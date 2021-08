Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-【Teoria periodica】Tendenze e rischi

Condividi questo articolo!

Come interpretare correttamente il trend? Una frase si può riassumere, cioè il percorso di minor resistenza.

O, per dirla in altro modo, il potere in una certa direzione ha un vantaggio, e questa è la direzione della tendenza.

Suonava come se questo tipo di affermazione sembrava vago, o addirittura senza senso.

E ora più approfondiamo e approfondiamo i dati di mercato, più possiamo capire la verità.

Durante la trasmissione ai membri in Giappone e Cina, di recente, a parte la struttura del mercato, che ha sempre avuto un alto tasso di successo.

Aggiunto potere di acquisto e vendita, analisi del flusso degli ordini del flusso di capitale.

Si può dire che questo sia misterioso o meno, ma i dati vengono utilizzati per riflettere veramente lo sforzo di negoziazione del mercato.

Dov’è la battaglia più intensa tra le due parti, di solito è il supporto della resistenza.

Quando c’è “squilibrio”, ci sarà una tendenza.

“Esaurimento” può essere un segno di inversione di tendenza.

In termini di parole, non c’è davvero nulla di nuovo, ma il rapporto di domanda e offerta più elementare nel mercato che si ripete. Comprendiamo correttamente cosa sta succedendo nel mercato e la transazione è ora.

Ho scoperto che gli investitori spesso chiudono un occhio su questa capacità di base di riconoscere le tendenze.

Negli articoli precedenti nella colonna “Tujinzheyan”, l’articolo “Le scorte tecnologiche si rifluiscono e si trasformano in una guerra difensiva” il 7 marzo 21, e poi l’articolo “Rilascia i granchi sul rimbalzo a breve termine” il 17 maggio, e poi il giugno 15 Si può dire che l’articolo “Evitare i rischi politici, i titoli biotecnologici hanno un grande potenziale” sia stato ripetuto quattro volte. Diverse occasioni e diversi canali hanno ripetutamente segnalato i rischi dei titoli tecnologici cinesi, in particolare i rischi politici.

Di conseguenza, dopo il round di tuffo di lunedì scorso, le celebrità della città hanno fatto storie su come spiegare perché è caduto.

Essendo un esperto del ripensamento, perché non rispettare il potere del mercato e le tendenze prima.

Un gentiluomo non sta sotto un muro pericoloso, e chi conosce l’attualità è un brav’uomo.

Fino ad ora, gli investitori al dettaglio stanno ancora cercando il continuo declino delle azioni Tencent.

Riconoscete la direzione generale della promozione delle politiche di regolamentazione da parte del governo centrale?

Quando calcolo ogni posizione chiave al ribasso attraverso vari calcoli, posso solo sospirare: per i trader di futures, il livello di supporto viene utilizzato per confermare la tendenza al ribasso, mentre il livello di resistenza viene utilizzato per confermare la tendenza al rialzo. .

Perché il trend è inarrestabile.

Il crollo “incredibile” ed “epico” dell’ATM della scorsa settimana è il potere della tendenza.

Allo stesso tempo, è anche la direzione di minor resistenza.

Questa è un’altra preziosa lezione di educazione al rischio che il mercato offre agli investitori!

Nota dell’editore: autore Schwarter, fondatore di Shiyi.com. Ha lavorato come gestore di portafoglio di un fondo fiduciario familiare e un grande trader. Ha studiato i cicli ciclici, la teoria di Gann e la teoria delle onde per più di 10 anni. Ha integrato la teoria nel combattimento reale ed è bravo a catturare gli angoli del mercato. condividi con 【Teoria del ciclo】ogni mercoledì prima dell’apertura del mercato.







