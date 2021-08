Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale: HSI raggiunge le 410 a mezzogiorno, le scorte di auto elettriche per la tecnologia sportiva aumentano

Condividi questo articolo!

Le azioni statunitensi sono aumentate ripetutamente durante la notte e l’indice di riferimento ha raggiunto un nuovo massimo. Anche il mercato delle azioni A ha registrato una buona performance questa mattina, spingendo il mercato azionario di Hong Kong ad aprire in ribasso e salire questa mattina, rimbalzando di oltre 400 punti.

L’indice Hang Seng ha aperto 32 punti più in basso ed è sceso di 184 punti quando ha aperto. Ha visto un minimo di mezza giornata a 26009. Ha visto un rimbalzo del supporto a 26.000. Ha anche riguadagnato 10 antenne (circa 26310 punti). L’indice Hang Seng ha chiuso a 26.605 punti a mezzogiorno, con un aumento di 410 punti o dell’1,6% e il fatturato del mercato è stato di 96,692 miliardi di yuan.

L’indice China Enterprises ha riportato 9497 punti, in crescita di 177 punti o dell’1,9%.

L’indice è salito del 3,4% a 6921 punti.

L’indice Shanghai Composite è salito dello 0,56% nella mezza giornata; lo Shenzhen Component Index è aumentato dello 0,93%; la borsa di Shenzhen è aumentata dell’1,3%.

Per le blue chip, HSBC (00005) è aumentato dello 0,9%; Borsa di Hong Kong (00388) Rosa 1% AIA (01299) Rosa 1%. Inoltre, WuXi Biologics (02269) È aumentato del 4,5%. Al contrario, Jiuzhi (01997) è sceso del 2,2%; Hengan (01044) È sceso dello 0,8%.

Stock articoli sportivi: Calda speculazione questa mattina, Anta (02020) Ha raggiunto un nuovo massimo con un aumento di mezza giornata del 5,4%; Xtep International (01368) è salito del 10,1%; Li Ning (02331) è aumentato dell’8,4%, il suo azionista Viva China (08032) Aumento del 19,5%; Troppo Bo (06110) Aumento del 10%: 361 gradi (01361) è aumentato del 4,2%, tendenze cinesi (03818) è aumentato del 5,8%; Wisdom Sports (01661) È salito del 35%. Il Consiglio di Stato ha emesso il National Fitness Plan (2021-2025), che dovrebbe portare la scala totale dell’industria sportiva cinese a 5 trilioni di RMB entro il 2025.

Titoli tecnologici: i titoli Technet sono rimbalzati, Tencent (00700) Dopo aver toccato un minimo di 434 yuan, è rimbalzato del 4,9% in mezza giornata; Meituan (03690) 3,9%; Xiaomi (01810) Il telefonino di punta debutterà martedì prossimo, in rialzo del 3,3% in mezza giornata; Mingyuan Cloud (00909) Acquisto del capitale residuo di Mingyuan Yunke, con un rimbalzo di mezza giornata del 13%. Anche le scorte di dispositivi mobili sono andate bene, AAC Technologies (02018) e soleggiato (02382) è aumentato del 7,4%; BYD Electronics (00285) È aumentato del 4,6%.

Azioni di veicoli elettrici: un altro settore caldo, BYD A tocca un nuovo massimo, azioni H (01211) Ha rotto anche il massimo, salendo del 7,3% in mezza giornata; GX China Tram (02845) Ha raggiunto un nuovo massimo, salendo del 5,8% in mezza giornata; Ganfeng Lithium (01772)Aggiornato della metà; Geely(00175) è aumentato del 5,4%; Changqi Automobile (02333) Fino alla metà; Xiaopeng Motors (09868) È aumentato del 3,1%.

Titoli di gioco: a quattro nuove famiglie a Macao è stata diagnosticata una nuova polmonite coronarica.Il Centro di coordinamento della risposta ha annunciato che inizierà i test a livello nazionale alle 9 di mercoledì e si prevede che i test a livello nazionale saranno completati entro tre giorni. SJM(00880) Le perdite intermedie si sono ampliate e sono diminuite del 4,5% nella mezza giornata; GEG (00027) è sceso del 4,4%; MGM (02282) è sceso dell’1,4%; Wynn Macao (01128) è sceso del 6,7%, Melco (00200) È sceso del 3,7%. Inoltre, Sands (01928) Dopo aver toccato un minimo di 52 settimane, è aumentato dello 0,4% in mezza giornata.

Ed Wei Xuan (09919): A medio termine, il prezzo delle azioni è salito del 30,8%.

Xintong medico (02160): Il mercato è andato in controtendenza e ha toccato un nuovo minimo, con un calo di mezza giornata del 10,2%. Madre Impresa Medica Minimamente Invasiva (00853) È sceso dello 0,8%.

