedi “Fisting Record” del 21 luglio). Ora si aspetta gli effetti negativi delle sanzioni sino-americane e l’estensione della supervisione continentale agli istituti di formazione fuori sede.

