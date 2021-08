Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale: focus sull’apertura del mercato: il periodo nero si affida a materiale stabile per sfidare l’ADR HSBC a 10 antenne a essere morbido

Condividi questo articolo!

Le azioni di Hong Kong sono iniziate bene ad agosto e le azioni concept della Cina sono andate bene durante la notte. Il “periodo nero” si è stabilizzato questa mattina. L’indice Hang Seng dovrebbe sfidare la resistenza delle prime 10 antenne questa mattina.

Il Senato degli Stati Uniti ha compiuto progressi nel lavoro legislativo sul progetto infrastrutturale da 1 trilione di dollari L’indice Dow del mercato azionario statunitense è sceso dopo aver raggiunto un nuovo massimo e i tre principali indici si sono chiusi individualmente. Il mercato è preoccupato per la continuazione della nuova epidemia di corona e il calo dei prezzi del petrolio influisce anche sul sentimento del mercato. Il Dow una volta è salito di 256 punti nella fase iniziale, raggiungendo 35192 punti, quindi il trend si è attenuato.Nel mercato tardivo, è sceso al massimo di 127 punti per chiudere a 34.838 punti, in calo di 97 punti o 0,28%; l’indice S&P 500 ha chiuso a 4387 punti, in calo di 8 punti o 0,18%; il Nasdaq ha chiuso a 14.681 punti, in leggero aumento di 8 punti.

In termini di titoli tecnologici, Amazon è crollato dopo aver annunciato i suoi risultati venerdì scorso, chiudendo oggi il mercato con un leggero aumento dello 0,1%; Apple è sceso dello 0,2%; Tesla è aumentato del 3%. Square, la piattaforma di pagamento mobile, ha acquisito la società di tecnologia finanziaria australiana Afterpay per 29 miliardi di dollari USA in modalità all-stock e Square ha chiuso in rialzo del 10%.

In termini di concept stock cinesi, il Golden Dragon China Index è salito dell’1,9%, salendo per due giorni consecutivi e chiudendo al livello più alto in più di una settimana. Xiaopeng Automobile, Weilai Automobile e Alibaba hanno contribuito maggiormente all’indice.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso di 4,5 punti base all’1,1773%. I prezzi del petrolio hanno registrato il calo maggiore in due settimane e i dati economici cinesi hanno mostrato segnali di rallentamento. I futures sul petrolio di New York sono scesi del 3,6% a 71,26 dollari USA/barile; i futures sul petrolio Brent sono scesi del 3,3% a 72,89 dollari USA/barile.

I prezzi dei principali certificati di deposito azionario di Hong Kong (ADR) negoziati negli Stati Uniti sono generalmente diminuiti rispetto ai prezzi di chiusura dei titoli di Hong Kong. HSBC (00005) ADR ha chiuso a 42,63 yuan in dollari di Hong Kong, 0,82 yuan o 1,8% in meno rispetto al prezzo di chiusura locale; Tencent (00700) ADR ha chiuso a 476,47 yuan, in aumento di 1,47 yuan; China Life (02628) ADR ha chiuso a 13,15 yuan, 0,03 yuan in più. In termini di stock di risorse, PetroChina (00857) ADR ha chiuso a 3,26 yuan, 0,04 yuan in meno; Sinopec (00386) ADR ha chiuso a 3,58 yuan, in calo di 0,02 yuan; Chinalco (02600) ADR ha chiuso a 4,71 yuan, in calo di 0,08 yuan.

L’indice Hang Seng ha chiuso ieri a 26235 punti, in rialzo di 274 punti o dell’1,1%. L’ultimo “periodo nero” è aumentato di oltre 50 punti questa mattina vicino a 26200. L’indice Hang Seng si sta avvicinando alla resistenza delle 10 antenne superiori (circa 26350) oggi.

Xinyi solare(00968): Annunciato un utile netto di 3,072 miliardi di yuan nella prima metà dell’anno, un aumento di 1,18 volte su base annua e un acconto sul dividendo di 17 sen per azione; i ricavi durante il periodo sono aumentati del 74,7% a 8,075 miliardi yuan.

Energia Xinyi (03868): ha annunciato un utile netto di 621 milioni di yuan per la prima metà dell’anno, con un aumento del 41,8% su base annua, l’utile per azione è stato di 8,73 centesimi e un acconto sul dividendo di 7,4 centesimi per azione.

Servizio di giardinaggio di campagna (06098): viene emesso un avviso di profitto positivo. Si prevede che le entrate, l’utile ante imposte, l’utile netto e l’utile attribuibile agli azionisti nella prima metà dell’anno aumenteranno di oltre il 50% su base annua.

Medicina Mininvasiva (00853): È stato emesso un avviso di profitto. Si prevede che nella prima metà dell’anno si prevede una perdita da 90 a 100 milioni di USD, rispetto a una perdita di 65,6 milioni di USD nello stesso periodo dello scorso anno. la politica di approvvigionamento per gli stent coronarici ha comportato una riduzione dei prezzi e gli investimenti in ricerca e sviluppo sono aumentati in modo significativo e costi di transazione una tantum record per l’emissione di obbligazioni convertibili.

SJM Holdings (00880) e la tecnologia della vita del fiume Yangtze (00775) Oggi ha annunciato i risultati provvisori.

Auto ideale02015): Dual No. 1 quotazione a Hong Kong. L’IPO inizierà oggi, con un fondo netto di 14,7 miliardi di yuan e un prezzo massimo di sviluppo pubblico di 150 yuan. La sottoscrizione sarà chiusa questo venerdì e sarà quotata il 12 di questo mese. Ogni lotto di 100 azioni, il biglietto d’ingresso è di circa 15.151 yuan.

