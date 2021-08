Hong Kong Economic Journal Notizie in tempo reale — La tempesta normativa continua, Tencent perde la quota maggiore nella capitalizzazione di mercato globale

Condividi questo articolo!

La tempesta normativa in Cina continua e i gestori di fondi nazionali ed esteri hanno lasciato il mercato.00700) È diventato il titolo che ha perso più valore di mercato al mondo.

Secondo i dati Bloomberg, dal livello elevato all’inizio di quest’anno, il valore di mercato di Tencent di oltre 400 miliardi di dollari USA è stato spazzato via e il rapporto prezzo/valore contabile è sceso quasi al livello basso nel 2005. Tencent, Alibaba (09988),lavoratore veloce(01024) e Meituan(03690) Sono diventate le quattro società che hanno perso il maggior valore di mercato al mondo, con una perdita totale di oltre $ 1 trilione di valore di mercato. Sotto la spinta dei titoli tecnologici, anche il rapporto tra l’indice MSCI China e l’indice MSCI AC Global ha toccato un nuovo minimo dal 2006.

Alex Au, amministratore delegato di Alphalex Capital Management a Hong Kong, ha affermato di aver venduto tutti i titoli tecnologici cinesi il mese scorso e di aver aumentato le posizioni corte nel settore da una a due settimane fa e di aver acquistato banche cinesi difensive, infrastrutture, ecc. titoli della vecchia economia, così come alcuni titoli delle telecomunicazioni. Ha detto: “Dal punto di vista degli investimenti esteri, penso che ciò che il governo sta facendo non ha precedenti. Gli investitori devono riconsiderare le ragioni ei rischi dell’investimento in Cina”.

He Qi, fund manager di Huatai Berry Fund, un’istituzione continentale, ha dichiarato di non avere alcuna posizione in questo settore: “Potrebbe non aver ancora toccato il fondo. Non è ancora certo se ci saranno cambiamenti nei modelli di business di alcune società. sotto supervisione. L’attuale supervisione delle società Internet La linea principale è la sicurezza dei dati e della privacy, e in futuro potrebbero esserci contenuti aggiuntivi a riguardo”.

Sean Taylor, chief investment officer per la regione Asia-Pacifico di DWS Group, ha dichiarato in un’intervista con le agenzie di stampa straniere che è difficile dire che i titoli tecnologici siano attualmente valutati a buon mercato: “Se la performance continua a diminuire, allora sono ancora costosi. “Va bene per i grandi titoli perché la politica riduce la concorrenza, ma questa volta è molto diverso. Non sappiamo dove sia il fondo”.

Il declino dei grandi titoli tecnologici e di Internet ha trascinato al ribasso la performance dei fondi indicizzati che seguono titoli correlati. Il KraneShares CSI China Internet Fund negli Stati Uniti ha registrato un rendimento del -44% quest’anno, mentre Bank of Communications Schroder CSI Overseas China Internet Index Fund e E Fund CSI Overseas China Internet 50 Transactional Index Fund in Cina sono tornati finora in Cina questo anno I fondi azionari parziali sono in fondo.

