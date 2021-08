Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale: i titoli di nuova energia sono scesi di 51 punti a mezzogiorno, i titoli di gioco sono rimbalzati

Condividi questo articolo!

Il Dow del mercato azionario statunitense è crollato di 323 punti durante la notte.Il mercato delle azioni A si è sviluppato separatamente questa mattina, mentre il mercato azionario di Hong Kong è stato più debole.

L’indice Hang Seng ha aperto 36 punti più in basso, vomitando 116 punti quando ha aperto e ha visto un minimo di 26310,30. Successivamente, è salito.È aumentato temporaneamente di 142 punti fino a un massimo di 26.569. È sceso prima che il mercato chiudesse a Mezzogiorno. L’indice Hang Seng ha chiuso a 26374 punti a mezzogiorno, in calo di 51 punti o dello 0,2%, e il fatturato del mercato è stato di 80,835 miliardi di yuan.

L’indice China Enterprises ha riportato 9374 punti, in calo di 45 punti o dello 0,5%.

L’indice è sceso dell’1% a 6792 punti.

L’indice Shanghai Composite è salito dello 0,09% nella mezza giornata; l’indice dei componenti di Shenzhen è sceso dello 0,28%; la borsa di Shenzhen è scesa dello 0,29%.

Per le blue chips, Country Garden Services (06098) È sceso del 5,7% per la performance peggiore; Hang Lung Properties (00101) È sceso del 2,6%. Al contrario, WuXi Biologics (02269) è aumentato dello 0,8%; Borsa di Hong Kong (00388) è aumentato dell’1,2%, Haidilao International (06862) È aumentato del 3,3%.

Titoli scientifici e tecnologici: Ali (09988) è aumentato dell’1,8%; Meituan (03690) È aumentato dello 0,4%. Tuttavia, il “Securities Times” ha pubblicato un articolo “Jointly Maintaining the Healthy Development of the Game Industry”, affermando che i giochi dovrebbero proteggere i giovani nello sviluppo del settore. Inoltre, la tassazione dell’industria dei giochi dovrebbe essere adeguatamente allineata con industrie tradizionali Tencent (00700) è sceso dell’1,7%; NetEase (09999) È sceso del 3,7%. Inoltre, Kuaishou (01024) Ha raggiunto un nuovo minimo per l’IPO, scendendo dell’8,8% in mezza giornata; Alibaba Health (00241) è sceso del 4,1%; Bilibili (09626) È sceso del 3,2%.

Nuovi titoli energetici: ritirata generale questa mattina, BYD (01211) è sceso del 2,6%; Xiaopeng Motors (09868) È sceso del 3,5%; il mercato è preoccupato per il calo della domanda di PVDF, Dongyue (00189)Ha inserito il 6,1% in mezza giornata; Ganfeng Lithium (01772) Ha ricevuto la lettera di attenzione dalla Borsa di Shenzhen, vomitando il 3,7% in mezza giornata; Xinyi Solar (00968) è sceso del 3,4%, Xinyi Energy (03868) È sceso dell’1,7%.

Titoli gioco d’azzardo casinò: questa mattina dopo un minimo e poi rimbalzo, GEG (00027) 2,8%; Sands China (01928) Bomba 3,6%; SJM (00880) è aumentato dell’1,1%, Melco International (00200) è aumentato del 2,2%; Wynn Macao (01128) La perdita nel secondo trimestre si è ridotta a 120 milioni di dollari, con un aumento di mezza giornata dell’1,3%; MGM China (02282) L’EBITDAR immobiliare rettificato ha guadagnato 9 milioni di dollari USA nell’ultimo trimestre, con un aumento di mezza giornata dell’1,3%.

Velocità di sedimentazione eritrocitaria (01821): È caduto del 9,9% nella mezza giornata. Il Gruppo ha stipulato un accordo di acquisizione con ARA Group, la più grande società di gestione patrimoniale immobiliare nella regione Asia-Pacifico, e ha presentato Sumitomo Mitsui Banking Corporation come nuovo investitore strategico.

AVIC Scienza e Industria (02357): i titoli dell’industria militare di Cina e Hong Kong hanno registrato buoni risultati, China Aviation Science and Technology è salita del 10,2% in mezza giornata; China Shipbuilding Defense (00317) È aumentato del 7,3%.

