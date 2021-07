Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale-[In entrata dal mercato]I titoli dell’istruzione non salvano la speranza se non hanno soldi

Condividi questo articolo!

I tre principali indici azionari statunitensi sono aumentati la notte successiva perché i dati sul PIL erano peggiori del previsto, cioè non c’è chiusura a breve termine.Se ci sono problemi con la ripresa economica, i titoli statunitensi continuano a speculare. Per quanto riguarda le azioni di Hong Kong dopo l’improvviso rimbalzo della giornata, se si vuole inseguire il titolo, sarà necessario ridurne il peso perché le condizioni di mercato sono volatili.Oggi l’indice Hang Seng è tornato tra i primi cinque e l’Hang Seng L’indice è sceso di oltre il 4% Se il fondo vende il titolo Non c’è bisogno di mangiare indietro velocemente, non aspettarti troppo per il rimbalzo.

L’indice Hang Seng ha aperto 272 punti in meno a 26.042. Successivamente, la pressione di vendita è ricomparsa. Dopo essere sceso sotto i 26.000, il calo si è intensificato, scendendo fino a 593 punti nel pomeriggio e raggiungendo il minimo di mezza giornata di 25.721. L’indice Hang Seng ha chiuso a 25.762 in mezza giornata, in calo di 553 punti; l’indice H-Share è stato recentemente costruito a 9141, in calo di 273 punti; l’indice Heng Ke è sceso di 294 punti per chiudere a 6664 in mezza giornata. Il fatturato di mezza giornata di Lucky si è ridotto a 100 miliardi al piano di sotto e la pressione di vendita è stata notevolmente ridotta pochi giorni prima.

Le azioni blue chip si sviluppano individualmente, il grande elefante (00005) In lieve aumento dello 0,1%, al contrario AIA (01299) È aumentato dell’1,4% nella mezza giornata; Wanzhou (00288) È aumentato del 2,4% per mezza giornata, diventando così la blue chip con il maggior guadagno nella mezza giornata. E Haidilao (06862) Inserire l’8%, che è la blue chip con il calo maggiore; WuXi Biologics (02269) E Budweiser (01876) Sono diminuiti rispettivamente del 5,1% e del 4,5%.

Le azioni Technet si sono indebolite di nuovo dopo una giornata di bombardamenti. Gli investitori sono ancora preoccupati per le turbolenze normative, ovvero il nonno ha inviato una pillola di rassicurazione. Sono tutti preoccupati per il veleno ricoperto di zucchero. Da quando la bufera di neve ha aperto la porta di fuga, è ha continuato a perdere peso. , Bancomat tutti indeboliti, Meituan (03690) Ha rimbalzato molto di più e ha perso l’8,4% nella mezza giornata. lavoratore veloce (01024) Non c’è un minimo, solo più basso Il giorno del bluff è stato ignorante e oggi è sceso dell’8,8% in mezza giornata. Altre tecnologie e titoli Internet sono generalmente scesi di oltre il 2%. Sebbene alcune grandi aziende guardino ancora ai buoni titoli della rete medica, Ali Health (00241), JD Salute (06618) Segui Ping Un buon dottore (01833) Si è ritirato su tutta la linea e Alibaba Health è crollata di un altro 9% in mezza giornata.

I titoli dell’istruzione sono destinati a settori che sono stati presi di mira e soppressi e non vogliono investimenti esteri, finanziamenti o acquisizioni. Il tutoraggio è gratuito. In effetti, è un po’ un business. È GG se è un settore. Rimbalzo per il 40% di pensiero e educazione felice (01769), un forte calo di quasi il 20% in mezza giornata.

Le industrie soppresse sono ovviamente morte. Al contrario, le nuove industrie energetiche con il sostegno politico funzioneranno. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma prevede di stabilire un meccanismo di picco del prezzo dell’elettricità, chiamato accumulo di energia per creare più spazio per lo sviluppo. i titoli energetici e delle batterie stanno andando bene contro il mercato. I titoli del settore sono passati dall’1% alla superpotenza più forte (00951) C’è un aumento del 38% nella mezza giornata, ma Ah Man compra sempre pochissimo il venerdì, e oggi non fa eccezione.

